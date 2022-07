Prodotti di investimento disponibili su eToro e Binance

Sicuramente molti investitori si sono chiesti quando hanno scelto Etoro o Binance exchange. Entrambi questi scambi sono i broker più affidabili e rispettabili a livello globale. Investiki vorrebbe offrire alcuni confronti per aiutare i nuovi trader a prendere le proprie decisioni sulla scelta di uno scambio.

Forniremo confronti tra eToro e Binance in base a diversi criteri critici. Questo articolo permetterà al lettore di avere una visione più chiara e risparmiare più tempo. Diamo un’occhiata più da vicino ai prodotti di investimento disponibili su eToro vs Binance.

Prodotti d’investimento su eToro

Il broker online eToro offre attualmente ai suoi utenti molti prodotti di investimento. Etoro offre ai suoi utenti interessanti opportunità di investimento.

1. Scorte

Gli utenti possono investire in più di 2.000 azioni diverse su eToro. Agli utenti non verrà addebitata alcuna commissione quando negoziano azioni sulla piattaforma. Puoi trovare tutti quei titoli nelle più grandi borse del mondo. Un esempio è Londra, New York, Madrid, Francoforte, Parigi, Hong Kong, Zurigo e molti altri. La volatilità del mercato azionario è desiderabile per gli investitori.

Alcuni esempi di azioni che possono essere scambiate su eToro:

Amazzone

FES

BNP Paribas

FDJ ·

Google

2. Forex o coppie di valute su eToro

Il mercato forex è sempre molto attivo, con un volume di scambi giornaliero fino a $ 5 trilioni. eToro offre ai suoi utenti l’opportunità di scambiare non meno di 50 coppie di valute. Gli investitori possono trovare coppie di valute famose e meno popolari.

3. Criptovalute

Recentemente, la criptovaluta è stata un’opportunità di investimento da non perdere. eToro offre agli investitori più di 20 delle valute virtuali più popolari per perseguire le loro passioni di investimento.

Gli utenti possono notare che è possibile acquistare criptovalute direttamente o investire in CFD. In particolare, possiamo memorizzare valute virtuali nei nostri portafogli elettronici.

4. Tipi di ETF disponibili su eToro

Su eToro, puoi investire in oltre 250 ETF. Un Exchange Traded Fund è un’attività finanziaria emessa da una banca o da un governo per generare profitti per gli investitori.

5. Indici borsistici

eToro consente agli utenti di negoziare almeno 13 indici di borsa in settori specifici del mercato azionario.

6. Materie prime

eToro offre trading di materie prime per aiutare a diversificare i portafogli degli investitori. Esempi di alcuni prodotti di base essenziali sono:

Prodotti d’investimento disponibili su Binance

Binance non offre gli stessi prodotti di investimento diversificati di eToro. La piattaforma Binance offre un solo tipo di prodotto finanziario: la valuta virtuale. Gli utenti non saranno in grado di effettuare transazioni con altri prodotti diversi dalle criptovalute.

Binance attualmente offre agli utenti quasi 300 diverse criptovalute. Forse è impossibile non menzionare Bitcoin e altre criptovalute popolari come:

Inoltre, lo scambio introduce continuamente nuove criptovalute ogni anno.

Secondo la nostra opinione personale, in termini di prodotti di investimento eToro vs Binance, entrambi hanno i loro punti di forza. Etoro fornirà un portafoglio diversificato tra cui gli investitori possono scegliere. Con Binance, sarai limitato al mondo delle valute virtuali.