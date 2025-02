in

La protesta degli studenti

Un gruppo di studenti dell’associazione Cambiare Rotta ha organizzato una manifestazione di protesta di fronte al Senato, in occasione di un convegno intitolato ‘La costruzione di una nuova università in un’Italia migliore’. La presenza della ministra Anna Maria Bernini e di due membri della commissione per la riforma ha attirato l’attenzione degli studenti, che hanno voluto esprimere il loro dissenso nei confronti delle politiche attuali riguardanti l’istruzione superiore.

Le ragioni della protesta

Durante la manifestazione, gli studenti hanno esposto le loro preoccupazioni riguardo a un modello di università che, secondo loro, si basa su tagli alla ricerca e su una mancanza di fondi. Hanno denunciato la crescente precarizzazione del lavoro accademico e l’influenza dei privati nel settore educativo. Con striscioni e bandiere, hanno chiesto un cambiamento radicale delle politiche universitarie, sottolineando che servono 10 miliardi di euro per garantire un’istruzione di qualità e un adeguato finanziamento della ricerca.

Critiche alle spese militari

Un punto centrale della protesta è stato il confronto tra i fondi destinati all’università e quelli spesi per gli armamenti. Gli studenti hanno evidenziato che, mentre solo una parte esigua è investita nell’istruzione, ben 8 miliardi di euro sono stati destinati alla spesa militare. Questo squilibrio ha suscitato indignazione tra i manifestanti, che hanno chiesto un ripensamento delle priorità governative. “Investire nella ricerca e nell’istruzione è fondamentale per il futuro del nostro paese”, hanno affermato.