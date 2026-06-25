Prezzi delle case a Forlì: mappa dei quartieri e differenze

Un'analisi su 473 immobili mostra che il prezzo medio a Forlì è intorno a 1.400 euro/mq, ma tra quartieri e province le differenze superano i 700 euro/mq: ecco dove si spende di più e perché

Comprare casa a Forlì non significa pagare un prezzo unico per ogni zona: la città nasconde una geografia dei valori molto articolata. Un’analisi di 473 immobili residenziali trattati nel periodo 2026-2026 mette in evidenza scarti notevoli tra le aree più richieste e quelle più abbordabili, con impatti concreti sul costo finale di un appartamento.

La media cittadina si aggira attorno a 1.400 euro al metro quadrato ma questo numero è solo una fotografia di massima: la differenza tra il quartiere più caro e quello più economico supera i 700 euro al metro quadro, cioè oltre 60.000 euro per un’abitazione di 90 metri quadrati.

Quartieri dove i prezzi superano la media

In cima alla graduatoria si trova San Martino in Strada con una richiesta mediana intorno a 1.820 euro/mq. A poca distanza ci sono le aree denominate Grandi Italiani-Musicisti (la porzione che collega viale della Libertà alla tangenziale, delimitata dalla ferrovia e da viale Roma) con circa 1.760 euro/mq e il vicino Ronco che si avvicina a 1.700 euro/mq. Queste zone sono caratterizzate da residenzialità consolidata servizi, collegamenti e spazi verdi che ne sostengono la domanda.

Fascia intermedia: servizi e abitabilità

Nel segmento centrale si collocano aree come San Benedetto-Foro Boario-Pianta (circa 1.540 euro/mq), Spazzoli (1.470 euro/mq) e Cava-Romiti con una mediana intorno a 1.375 euro/mq nonostante l’impatto dell’alluvione del 2026. Anche Ca’ Ossi-Resistenza si posiziona su valori simili (1.370 euro/mq). Tutte queste aree presentano un mix di infrastrutture urbane e aree verdi, elementi che incidono positivamente sul valore immobiliare.

Periferia, centro storico e le aree più economiche

Fuori dai quartieri centrali e di pregio i prezzi si riducono: Villafranca-San Martino si attesta intorno a 1.300 euro/mq mentre la zona Pievequinta-Carpinello-Casemurate scende a circa 1.220 euro/mq. Curiosamente il centro storico segna una mediana più bassa, circa 1.170 euro/mq situazione dovuta prevalentemente alla presenza di immobili datati e alla necessità diffusa di interventi di ristrutturazione.

Perché il centro storico vale meno in alcuni casi

Il calo dei valori nel cuore cittadino non dipende solo dall’età degli edifici: manca un mercato diffuso di immobili di pregio e la trasformazione residenziale del centro è un obiettivo che fatica a decollare. In pratica, se non emergono offerte di qualità e investimenti mirati, il rilancio del centro rimane limitato e visibile nelle quotazioni medie.

La provincia: comuni allineati e aree montane

Nella cintura attorno a Forlì i prezzi tendono generalmente a diminuire, ma non mancano eccezioni: Meldola si avvicina ai valori del capoluogo con circa 1.410 euro/mq. Più distanti risultano Castrocaro Terme e Terra del Sole (intorno a 1.140 euro/mq), mentre l’area di Castiglione-San Pietro in Vincoli-Roncalceci nel comune di Ravenna appena oltre il confine, è stata rilevata intorno a 1.095 euro/mq.

Nei comuni dell’Appennino i prezzi si riducono in modo sensibile: ad esempio Civitella è sui 725 euro/mq e Premilcuore sui 730 euro/mq. Queste cifre riflettono dinamiche specifiche come lo spopolamento, la scarsità di servizi e problemi infrastrutturali, inclusi i rischi legati al dissesto idrogeologico.

Interpretare le medie: attenzione alle variabili dell’immobile

Le medie territoriali servono per orientarsi, ma non sono sufficiente per valutare una singola abitazione. Due appartamenti della stessa superficie e nello stesso stabile possono avere quotazioni molto diverse in base a fattori come pianoesposizioneluminosità stato di manutenzione e presenza di pertinenze (garage, cantina). Anche il contesto condominiale e il momento dell’immissione sul mercato giocano un ruolo determinante.

Come sottolinea il titolare dell’agenzia che ha curato l’indagine, i dati rilevati sono concreti ma variabili non esiste un unico prezzo al metro quadro valido per l’intera città e spesso chi acquista desidera informazioni dettagliate sul vicinato oltre che sulle caratteristiche dell’immobile. Per questa ragione è consigliabile affidarsi a un professionista certificato per stabilire il valore reale di una casa.