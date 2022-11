Previsioni prezzi Fetch.ai 2023 – 2025 – 2030

In questa guida, esprimeremo la nostra opinione e quella del mercato sul futuro di TEF mentre discutiamo le previsioni dei prezzi Fetch.ai per il 2023 e oltre.

Tieni presente che dovresti prendere questa e qualsiasi altra previsione con un pizzico di sale poiché prevedere qualsiasi cosa è un compito ingrato, per non parlare di prevedere il futuro di un nuovo asset finanziario altamente volatile come Fetch.ai.

Ora, entriamoci dentro. Prima di approfondire la previsione dei prezzi Fetch.ai e rispondere alle domande se il FET è un buon investimento o meno, perché il FET avrà successo o fallirà o perché Fetch.ai prezzo aumenterà o diminuirà, diamo rapidamente un’occhiata a cos’è il FET e alla sua storia fino ad oggi?

Il Progetto

C’è un sacco di hype intorno a Fetch.ai, questo è sicuro. La pubblicazione di un breve e un po ‘sbruffone post introduttivo di Medium nel 2018 che diceva semplicemente “Siamo il primo libro mastro intelligente del mondo” è stato più che sufficiente per solleticare l’immaginazione di molti appassionati di crittografia.

La loro immaginazione è stata ulteriormente allettata da uno sforzo di marketing piuttosto forte che è stato fatto per promuovere il progetto sin dal suo lancio originale.

Basta digitare “Fetch.ai” su YouTube e troverai diversi video ben prodotti che commercializzano il progetto e tentano di attirare potenziali investitori. Inoltre, il progetto è stato presentato su pagine di pubblicazioni mainstream come The Telegraph, The Economist, The Guardian, Business Weekly e TechCrunch, che certamente hanno contribuito ad aumentare il suo profilo pubblico.

E mentre l’hype è certamente forte, questo non si traduce necessariamente bene in prestazioni o investimenti nel mondo reale. Il progetto è ancora lontano dall’avere un prodotto pienamente funzionante. Hanno promesso di avere una testnet pronta prima dell’ICO; detto testnet è stato lanciato con un leggero ritardo (così come l’ICO). Ciò non deve significare molto, poiché molti progetti legittimi hanno leggermente superato le loro scadenze e hanno avuto un inizio roccioso per i loro viaggi crittografici.

Fetch.ai hanno spiegato i loro ritardi, citando il peggioramento delle condizioni di mercato e il desiderio di preparare adeguatamente l’infrastruttura come motivo principale per non rispettare le scadenze stabilite.

Tecnologia Fetch.ai

Il lato tecnologico del progetto è dove entriamo nel vivo della questione. Fetch.ai vuole creare un ibrido di tecnologie blockchain e AI, uno che avrebbe il primo libro mastro decentralizzato auto-adattivo e autoregolante al mondo gestire le transazioni delle persone. Il loro modello è strutturalmente diviso in tre elementi:

Agenti economici autonomi — AEA

Si tratta dei “cittadini digitali” della rete Fetch.ai che si occuperà di ricevere e utilizzare i dati digitali della rete. Fondamentalmente, agiranno come rappresentanti IA pienamente abili di individui, aziende, organizzazioni e persino dispositivi IOT; Gli AEA raccoglieranno i dati e poi li venderanno a quegli agenti che lo desiderano.

L’intera interazione è automatizzata e avviene attraverso 5 passaggi chiave: ricerca e scoperta, comunicazione, negoziazione, collaborazione ed esecuzione / fiducia. Come di solito fa l’intelligenza artificiale, gli AEA impareranno mentre procedono, il che significa che ogni interazione / errore che fanno li aiuterà a migliorare in quello che fanno.

Il progetto prevede di vedere i suoi AEA trasformare tutti i settori che richiedono dati, trasporti ed energia; Il loro potenziale di mercato è enorme in quanto non esiste un singolo settore che non faccia molto affidamento su almeno uno di questi.

Base economica aperta

Il comportamento di ciascun agente sarà “governato” dall’Open Economic Framework (OEF), una combinazione di API, directory di servizi e agenti, transazioni precedenti, portafogli e posizioni degli agenti. È progettato per presentare agli agenti una visione semantica, geografica ed economica del mondo.

