Binance Singapore: la chiusura ufficiale e non permanente

Binance.sg è uno scambio di proprietà di Binance. Questo scambio è rivolto esplicitamente agli utenti di Singapore. Binance.sg è regolamentato da Binance Asia Services Pte Ltd (BAS). Tuttavia, la società non ha intenzione di continuare ad aggiungere le licenze richieste nel paese ospitante.

Non fornendo le licenze richieste, Binance è stata costretta a interrompere le sue operazioni. Ciò include lo scambio Binance.sg. Ciò non influisce sulle operazioni dell’azienda a livello globale e sulle altre borse. Ad esempio, è Binance.com. BAS chiuderà tutti i servizi di token di pagamento digitale (“DPT”) entro il 13 febbraio 2022.

Da lunedì 13 dicembre, la nuova funzione di registrazione sarà chiusa il Binance.sg. Tutti gli account utente che non hanno superato KYC verranno sospesi e non potranno essere ricaricati.

Gli scambi possono ancora funzionare fino al 12 gennaio 2022.

Gli utenti possono ancora prelevare fondi, ma solo fino al 13 febbraio 2022. Pertanto Binance consiglierà agli utenti di ritirarsi da Binance.sg prima di questo momento. E tutti gli account utente su Binance.sg saranno chiusi definitivamente a partire dal 13 febbraio 2022. Binance consiglia inoltre agli utenti di effettuare prelievi il prima possibile. Gli investitori non dovrebbero aspettare la scadenza del 13 febbraio.

Affermano inoltre che BAS non è responsabile per eventuali perdite se gli utenti non riescono a prelevare fondi dopo il 13 febbraio 2022.

Binance non lascerà Singapore in modo permanente

Tuttavia, Changpeng CZ Zhao, fondatore e CEO di Binance, ha indicato che la società non lascerà Singapore in modo permanente. Binance ha anche annunciato di detenere una partecipazione del 18% in Hg Exchange (HGX) con sede a Singapore, soggetta all’approvazione normativa.

HGX è uno scambio di private equity basato su blockchain. È stata fondata da istituzioni finanziarie come PhillipCapital, PrimePartners e Fundnel.

CZ ha anche precedentemente rivelato che Binance sta apportando alcuni cambiamenti significativi nella sua struttura organizzativa e nei suoi prodotti. Allo stesso tempo, l’azienda cambierà anche i suoi processi interni e il modo in cui lavora con le autorità di regolamentazione. La società sta creando i giusti uffici fisici, persone giuridiche, consiglio di amministrazione e struttura di governance. In questo modo, saranno in grado di risolvere molti dei problemi che sono stati riscontrati di recente con le autorità di regolamentazione.