Previsioni di Prezzo per EGGY 2024-2030: è un buon investimento?

Il prezzo di EGGY ha registrato un aumento significativo nelle ultime settimane, con una crescita del +131.7% negli ultimi 7 giorni e del +181.5% dal suo lancio nel 2024. Quali sono le prospettive future per EGGY e cosa suggeriscono le analisi?

Analisi del Prezzo di EGGY

EGGY è aumentato di oltre il 150% dal suo lancio e il sentiment di acquisto è stato estremamente positivo per l’asset. Quali sono le previsioni e i segnali?

Volume di Trading: In Aumento

Volume di Trading: In Aumento

Sentimento sui Social Media: Positivo

EGGY ha superato i $0.030, ma dopo aver incontrato resistenza vicino ai $0.035, ha registrato un ritiro. Il prezzo della moneta ha trovato un supporto stabile a $0.025 mentre la resistenza per l’asset si trova a $0.035. Il superamento di $0.035 aumenterà probabilmente la possibilità che EGGY superi i $0.040. Tecnicamente, EGGY è rialzista e la nostra raccomandazione di trading è di acquistare.

Previsioni di Prezzo a Breve Termine per EGGY

Previsione di Prezzo per EGGY nelle prossime 24 ore: compresa tra $0.025 e $0.035

Previsioni di Prezzo Aggregato a Lungo Termine per EGGY [2024-2030]

Previsione di Prezzo per EGGY 2024: $0.0610

Informazioni su EGGY

EGGY è una criptovaluta ispirata ai meme che unisce il meglio di due mondi: cripto e meme. Ricevendo riflessi BTC, i detentori sono motivati ​​a trattenere il token meme a lungo termine, portando a una base di investitori più stabile e impegnata. Ecco alcuni punti importanti su EGGY:

Il contratto intelligente $EGGY è costruito sulla Binance Smart Chain.

$EGGY è quotato su Pancakeswap.

Riflessi in BTC

È un meccanismo in cui i detentori di un token $EGGY ricevono una parte di Bitcoin (BTC) come ricompense in base al loro possesso del token. Questa distribuzione di BTC è calcolata in base al volume delle transazioni, con una percentuale delle commissioni di transazione ridistribuite ai detentori.

Tokenomics

Fornitura Totale: 100 MILIONI 2% – RIFLESSI BTC 2% – COMMISSIONE DI MARKETING 0% – COMMISSIONE DI TRASFERIMENTO

Investimento in EGGY: Pro e Contro

Vantaggi dell’Investimento in EGGY

I detentori di $EGGY possono beneficiare dell’esposizione sia al volatile mercato dei token meme che al mercato del Bitcoin più stabile e consolidato, diversificando il proprio portafoglio di criptovalute.

EGGY offre la propria DApp di staking che include i seguenti vantaggi: Sicurezza Migliorata Convenienza Commissioni Inferiori e APY Più Elevato Coinvolgimento della Comunità



Rischi dell’Investimento in EGGY

EGGY è un investimento ad alto rischio con una significativa volatilità. Dovrebbe essere preso in considerazione solo se si ha una tolleranza elevata al rischio, si è già in una posizione finanziaria solida e si possono sopportare eventuali perdite.

Dove Acquistare EGGY?

I token EGGY possono essere scambiati su scambi decentralizzati. Lo scambio più popolare per acquistare e scambiare Eggy è PancakeSwap (v2).

Nota: Consultare un consulente finanziario registrato per guidare nelle decisioni finanziarie.