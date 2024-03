Previsioni di Prezzo per Delysium 2024-2030: è un buon investimento?

AGI ha raggiunto l’obiettivo di prezzo di $0.50 e ora il prossimo target per il prezzo della moneta AGI è $0.75. Si prevede che AGI segua il trend generale del mercato. Anche se i volumi di trading sembrano sani, sono concentrati negli scambi coreani di Bithumb e Bybit. Insieme costituiscono circa l’80% del volume di trading delle ultime 24 ore. Queste pompe coreane tendono tipicamente ad essere schemi di pump-and-dump. Tenete d’occhio gli scambi coreani. Se AGI salirà sopra $0.75, Delysium raggiungerà inevitabilmente $1 a Marzo.

Previsioni di Prezzo per Delysium 2024-2030, Aggregati

Previsione Prezzo Delysium 2024: $0.718

$0.718 Previsione Prezzo Delysium 2025: $0.904

$0.904 Previsione Prezzo Delysium 2026: $1.19

$1.19 Previsione Prezzo Delysium 2027: $1.46

$1.46 Previsione Prezzo Delysium 2028: $1.79

$1.79 Previsione Prezzo Delysium 2029: $2.37

$2.37 Previsione Prezzo Delysium 2030: $3.13

Informazioni su Delysium e AGI Token

Cos’è Delysium?

Delysium (AGI) è una criptovaluta che alimenta un progetto unico che mira a costruire un metaverso decentralizzato alimentato dall’IA. Questo mondo virtuale immagina esseri umani e sofisticate entità di intelligenza artificiale (“Virtual Beings”) che coesistono, interagiscono e costruiscono comunità all’interno di un ecosistema Web3 più ampio.

Caratteristiche Chiave di Delysium

Gli utenti possono creare AI-Twins, che sono repliche digitali di se stessi che possiedono personalità e abilità uniche. Questi AI-Twins possono imparare ed evolversi attraverso interazioni con gli utenti e l’ambiente.

Delysium offre una ricca società virtuale dove umani e AI-Twins coesistono, consentendo nuove forme di comunicazione, intrattenimento e opportunità economiche.

La piattaforma incorpora meccanismi di gioco play-to-own, dove la partecipazione attiva ai giochi può portare al guadagno di ricompense con valore nel mondo reale.

L’Oracolo AI di Delysium, chiamato Lucy, funge da AI conversazionale che fornisce informazioni sul mondo delle criptovalute e aiuta gli utenti a navigare nello spazio Web3.

Cos’è il Token AGI?

La criptovaluta AGI è centrale nell’ecosistema di Delysium e ha diverse applicazioni:

I detentori di token AGI partecipano alla governance di Delysium, influenzando la direzione e lo sviluppo del progetto.

AGI serve come valuta nel mondo per l’acquisto di asset digitali, servizi ed esperienze all’interno del metaverso.

Gli utenti possono fare stake dei loro token AGI per guadagnare ricompense e contribuire alla sicurezza della rete.

Investimento in Delysium: Pro e Contro

Vantaggi dell’Investimento in Delysium:

L’ingresso di Delysium nel settore in rapida crescita del metaverso posiziona AGI per un’apprezzamento del valore sostanziale.

Con funzionalità uniche come AI-Twins e l’AI Oracle, Delysium si distingue nel fornire un’esperienza di metaverso coinvolgente e interattiva.

L’inclusione di giochi play-to-earn e meccanismi di staking offre agli utenti opportunità di guadagno finanziario, aumentando l’attrattiva dei token AGI.

Inoltre, i diritti di governance conferiti ai detentori di token AGI permettono una partecipazione attiva nella definizione del futuro dell’ecosistema di Delysium, promuovendo un senso di coinvolgimento e proprietà della comunità.

Rischi dell’Investimento in Delysium:

Come progetto in fase iniziale, Delysium si trova ad affrontare le incertezze inherentemente associate alle tecnologie del metaverso non testate.

La natura competitiva dello spazio del metaverso presenta una sfida, richiedendo a Delysium di distinguersi per garantirsi una base di utenti sostenibile in mezzo a una forte concorrenza.

Le complessità tecniche coinvolte nello sviluppo di un sofisticato metaverso alimentato dall’IA introducono il rischio di ritardi o ostacoli che potrebbero influenzare la longevità del progetto.

Inoltre, come qualsiasi criptovaluta, la volatilità di mercato di AGI espone gli investitori a significative fluttuazioni di valore, richiedendo una tolleranza al rischio elevata per coloro che considerano l’investimento.

Come Acquistare AGI?

Per acquistare AGI, inizia selezionando un exchange di criptovalute affidabile come Bybit, DigiFinex, BingX, Bitrue o BitMart. Valuta gli scambi in base a fattori come le commissioni, i metodi di pagamento, la sicurezza e l’interfaccia utente.

Dopo aver scelto un exchange, completa il processo di registrazione, inclusi eventuali passaggi di verifica necessari come la verifica dei documenti e l’autenticazione a due fattori. Successivamente, finanzia il tuo account depositando fondi utilizzando un metodo supportato come bonifico bancario o carta di credito/debito. Una volta finanziato il tuo account, naviga nell’interfaccia dello scambio per individuare la coppia di trading AGI (tipicamente AGI/USDT o AGI/BTC). Specifica la quantità di AGI che desideri acquistare e il prezzo, e conferma la transazione. Lo scambio eseguirà quindi la transazione, e il tuo account verrà accreditato con i token AGI acquisiti.

Dove Acquistare AGI?

Puoi acquistare AGI su questi principali exchange di criptovalute: