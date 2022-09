Previsioni prezzi BNB 2030

in

BNB Prezzo Previsione 2030: Il prezzo futuro di NB dipenderà dall’avanzamento e dall’adozione della sua piattaforma blockchain, la catena Binance.

Inoltre, se BNB guadagna solo il 5% all’anno, entro il 2030 BNB potrebbe raggiungere $ 420. Tuttavia, se BNB guadagna il 30% all’anno da ora, la previsione del prezzo BNB 2030 è $ 2317.

BNB Price Prediction 2030: alcuni fatti

BNB è il token nativo di Binance Exchange. BNB è l’acronimo di Build and Build.

Inizialmente, BNB è stato lanciato sulla blockchain di Ethereum come token ERC-20, ma è gradualmente passato alla blockchain di Binance, Binance Chain.

BNB è stato lanciato nell’anno 2017 con una fornitura iniziale di 200 milioni di token BNB.

Dei 200 milioni di token BNB, il 10% è stato offerto agli angel investor, il 40% al team fondatore e il restante 50% ai vari partecipanti attraverso il processo ICO.

Binance segue uno dei metodi unici per mettere fuori circolazione un certo numero di token BNB. Ogni trimestre, Binance utilizza un quinto dei suoi profitti per riacquistare e distruggere definitivamente le monete Binance.

BNB Prezzo Previsione 2030: Futuro Di DeFi

Binance sta cercando di posizionarsi come uno dei principali giocatori di Defi. Ma prima di discutere del futuro di Defi, dovremmo capire cos’è Defi.

COS’È DEFI?

Defi o Decentralized Finance può essere definita come una nuova forma di servizi bancari e finanziari basati su servizi di pagamento peer-to-peer che utilizzano la tecnologia blockchain.

Può anche essere descritto come servizi finanziari offerti utilizzando registri simili alla criptovaluta.

In che modo Defi è diverso dai tradizionali servizi bancari e finanziari?

Uno dei principali problemi che un utente deve affrontare utilizzando l’attuale forma di servizio finanziario sono le commissioni che le banche e altre società finanziarie addebitano per l’utilizzo dei loro servizi. Defi mira a eliminare questo offrendo servizi finanziari gratuitamente. Si possono archiviare le proprie risorse finanziarie in portafogli digitali e possono anche trasferirle a chiunque utilizzi i servizi Defi in una frazione di secondo.

I servizi bancari e finanziari tradizionali hanno molte interferenze umane. Defi mira a eliminarlo e sostituirlo con la tecnologia Defi basata su blockchian e offrire servizi finanziari simili.

Nel sistema bancario tradizionale, i servizi finanziari sono centralizzati e, a causa di questa natura centralizzata, c’è sempre il timore di perdere i propri beni se c’è una sorta di frode finanziaria. Nella finanza decentralizzata, non esiste una proprietà centralizzata. Il processo totale viene eseguito da reti finanziarie peer-to-peer, protocolli di sicurezza DeFi, connettività, software e progressi hardware.

Il futuro di Defi

Il modo in cui Defi si è proiettato il futuro di Defi sembra promettente. Tuttavia, incidenti infrastrutturali, hack e truffe hanno fatto deragliare l’avanzamento di Defi.

La questione della fiducia è stata un grosso problema per l’avanzamento di Defi. Tuttavia, una volta che c’è stabilità nella fornitura dei servizi Defi, potremmo vedere Defi sostituire gli attuali servizi finanziari o le banche o gli attuali servizi finanziari che offrono istituzioni fanno portare i servizi Defi a bordo e combinarli con i servizi esistenti per offrire i servizi finanziari.

Binance, che sta cercando di proiettarsi come uno dei principali attori nel settore Defi, potrebbe diventare una delle principali piattaforme di offerta di servizi Defi se Defi diventa popolare come gli attuali servizi finanziari.

BNB Price Prediction 2030: in che modo BNB è diverso dagli altri?

Il mercato delle criptovalute non riguarda più solo il token, ma riguarda il blockchian e lo sviluppo della sua blockchain che offre valore all’intero progetto. BNB a differenza di altri sta cercando di proiettarsi come uno dei principali fornitori di servizi finanziari nel mondo della blockchain. Ecco come BNB è diverso dagli altri:

I token BNB possono essere utilizzati per pagamenti che includono pagamenti con carta di credito su più siti o siti di supporto BNB. Siti come crypto.com, Monetha, ecc. Accettano token BNB come mezzo di pagamento.

I token BNB possono anche essere utilizzati per l’acquisto di regali virtuali. Uplive è una di queste piattaforme che vende regali virtuali per token BNB alla sua base di utenti.

I token BNB possono anche essere utilizzati per effettuare prenotazioni di viaggio. Siti come TravelbyBit, Trip.io, ecc. Accettano token BNB per effettuare una prenotazione sul loro sito web.

Le monete Binance possono anche essere utilizzate per effettuare investimenti. Utilizzando i token BNB si può investire in alcune ICO elencate attraverso il launchpad di Binance.

Alcuni dei servizi online che offrono piattaforme come BitTorrent, Canva, Storm, ecc. Accettano il token BNB come modalità di pagamento.

I token BNB possono essere utilizzati anche per i servizi finanziari. La moneta Binance è supportata dalla carta di debito VISA di Monaco.

BNB Price Prediction 2030: quale sarà il valore di BNB nel 2030?

BNB Prezzo Previsione 2030 è $ 2780. Questa è la media di BNB Price Prediction 2030 da più piattaforme. Di seguito è riportato il BNB Price Prediction 2030 basato sui calcoli matematici:

Se BNB dovesse aumentare del 5% all’anno, la previsione del 2030 è 420 dollari Se BNB dovesse aumentare del 20% all’anno, la previsione del 2030 è US$ 1221 Se BNB dovesse aumentare del 30% all’anno, la previsione del 2030 è 2317 dollari

BNB Prezzo Previsione 2030: Conclusione

Il futuro di BNB dipenderà dall’adozione della catena Binance. Attualmente, il tasso di adozione è stato basso, ma in futuro si prevede che aumenterà.

Pertanto, entro il 2030 BNB potrebbe salire a limiti più elevati.