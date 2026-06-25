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25 Giugno 2026

Prezzi delle case a Forlì: mappa dei quartieri e differenze

Un'analisi su 473 immobili mostra che il prezzo medio a Forlì è intorno a 1.400 euro/mq, ma tra quartieri e province le differenze superano i 700 euro/mq: ecco dove si spende di più e perché

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Prezzi delle case a Forlì: mappa dei quartieri e differenze

Comprare casa a Forlì non significa pagare un prezzo unico per ogni zona: la città nasconde una geografia dei valori molto articolata. Un’analisi di 473 immobili residenziali trattati nel periodo 2026-2026 mette in evidenza scarti notevoli tra le aree più richieste e quelle più abbordabili, con impatti concreti sul costo finale di un appartamento.

La media cittadina si aggira attorno a 1.400 euro al metro quadrato ma questo numero è solo una fotografia di massima: la differenza tra il quartiere più caro e quello più economico supera i 700 euro al metro quadro, cioè oltre 60.000 euro per un’abitazione di 90 metri quadrati.

Quartieri dove i prezzi superano la media

In cima alla graduatoria si trova San Martino in Strada con una richiesta mediana intorno a 1.820 euro/mq. A poca distanza ci sono le aree denominate Grandi Italiani-Musicisti (la porzione che collega viale della Libertà alla tangenziale, delimitata dalla ferrovia e da viale Roma) con circa 1.760 euro/mq e il vicino Ronco che si avvicina a 1.700 euro/mq. Queste zone sono caratterizzate da residenzialità consolidata servizi, collegamenti e spazi verdi che ne sostengono la domanda.

Fascia intermedia: servizi e abitabilità

Nel segmento centrale si collocano aree come San Benedetto-Foro Boario-Pianta (circa 1.540 euro/mq), Spazzoli (1.470 euro/mq) e Cava-Romiti con una mediana intorno a 1.375 euro/mq nonostante l’impatto dell’alluvione del 2026. Anche Ca’ Ossi-Resistenza si posiziona su valori simili (1.370 euro/mq). Tutte queste aree presentano un mix di infrastrutture urbane e aree verdi, elementi che incidono positivamente sul valore immobiliare.

Periferia, centro storico e le aree più economiche

Fuori dai quartieri centrali e di pregio i prezzi si riducono: Villafranca-San Martino si attesta intorno a 1.300 euro/mq mentre la zona Pievequinta-Carpinello-Casemurate scende a circa 1.220 euro/mq. Curiosamente il centro storico segna una mediana più bassa, circa 1.170 euro/mq situazione dovuta prevalentemente alla presenza di immobili datati e alla necessità diffusa di interventi di ristrutturazione.

Perché il centro storico vale meno in alcuni casi

Il calo dei valori nel cuore cittadino non dipende solo dall’età degli edifici: manca un mercato diffuso di immobili di pregio e la trasformazione residenziale del centro è un obiettivo che fatica a decollare. In pratica, se non emergono offerte di qualità e investimenti mirati, il rilancio del centro rimane limitato e visibile nelle quotazioni medie.

La provincia: comuni allineati e aree montane

Nella cintura attorno a Forlì i prezzi tendono generalmente a diminuire, ma non mancano eccezioni: Meldola si avvicina ai valori del capoluogo con circa 1.410 euro/mq. Più distanti risultano Castrocaro Terme e Terra del Sole (intorno a 1.140 euro/mq), mentre l’area di Castiglione-San Pietro in Vincoli-Roncalceci nel comune di Ravenna appena oltre il confine, è stata rilevata intorno a 1.095 euro/mq.

Nei comuni dell’Appennino i prezzi si riducono in modo sensibile: ad esempio Civitella è sui 725 euro/mq e Premilcuore sui 730 euro/mq. Queste cifre riflettono dinamiche specifiche come lo spopolamento, la scarsità di servizi e problemi infrastrutturali, inclusi i rischi legati al dissesto idrogeologico.

Interpretare le medie: attenzione alle variabili dell’immobile

Le medie territoriali servono per orientarsi, ma non sono sufficiente per valutare una singola abitazione. Due appartamenti della stessa superficie e nello stesso stabile possono avere quotazioni molto diverse in base a fattori come pianoesposizioneluminosità stato di manutenzione e presenza di pertinenze (garage, cantina). Anche il contesto condominiale e il momento dell’immissione sul mercato giocano un ruolo determinante.

Come sottolinea il titolare dell’agenzia che ha curato l’indagine, i dati rilevati sono concreti ma variabili non esiste un unico prezzo al metro quadro valido per l’intera città e spesso chi acquista desidera informazioni dettagliate sul vicinato oltre che sulle caratteristiche dell’immobile. Per questa ragione è consigliabile affidarsi a un professionista certificato per stabilire il valore reale di una casa.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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