L’OEF memorizzerà le informazioni pertinenti e utilizzerà l’intelligenza artificiale per ottimizzare l’uso di tali informazioni per le previsioni/il supporto per gli AEA. L’OEF sarà auto-adattativo e dipenderà da speciali nodi “fidati” che riceveranno ricompense simboliche per la fornitura dei loro servizi.

Libro mastro intelligente

Lo Smart Ledger di Fetch.ai sarà una combinazione della tradizionale architettura blockchain e della tecnologia DAG (grafico acrilico diretto) presentata dal progetto IOTA.

Molti lo stanno paragonando a Zilliqa sulla base del fatto che avrà il partizionamento; a differenza dello sharding tradizionale, in Smart Ledger di Fetch abbiamo le cosiddette corsie delle risorse. Una transazione può essere assegnata a più corsie diverse contemporaneamente.

Il sistema partizzerà in modo simile al forking a catena, dove è possibile creare nuove corsie per alleviare la pressione su un pool di transazioni disordinato. Le vecchie corsie saranno indicate da due nuove, creando una struttura simile a DAG che consente la coerenza dei dati blockchain.

Fetch.ai possibile creare un blocco di transazioni facendo riferimento agli hash dei blocchi precedenti nei gruppi definiti nelle risorse delle transazioni. Nel complesso è un sistema complicato che mira a fornire scalabilità, stabilità, lavoro economico utile e informazioni di qualità senza precedenti di cui è possibile ottenere di più leggendo il loro white paper tecnico o il loro Fetch.ai Ledger Yellowpaper.

Fetch.ai utilizzerà quello che chiamano meccanismo di consenso Useful Proof of Work (uPoW) che combina gli elementi di PoW, PoS e DAG.

Il sistema DAG riterrà valida qualsiasi transazione una volta confermata da due nodi, lasciando le risorse computazionali libere di addestrare l’IA. Inoltre, i nodi a bassa potenza possono guadagnare premi blockchain convalidando transazioni di basso valore. Parlano anche molto di apprendimento automatico e intelligenza artificiale, che saranno fortemente presenti nell’intero protocollo. Metodi come il process mining, la memoria a lungo termine e le reti neurali ricorrenti saranno integrati nel protocollo per garantire autenticità / prestazioni ottimali e consentire alle parti coinvolte di fidarsi della rete.

Tokenomics

Fetch.ai token utilizza il ticker FET ed è il tipico ERC-20 lanciato attraverso un evento di generazione di token. Avrà una fornitura totale emessa di 1.152.997.575 token (ulteriormente divisibili), con la distribuzione gestita come segue:

Fondazione – 19,99%

Fondatori e Team – 19,99%

ICO pubblico – 6%

Vendita privata – 6,38%

Vendita di semi – 5,24%

Consulenti – 10%

Ricompense minerarie – 15%

Versioni future – 17,4%

Puoi controllare quali avranno blocchi o altre condizioni speciali ad essi collegati qui. Durante le vendite private seed / SAFT, solo poco più dell’11% dei token è stato venduto ai primi investitori. Questi fondi sono stati spesi nel modo seguente, secondo il team:

Squadra – 25%

Risorse di sviluppo – 45%

Partnership – 10%

Marketing – 10%

Servizi professionali (qualunque cosa significhi) – 5%

Varie – 5%

I token dei consulenti e dei fondatori saranno scongelati gradualmente, per un periodo di tre anni. La vendita pubblica di token FET è iniziata il 25esimo di febbraio ed è durato solo 10 secondi, in quanto questo è stato il tempo sufficiente per vendere l’intera fornitura di vendita privata di 69.204.152 FET. Agli investitori è stato richiesto di utilizzare i token BNB per acquistare FET. Il token è stato venduto ad un prezzo di $ 0,0867 per token, con un acquisto minimo di $ 20. Il team di Fetch ha anche fissato un limite massimo di acquisto personale di $ 3.000 per garantire che più persone siano in grado di ottenere un pezzo della torta.

Il progetto ha raccolto altri $ 6 milioni attraverso questo ICO (che è stato il secondo progetto di Binance Launchpad), confermando che l’interesse per le offerte di monete pubbliche non è certamente diminuito tanto quanto molti oppositori di criptovalute vorrebbero farti credere.

