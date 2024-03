Previsioni di Prezzo per Pikamoon 2024-2030: è un buon investimento?

Pikamoon è stato elencato il 22 marzo ed è ora negoziabile su Bitget, MEXC e Uniswap. Durante l’ultima presale, il prezzo è stato di $0.0006. Attualmente, ci sono 5,269 detentori di Pikamoon con un totale di 26,453 transazioni. La media del possesso al dettaglio è di $944. Inoltre, è stato già bruciato l’equivalente di $160,000 di $PIKA dall’avvio.

Analisi del Target Specifico: Pikamoon Raggiungerà $1?

Per raggiungere un valore di $1, Pikamoon deve aumentare il suo valore di 299 volte. Se Pikamoon dovesse crescere del 25% all’anno, ci vorrebbero circa 26 anni per raggiungere quella soglia.

È Pikamoon un Buon Investimento?

Pikamoon sta creando un metaverso 3D all’avanguardia che offre esperienze realistiche e coinvolgenti. I giocatori possono costruire i loro imperi, collezionare personaggi unici e usarli in battaglie per scalare le classifiche. Esistono anche opportunità per guadagnare denaro partecipando ad attività come combattere per NFT o completare missioni per la valuta virtuale $PIKA.

Il team di Pikamoon ha studiato approfonditamente i progetti GameFi di successo e ha incorporato le loro migliori caratteristiche nell’ecosistema di Pikamoon. Con una forte enfasi sull’coinvolgimento della comunità, mirano alla crescita continua e allo sviluppo del token $PIKA.

Utilità di $PIKA

$PIKA, noto anche come il token di Pikamoon, è la valuta utilizzata all’interno del gioco Pikaverse. Con questi token, è possibile sbloccare NFT rari, ricevere ricompense allettanti e acquistare articoli unici dal marketplace di Pikamoon.

Offerte di Pikamoon

Pikamoon è un gioco RPG focalizzato sull’esplorazione, la strategia e il combattimento. Gli utenti possono esplorare il mondo di Dreva con il loro compagno Pikamoon utilizzando un PFP partner o un NFT PFP ufficiale di Pikamoon. Le battaglie coinvolgono l’utilizzo delle mosse di Pikamoon, l’evoluzione attraverso l’esperienza e gli oggetti e l’uso di oggetti per aiutare in battaglia.

Previsioni di Prezzo per Pikamoon: Fatti sul Token

Fornitura Totale di Pikamoon

Pikamoon ha una fornitura totale di 50 miliardi di PIKA.

Partnership di Pikamoon

Pikamoon ha stretto partnership con Kevuru Games, Fujhine STD, Transak, Ethereum, MultiversX e CryptoNews.com.

Discussioni su Reddit: È Legittimo Pikamoon?

Pikamoon ha superato il processo di Know Your Customer (KYC) di Coinsult, ma lo stato di audit rimane incerto. In caso di attività fraudolente, Coinsult si impegna a divulgare l’identità del proprietario del progetto e ad intraprendere azioni legali.

In conclusione, basandosi sui commenti e le esperienze condivise nel thread Reddit, ci sono significative preoccupazioni e scetticismo riguardo alla legittimità di Pikamoon.

Come Acquistare Pikamoon su Metamask

I token Pikamoon possono essere acquistati dal sito ufficiale durante il periodo di presale. Ecco i passaggi per Acquistare Pikamoon: