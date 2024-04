Previsioni di Prezzo per InQubeta: Dovresti Investire nella Presale?

Esaminiamo le prospettive e il potenziale di investimento di InQubeta, una piattaforma innovativa che si propone di rivoluzionare il finanziamento delle startup AI attraverso l’utilizzo di token $QUBE. Con la sua presale già avanzata e un interesse crescente, valutiamo se InQubeta rappresenti un’opportunità di investimento valida.

Aggiornamenti Recenti sulla Presale di InQubeta

InQubeta si trova attualmente nella nona e ultima fase della sua presale, con $12,86 milioni raccolti e il 91,2% dei token venduti. Nonostante le sfide, come l’assenza di quotazioni su grandi exchange e un buzz sui social media limitato, InQubeta continua ad attrarre investitori.

Analisi e Previsioni di Mercato

Il prezzo di InQubeta ($QUBE) è attualmente fissato a $0.028, con previsioni di raggiungere $0.0308 al lancio. Tuttavia, le aspettative di un prezzo di lancio elevato sembrano irragionevoli in assenza di quotazioni su exchange centralizzati e dati di presale verificati.

Previsioni di Prezzo 2024-2030

Non Specificato: Le previsioni di prezzo a lungo termine non sono state fornite.

InQubeta Raggiungerà $1?

Perché InQubeta raggiunga $1, sarebbe necessario un aumento di fattore 32 rispetto al prezzo di lancio previsto di $0.0308. Con una crescita annuale del 25%, ci vorrebbero circa 15 anni per raggiungere questo obiettivo, rendendolo un obiettivo fattibile.

InQubeta: Un Buon Investimento?

InQubeta si propone come la prima piattaforma al mondo che permette investimenti frazionati in startup AI tramite i token $QUBE. Questa piattaforma consente agli investitori di utilizzare i token QUBE per investire in startup AI attraverso un mercato di NFT, trasformando ogni opportunità di investimento in un NFT.

Utilità del Token QUBE

Fee e Ricompense: Una commissione del 2% su ogni transazione viene distrutta, mentre una del 5% va a un pool di ricompense, incentivando i possessori di QUBE a mantenere i loro token.

Governance: I detentori di token $QUBE possono partecipare alla governance della piattaforma, proponendo e votando varie iniziative.

Legittimità di InQubeta

InQubeta è stato costruito da Dexola Blockchain Solutions e ha subito audit approfonditi da parte di Hacken, ricevendo un punteggio complessivo di 9.7. Gli audit hanno evidenziato l’alta qualità della documentazione, del codice e la completa copertura dei test, confermando la sicurezza del contratto smart di InQubeta.

Come Acquistare Crypto InQubeta?

Durante la presale, è possibile acquistare token InQubeta seguendo questi passaggi:

Creare un Account: Per monitorare gli acquisti e visualizzare il saldo di $QUBE. Effettuare l’Acquisto: Scegliere l’importo in USD e la criptovaluta da usare per il pagamento, ricevere l’indirizzo del wallet per il pagamento e inviare la criptovaluta selezionata. Ricezione dei Token: Dopo la conferma della transazione, i token verranno visualizzati nell’account e saranno distribuiti al termine della presale.

In conclusione, considerando le sue caratteristiche innovative, gli audit di sicurezza e il modello unico di investimento in startup AI, InQubeta presenta elementi interessanti per gli investitori. Tuttavia, è cruciale valutare attentamente i rischi e le potenziali ricompense prima di procedere con qualsiasi investimento nel settore delle criptovalute.