Previsioni sull’Occupazione Negli Stati Uniti: Analisi delle Stime di Ottobre 2023

Il mercato del lavoro negli Stati Uniti sta attraversando un periodo di incertezze, e le previsioni per il mese di ottobre non fanno eccezione.

Le attese si basano su diverse fonti di dati, tra cui l’ADP e le stime del JOLTS, che forniscono indicazioni cruciali sulla direzione del mercato del lavoro. Inoltre, le recenti dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, aggiungono un ulteriore livello di complessità alla situazione attuale.

Analisi delle stime di occupazione

Secondo le informazioni disponibili, l’aumento previsto dell’occupazione per il mese di ottobre si aggira intorno ai 100.000 posti di lavoro, secondo le indicazioni fornite dal JOLTS. Tuttavia, le stime suggeriscono un calo di circa 82.600 posti di lavoro. Altre analisi, come quella di Capital Economics, prevedono una perdita di 60.000 posti, mentre Brusuelas/RSM si orientano verso un incremento di 80.000 posti, con una revisione al ribasso delle cifre di settembre.

Le dichiarazioni di Powell

Jerome Powell ha recentemente commentato che il modello di nascita/morte potrebbe aver sovrastimato la crescita occupazionale di circa 60.000 posti al mese da aprile. Questa osservazione sembra riferirsi in particolare agli effetti negativi delle tariffe sulle piccole imprese, suggerendo che le politiche attuate potrebbero avere ripercussioni significative sull’andamento dell’occupazione. In altre parole, eventuali tagli ai tassi d’interesse saranno a causa delle difficoltà economiche generate dalle politiche attuali.

Il modello di nascita/morte e le sue implicazioni

Il modello di nascita/morte, utilizzato per stimare le variazioni nel numero di posti di lavoro, tende a essere lento nell’adattarsi ai cambiamenti delle condizioni economiche. Questa caratteristica può portare a stime ottimistiche in periodi di flessione. Tuttavia, i dati aziendali fino ad agosto indicano che, se il modello è attualmente troppo ottimista, è a causa della chiusura di molte aziende, mentre le nuove aperture continuano a mostrarsi robuste.

Il contesto attuale del mercato del lavoro

Nonostante le incertezze, il panorama occupazionale continua a riflettere un certo dinamismo. Le aperture di nuove imprese sono un segnale positivo, ma è fondamentale monitorare il tasso di chiusura delle stesse. Il contesto economico attuale, influenzato da fattori come le politiche fiscali e monetarie, gioca un ruolo cruciale nel determinare le prospettive occupazionali. La mancanza di dati recenti a causa della chiusura degli uffici durante la pandemia complica ulteriormente la situazione.

Le previsioni sull’occupazione per ottobre suggeriscono una situazione di grande incertezza. Mentre alcuni indicatori mostrano segnali di crescita, altri avvertono di possibili perdite significative. La Federal Reserve e i suoi dirigenti, come Powell, continueranno a monitorare attentamente la situazione, poiché ogni decisione avrà un impatto profondo sull’economia nel suo complesso.