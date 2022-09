Quanto in alto può salire BNB?

in

BNB salirà: alcuni fatti

BNB è il token nativo di Binance Exchange. BNB è l’acronimo di Build and Build.

Inizialmente, BNB è stato lanciato sulla blockchain di Ethereum come token ERC-20, ma è gradualmente passato alla blockchain di Binance, Binance Chain.

BNB è stato lanciato nell’anno 2017 con una fornitura iniziale di 200 milioni di token BNB.

Dei 200 milioni di token BNB, il 10% è stato offerto agli angel investor, il 40% al team fondatore e il restante 50% ai vari partecipanti attraverso il processo ICO.

Binance segue uno dei metodi unici per mettere fuori circolazione un certo numero di token BNB. Ogni trimestre, Binance utilizza un quinto dei suoi profitti per riacquistare e distruggere definitivamente le monete Binance.

BNB salirà: Utilizzo del token BNB

Dal suo lancio, BNB ha ampliato il suo utilizzo e ora viene utilizzato per eseguire diverse attività su piattaforme diverse. Inizialmente, è stato utilizzato per pagare le commissioni di transazione e di trading sullo scambio Binance. Ecco alcuni usi del token BNB:

I token BNB possono essere utilizzati per pagamenti che includono pagamenti con carta di credito su più siti o siti di supporto BNB. Siti come crypto.com, Monetha, ecc. Accettano token BNB come mezzo di pagamento.

I token BNB possono anche essere utilizzati per l’acquisto di regali virtuali. Uplive è una di queste piattaforme che vende regali virtuali per token BNB alla sua base di utenti.

I token BNB possono anche essere utilizzati per effettuare prenotazioni di viaggio. Siti come TravelbyBit, Trip.io, ecc. Accettano token BNB per effettuare una prenotazione sul loro sito web.

Le monete Binance possono anche essere utilizzate per effettuare investimenti. Utilizzando i token BNB si può investire in alcune ICO elencate attraverso il launchpad di Binance.

Alcuni dei servizi online che offrono piattaforme come BitTorrent, Canva, Storm, ecc. Accettano il token BNB come modalità di pagamento.

I token BNB possono essere utilizzati anche per i servizi finanziari. La moneta Binance è supportata dalla carta di debito VISA di Monaco.

BNB salirà: binance ecosystem

L’ecosistema Binance si sta espandendo e con la sua espansione, anche l’utilità del token BNB è aumentata. Ecco alcuni dei servizi offerti da BNB:

Una delle più grandi utilità messe in campo dal token BNB è offrire un’esperienza di trading veloce, sicura e senza soluzione di continuità. Lo scambio binance serve a questo scopo.

La blockchain di Binance dà potere agli imprenditori e aiuta a sviluppare diversi progetti e comunità. Alcuni degli sviluppi in questo campo sono Lifeform, Magicsquare, Tatsu, Meritcircle, ecc.

Binance fornisce una ricerca approfondita sulle risorse digitali fornendo approfondimenti e analisi professionali e basati sui dati. Ad esempio. Il sito web di informazioni crittografiche di Binance, l’accademia di Binance che offre corsi Blockchain, ecc.

Con Binance Charity, i token BNB possono essere utilizzati per offrire beneficenza.

Binance Chain viene utilizzato per sviluppare portafogli Crypto. Uno di questi sviluppi è Trust Wallet costruito sulla catena Binance.

BNB salirà: quanto in alto può andare BNB?

Il prezzo più alto di tutti i tempi di BNB è stato di $ 690,93 che ha colpito a marzo 2020. Tuttavia, BNB ha il potenziale di salire molto in alto a causa della sua offerta limitata. Ecco quanto in alto può andare BNB in futuro:

Se BNB dovesse aumentare del 5% al mese, previsione 2022 US$ 1,21 Se BNB dovesse aumentare del 20% al mese, previsione 2022 US$ 2,07 Se BNB dovesse aumentare del 30% al mese, previsione 2022 US$ 2,87 Se BNB dovesse aumentare del 50% al mese, previsione 2022 US$ 5,06

BNB salirà: Conclusione

Il token Binance o il token BNB ha il potenziale di salire più in alto. Uno dei maggiori vantaggi di BNB è che è supportato dallo scambio Binance. Tuttavia, l’attuale condizione di mercato non sta favorendo l’aumento del token BNB. Una volta che le condizioni di mercato migliorano, BNB può salire a limiti più elevati.