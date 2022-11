Revuto: cos’è e come acquistarlo

Revuto è una soluzione di pagamento in abbonamento basata su crittografia e costruita sulla rete di contratti intelligenti scalabile di Cardano. La piattaforma trasforma il portafoglio digitale dei membri in una banca digitale e consente loro di completare pagamenti ricorrenti per i loro beni e servizi preferiti.

Revuto mira a cambiare il concetto generale di pagamento degli abbonamenti offrendo maggiore flessibilità agli utenti.

Problemi che Revuto cerca di risolvere

Per le persone che sono fan dello shopping online, una delle maggiori sfide può essere la gestione di più acquisti e abbonamenti online. Ciò è complicato anche dal fatto che molti fornitori di servizi escogitano sempre metodi che scoraggiano gli utenti dall’interrompere o annullare l’iscrizione ai loro servizi.

Revuto ha sviluppato una piattaforma DApp basata sulla blockchain scalabile Cardano che aiuta gli utenti a gestire e controllare i propri abbonamenti online. Con Revuto DApp puoi gestire pagamenti ricorrenti su notizie digitali online e musica Apple.

Revuto intende sfruttare i vantaggi della valuta fiat e combinarli con la velocità, il basso costo e l’alta efficienza che derivano dalle criptovalute. La piattaforma avrà una carta di debito che verrà utilizzata per effettuare il pagamento al momento della sottoscrizione ai servizi online.

La carta verrà utilizzata anche al momento dell’acquisto della criptovaluta nativa REVU.

Vantaggi di Revuto

· Gli utenti possono facilmente attivare e disattivare dagli abbonamenti online

· Effettuare pagamenti tramite Cardano e REVU

· Approvare, bloccare o posticipare gli abbonamenti e i relativi pagamenti ricorrenti

· Gli utenti possono puntare sulle criptovalute per accedere a vantaggi extra

· Accedi a un robusto bonus di riferimento in REVU per ogni utente introdotto nella piattaforma

· Guadagna cashback in REVU per ogni pagamento dell’abbonamento effettuato con Revuto

Tocca la DApp per pagare

Le criptovalute vengono pubblicizzate come il futuro della finanza che risuona bene con la generazione di Internet, l’era digitale, i millennial e persino i boomer. La finanza decentralizzata offre soluzioni alternative praticabili al sistema finanziario tradizionale in gran parte rotto.

Tuttavia, le criptovalute sono viste come rivoluzionarie, molti miglioramenti devono essere fatti per arrivare al livello della valuta tradizionale. Mentre la tecnologia blockchain stessa ha compiuto passi significativi, tra cui la costruzione di portafogli user-friendly e registri ad alto rendimento, piccoli problemi come gli abbonamenti devono essere risolti se le valute digitali devono assumere fiat.

Revuto è visto come un passo nella giusta direzione e una mossa logistica nell’evoluzione della criptovaluta. Una delle maggiori sfide che hanno influenzato negativamente l’adozione di massa della criptovaluta sono le limitazioni quando si tratta di pagamento delle necessità del mondo reale.

Con Revuto, gli utenti possono creare e mantenere pagamenti ricorrenti per servizi cruciali ed essenziali, molti dei quali fanno parte della propria vita quotidiana come pagare per Spotify, Netflix, kit per la cena, cosmetici e persino software-as-a-service.

Si prevede che la Revuto DApp potenzierà le risorse digitali dando loro l’utilità della valuta fiat e i vantaggi senza confini e senza autorizzazione dell’utilizzo delle valute digitali.

Reinventare l’economia degli abbonamenti

Con l’economia digitale globale in una tendenza rialzista, gli abbonamenti sono un boom, ma a causa della natura frammentata dell’economia degli abbonamenti, gli utenti si trovano sempre bloccati in una spirale di pagamenti che non possono gestire e alcuni di cui non sanno nulla.

