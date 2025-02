in

Introduzione alla crescita economica svizzera

La recente pubblicazione dei dati sul prodotto interno lordo (PIL) svizzero da parte della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha fornito spunti interessanti per gli economisti di UBS, che hanno aggiornato le loro previsioni per il 2025 e il 2026. Questi dati suggeriscono una crescita moderata, influenzata da vari fattori interni ed esterni.

Le previsioni di crescita per il 2025

Secondo le nuove stime, UBS prevede una crescita del PIL svizzero dell’1,2% per il 2025, una leggera diminuzione rispetto alla previsione precedente dell’1,3%. Tuttavia, escludendo i grandi eventi sportivi, la crescita dovrebbe mantenersi stabile all’1,5%. Questo scenario riflette una certa cautela, considerando le incertezze economiche globali e le dinamiche interne.

Fattori che influenzano la crescita economica

Un elemento chiave per la crescita svizzera sarà la domanda proveniente dall’Eurozona, che si prevede stimolerà le esportazioni e gli investimenti industriali. Gli economisti di UBS evidenziano anche una solida crescita dei consumi privati, sebbene questi possano essere frenati da un aumento della disoccupazione e dall’incremento dei premi di cassa malattia. Questi fattori potrebbero limitare la capacità dei consumatori di spendere, influenzando negativamente la crescita economica.

Rischi e incertezze nel panorama economico

Nonostante le previsioni ottimistiche, ci sono rischi significativi legati alla domanda estera. Le incertezze sull’economia della Zona euro potrebbero influenzare negativamente la crescita svizzera. Inoltre, la politica commerciale della nuova amministrazione americana rappresenta un ulteriore fattore di incertezza. L’introduzione di dazi doganali da parte degli Stati Uniti potrebbe avere ripercussioni sull’economia globale, inclusa quella svizzera.

Conclusioni sulle prospettive future

In sintesi, le previsioni economiche per la Svizzera indicano una crescita moderata nei prossimi anni, con una serie di fattori interni ed esterni che potrebbero influenzare il percorso economico. Mentre la domanda dall’Eurozona e i consumi privati rappresentano opportunità, le incertezze globali e le dinamiche interne rimangono sfide significative. Gli economisti di UBS avvertono che se la ripresa nell’Eurozona non si concretizzerà, la crescita dell’economia svizzera potrebbe rimanere al di sotto del potenziale nel 2025.