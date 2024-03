Previsioni di Prezzo per Bitbot 2024-2030: è un buon investimento?

in

Bitbot offre strumenti di livello istituzionale e un’esecuzione ultraveloce per aiutarti a rimanere un passo avanti alla concorrenza. È possibile controllare l’importo dei token $BITBOT acquistati sul sito web ufficiale, garantendo un processo fluido e trasparente.

Ultime Notizie sul Bitbot Presale

Bitbot introduce una soluzione di sicurezza non custodita in collaborazione con KnightSafe. Offre protezioni avanzate contro gli attacchi MEV e i rug pull. Bitbot sfrutta l’intelligenza artificiale per l’accesso alla lista Alpha e le strategie di trading automatizzate. I detentori di token Bitbot hanno diritto a una quota giornaliera delle commissioni di trading e ai benefici del programma di referral.

Informazioni sul Proprietario del Bitbot

Il sito web ufficiale di Bitbot menziona Andrew come Consulente Tecnico del Prodotto, con oltre 7 anni di esperienza nel settore delle criptovalute e una specializzazione in bot di trading. La sua competenza è fondamentale per fornire una guida strategica nel complesso mercato delle criptovalute, guidando gli innovativi passi avanti di Bitbot nella tecnologia di trading di criptovalute.

Bitbot KYC: È Verificato?

Sì, il progetto e il team hanno superato un’approfondita verifica da parte di Solid Proof. La solid proof di Bitbot contiene tutti i dettagli relativi alle verifiche dei contratti intelligenti e della verifica KYC.

Audit del Contratto

Solid Proof ha eseguito un audit per Bitbot il 17 gennaio 2024. Durante il processo di revisione, è stata prestata attenzione alla verifica del repository per problemi legati alla sicurezza, alla qualità del codice e alla conformità alle specifiche e alle migliori pratiche.

Vantaggi del Bitbot Presale

Revenue Sharing: Sviluppo di un modello di revenue sharing che premia i detentori di $BITBOT con la crescita progressiva della piattaforma.

Sviluppo di un modello di revenue sharing che premia i detentori di $BITBOT con la crescita progressiva della piattaforma. Accesso Esclusivo: Come detentori di $BITBOT, godetevi l’accesso in anteprima alle vendite private, nonché i vantaggi e le airdrop uniche ed elettrizzanti.

Come detentori di $BITBOT, godetevi l’accesso in anteprima alle vendite private, nonché i vantaggi e le airdrop uniche ed elettrizzanti. Governance: Il vostro $BITBOT, la vostra voce. Il vostro stake di $BITBOT guida il percorso strategico di Bitbot.

Il vostro $BITBOT, la vostra voce. Il vostro stake di $BITBOT guida il percorso strategico di Bitbot. Community: Miscelatevi con un’assemblea esclusiva di esperti di trading navigati nei nostri chat privati esclusivi.

Previsioni di Prezzo per Bitbot 2024

Bitbot è una soluzione di trading bot non custodita su Telegram progettata per livellare il campo di gioco finanziario, dotando gli utenti di strumenti di livello istituzionale in un pacchetto sicuro e facile da usare. Consente agli utenti di scambiare direttamente da Telegram mantenendo il pieno controllo dei propri asset.

Utilità del Token Bitbot

BITBOT funge da valuta principale per le funzionalità di trading di Bitbot, facilitando l’accesso al trading alimentato dall’IA, al copy trading e allo sniping.

Tokenomics

Presale Pubblica: 30% (300,000,000 token)

Liquidità: 3% (30,000,000 token)

Community: 23% (230,000,000 token)

Sviluppo: 20% (200,000,000 token)

Marketing: 14% (140,000,000 token)

Tesoreria: 10% (100,000,000 token)

Totale: 100% (1,000,000,000 token)

Previsioni di Prezzo per Bitbot: È Bitbot Legittimo?

Le previsioni di prezzo per Bitbot possono offrire un’indicazione della sua affidabilità e del suo potenziale come investimento. Tuttavia, è importante considerare anche altri fattori come l’audit del contratto, la verifica KYC e la governance del progetto.