L’ecosistema Revuto è alimentato dal token nativo REVU che viene distribuito agli utenti per l’utilizzo di token nativi Cardano per pagare gli abbonamenti. Il token REVU oltre ad essere utilizzato per il pagamento dell’abbonamento può essere puntato per accedere a rendimenti aggiuntivi o anche per ottenere prestiti garantiti da crittografia. È anche un token di governance che consente agli utenti di votare su varie proposte e suggerimenti che modellano il futuro di Revuto nel suo complesso.

Chi trarrebbe vantaggio da Revuto?

Revuto è stato progettato pensando agli interessi di un’era digitale. In particolare, la piattaforma aiuta gli utenti di servizi digitali medio-pesanti che hanno più rinnovi di abbonamenti annuali. I segmenti di clienti includono sostenitori della crittografia, early adopter tecnologici, individui esperti di tecnologia, liberi professionisti, millennial e liberi professionisti, tra gli altri. La startup si rivolge anche ai fornitori di servizi SaaS che hanno bisogno di automatizzare e semplificare l’abbonamento ai loro servizi.

Revuto afferma di essere impegnata a rafforzare la crescente economia degli abbonamenti semplificando i pagamenti e proteggendo gli utenti dalla perdita di denaro attraverso misteriosi costi di abbonamento, costi nascosti e abbonamenti non autorizzati.

Il round privato da 1,7 milioni di dollari di Revoto

Revuto ha recentemente completato un round privato da 1,7 milioni di dollari con i fondi che dovrebbero essere utilizzati per rinnovare le soluzioni di pagamento degli abbonamenti crittografici della società. Il round ha attirato diversi importanti investitori blockchain guidati da BlackDragon VC.

Secondo il CEO Josipa Majic, Revuto è la prima app decentralizzata (dApp) a essere lanciata sulla blockchain Cardano e dovrebbe dimostrare la capacità della rete di gestire transazioni elevate ad alta velocità e basso costo.

Come funziona Revuto?

Con l’applicazione mobile decentralizzata Revuto, gli utenti approvano, bloccano o posticipano i pagamenti degli abbonamenti. Poiché gli utenti pagano gli abbonamenti tramite la dApp Revuto, vengono ricompensati con denaro e possono anche contrarre microprestiti utilizzando i loro beni puntati come garanzia.

La funzione di prestito consente agli utenti di accedere alla liquidità, gestire le proprie risorse e tenere traccia degli abbonamenti chiave. La dApp Revuto dovrebbe essere lanciata in due fasi, con la prima fase che prevede il lancio dei pagamenti relativi agli abbonamenti. Nella prima fase, la piattaforma si baserà principalmente sui processori di pagamento esistenti per facilitare gli scambi da cripto a fiat.

Nella prima fase, le carte di debito virtuali Revuto saranno utilizzate per supportare pagamenti fiat, stablecoin EURR nativa Cardano e token REVU.

Nel secondo, Revuto intende ampliare la sua offerta di prodotti aggiungendo più servizi e supporto per altri pagamenti come bollette via cavo e cellulari, utenze e persino abbonamenti in palestra. La società farà anche affidamento sul proprio processore di pagamento autorizzato, una mossa volta a ridurre al minimo i guasti del sistema e aumentare il margine di profitto.

Pro e contro di Revuto

Pro

· Consente agli utenti di gestire in modo efficiente i propri abbonamenti

· Apre una nuova utilità che non è stata ben esplorata prima

· Consente agli utenti di contrarre prestiti crittografici

· Commissioni molto basse coinvolte

Contro

· La società sta lanciando un nuovo prodotto che compete con i prodotti blockchain già affermati.

· La domanda del mercato potrebbe essere bassa

Principali concorrenti di Reguto

Mentre Revuto gestisce una nicchia relativamente nuova e unica, non è certamente la prima e non è la sola. I principali concorrenti del settore includono Chargify e ChargeBee. Il vantaggio principale di Revuto rispetto ai suoi pari è la sua capacità di soddisfare fornitori come i fornitori di servizi satellitari e i servizi Netflix per citarne alcuni.