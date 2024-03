Previsioni di Prezzo Myro 2024-2030: è un buon investimento?

Myro ha registrato un aumento di prezzo, suggerendo un potenziale ribaltamento della tendenza al ribasso che ha subito dalla scorsa settimana. La resistenza per Myro è attualmente identificata a $0.35. Una rottura di successo sopra questo livello potrebbe fissare l’obiettivo per Myro a $0.50. Sul lato negativo, ha trovato un supporto iniziale a $0.17. Tuttavia, se gli acquirenti non riescono a mantenere sopra questo livello, Myro potrebbe scendere al di sotto di $0.15, con $0.10 che serve come supporto cruciale per questo asset.

Obiettivi di Prezzo degli Influencer:

DirtyJohn85: $0.50

Eliteinvests: $4.17

Steph_iscrypto: $2.17

misterrcrypto: $0.50

CoinCryptoOnly: $1

tendorian9: $1

alexmaxbid: $2

swisstrader09: $1

suliantoip: $0.61

Previsioni di Prezzo Aggregato per Myro 2024-2030

Previsione di Prezzo per Myro 2024: $0.357

$0.357 Previsione di Prezzo per Myro 2025: $0.428

$0.428 Previsione di Prezzo per Myro 2026: $0.566

$0.566 Previsione di Prezzo per Myro 2027: $0.705

$0.705 Previsione di Prezzo per Myro 2028: $0.834

$0.834 Previsione di Prezzo per Myro 2029: $1.11

$1.11 Previsione di Prezzo per Myro 2030: $1.51

Informazioni su Myro

$MYRO è una criptovaluta a tema meme sulla Blockchain di Solana. È ispirato a Myro, il cane di Raj Gokal, uno dei co-fondatori di Solana. La creazione di $MYRO risponde alla domanda di narrazioni a tema cane nella catena Solana, mirando a fornire un valore aggiunto all’ecosistema Solana. Solana ha altre criptovalute a tema meme tra cui Bonk e Dogwifhat.

Visione di Myro

Secondo il whitepaper di Myro The Dog, la piattaforma mira a servire da gateway per attirare più consumatori, istituzioni e appassionati di catene alternative nell’ecosistema Solana, aumentando così l’attività e la crescita on-chain.

Utilità di Myro

BuyBot che facilita il Trading su Solana: Il BuyBot di MYRO su Telegram semplifica il trading dei progetti nativi di Solana, promuovendo la crescita della community sull’app socialmente utilizzata.

Il canale "MYRO Trending" mette in evidenza i progetti più caldi di Solana, fornendo esposizione gratuita e aiutando gli utenti a identificare opportunità di investimento all'interno dell'ecosistema.

Tesoreria Trasparente dalla Generazione di Ricavi: MYRONOMICS genera ricavi attraverso commissioni di tendenza e annunci cliccabili sul BuyBot, accumulando fondi nella trasparente Tesoreria di Myro per il beneficio della community e favorendo la fiducia.

Previsione di Prezzo Myro 2024: Dove Acquistare?

Myro è attualmente disponibile per il trading su importanti scambi di criptovalute come Raydium[DEX], Jupiter[DEX], Kucoin, MEXC e HTX.