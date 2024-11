Introduzione alle previsioni economiche

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, gli analisti finanziari iniziano a delineare le loro aspettative per il futuro. Tra le varie analisi, quella di Goldman Sachs si distingue per la sua audacia, prevedendo un notevole aumento dell’indice S&P 500 entro la fine del 2025. Secondo le stime, l’indice potrebbe raggiungere i 6500 punti, rappresentando un incremento dell’11% rispetto ai livelli attuali.

Le aspettative di crescita dell’S&P 500

Goldman Sachs basa le sue previsioni su una continua espansione economica negli Stati Uniti, con una crescita degli utili stimata dell’11% nel 2025 e del 7% nel 2026. Gli esperti della banca d’affari si concentrano in particolare sui cosiddetti “Magnifici Sette”: Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. Questi titoli, secondo le analisi, supereranno l’S&P 500 di circa 7 punti percentuali, segnando un calo rispetto ai margini più ampi degli anni precedenti.

Strategie d’investimento per il 2025

Per il prossimo anno, gli esperti suggeriscono di puntare su titoli che potrebbero beneficiare di fusioni e acquisizioni (M&A) negli Stati Uniti, prevedendo un aumento del 25% nel numero di fusioni completate. Inoltre, si consiglia di considerare titoli legati alle piccole e medie imprese, poiché si prevede un aumento dell’ottimismo tra gli imprenditori. Un altro settore da monitorare è quello delle aziende che possono monetizzare l’intelligenza artificiale, un campo in rapida espansione.

Inflazione e mercati emergenti

Recentemente, l’indice CPI core negli Stati Uniti ha mostrato un incremento dello 0,28%, in linea con le aspettative. Tuttavia, le vendite al dettaglio sono risultate inferiori alle previsioni, suggerendo una certa cautela. Le elezioni statunitensi hanno influenzato le aspettative di mercato, portando a una visione più ottimistica sulla crescita economica, ma anche a preoccupazioni riguardo a un dollaro più forte e all’aumento dei dazi commerciali, che potrebbero complicare la situazione per i mercati emergenti nel 2025.

Prospettive per l’Europa

Per quanto riguarda l’Europa, gli esperti di Goldman Sachs prevedono rendimenti positivi ma contenuti per l’indice STOXX Europe 600, con una crescita degli utili stimata tra il 3% e il 4% per il 2025 e il 2026. Le previsioni indicano una continua dis-inflazione nell’area euro, con una crescita economica moderata e tassi d’interesse più bassi rispetto ai livelli attuali. In questo contesto, le società difensive, come quelle del settore immobiliare e delle telecomunicazioni, potrebbero rappresentare un’opzione interessante per gli investitori.