Il token svolgerà un ruolo cruciale nella rete Fetch.ai, guidandone l’economia e lo scambio di dati. Gli agenti avranno bisogno di FET per pagare dati, servizi di accesso e infrastrutture, sviluppare algoritmi, ecc. Sarà utilizzato anche come “gas” sulla rete Fetch.ai.

Fetch.ai Prezzo Previsione

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Previsione FET Prezzo 2025

Il nostro modello di previsione vede il FET raggiungere $ 0,1504 nel 2025.

Fetch.ai Prezzo Previsione 2030 – 2040

Quanto varrà Fetch.ai nel 2030?

Il nostro modello di previsione prevede Fetch.ai raggiungere $ 0,3759 nel 2030.

Quanto varrà Fetch.ai nel 2040?

Il nostro modello di previsione prevede Fetch.ai raggiungere $ 0,7519 nel 2040.

Sostituirà Fetch.ai/ supererà / supererà / supererà Bitcoin?

No, Fetch.ai non sostituirà o supererà BTC.

Il Fetch.ai può raggiungere $ 1?

Sì, Fetch.ai può raggiungere $ 1 entro la fine del 2022.

Il Fetch.ai può raggiungere $ 10?

Sì, è possibile che Fetch.ai possa raggiungere $ 10 ma solo in un futuro lontano, dopo il 2030.

Il Fetch.ai può raggiungere $ 100?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per Fetch.ai di raggiungere $ 100 nel breve o medio termine.

Vale la pena acquistare Fetch.ai?

Siamo sostenitori degli investimenti moderatamente rischiosi: investi la maggior parte del tuo portafoglio di criptovalute in BTC (50%); Il 35% in un paniere di monete a grande capitalizzazione e il resto in piccoli progetti con enormi rialzi. Quindi, in questo contesto, vale la pena acquistare Fetch.ai.

Fetch.ai è un buon investimento?

Fetch.ai è, proprio come tutte le altre criptovalute, un investimento rischioso. Ha una maggiore probabilità di salire che scendere a causa del buon caso d’uso, della tokenomica ben progettata, della comunità attiva e di un team solido alle spalle.

Quanto varrà Fetch.ai?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 0,0365. Nel lungo termine (8-10 anni), potrebbe saltare a $ 0,3759 o anche più in alto.

Perché Fetch.ai avrà successo e salirà di prezzo?

Fetch.ai ha un buon caso d’uso, tokenomica ben progettata, comunità attiva e un team solido alle spalle. Tutti questi sono un prerequisito per il successo ed è per questo che il nostro modello di previsione vede Fetch.ai salire fino a $ 0,3759 nel 2030.

Perché Fetch.ai fallirà e scenderà di prezzo?

I progetti crittografici falliscono per vari motivi. Alcuni dei più comuni sono: il team diventa canaglia e abbandona il progetto, i regolatori lo dichiarano illegale e gli scambi di stampa per delistarlo, mancanza di attenzione dei media, concorrenti di maggior successo, mancanza di una strategia di marketing ben progettata, perdita del supporto della comunità, potenziale vulnerabilità nel protocollo, mancato raggiungimento dell’attività minima di sviluppo prevista sul protocollo, incapacità di attirare nuovi sviluppatori per costruire sulla loro piattaforma.

Quanto in alto Fetch.ai andrà?

Il nostro modello di previsione vede Fetch.ai prezzo esplodere e raggiungere $ 0,7519 in un lontano futuro.

Qual è la previsione a breve termine per Fetch.ai?

Fetch.ai raggiungerà $ 0,0365 nei prossimi 90 giorni, che è una variazione del 42,4% rispetto al prezzo attuale che si aggira intorno a $ 0,0633.

Può Fetch.ai renderti milionario?

Sì, se ne acquisti una somma abbastanza grande. Non aspettarti di investire $ 100 e diventare un Fetch.ai milionario. Ma le esplosioni di prezzo 100x sono una vista comune nelle criptovalute, quindi un investimento di $ 10k in Fetch.ai potrebbe renderti milionario.

Fetch.ai Price Prediction oggi – Quale sarà il prezzo di Fetch.ai domani?

Fetch.ai si aggirerà intorno a $ 0,0643 domani.