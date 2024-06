Programma GOL: cos’è, come funziona, novità 2024

Il programma GOL, acronimo di “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori”, è un’iniziativa di riforma introdotta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (PNRR) per rilanciare l’occupazione e combattere la disoccupazione.

Questo programma prevede una serie di servizi per il reinserimento lavorativo di disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, disabili, donne, giovani, over 50 e altre categorie svantaggiate.

Secondo le stime di Sviluppo Lavoro Italia SpA, l’ex ANPAL, coinvolgerà in totale 3 milioni di beneficiari fino al 2025. In questa guida dettagliata vediamo come funziona il programma GOL per il lavoro, quali sono gli obiettivi, chi coinvolge, i dati aggiornati al 2024 e quali sono le azioni che sostiene.

Cos’è il programma GOL

Il programma GOL è un insieme di strumenti e misure volte a promuovere l’occupazione in Italia. Si inserisce nell’ambito della Missione 5, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dedicata alle politiche del lavoro. I suoi interventi rientrano nel progetto di riforme nel comparto lavoro, connesso al Piano di potenziamento dei centri per l’impiego (CPI) e al Piano nazionale nuove competenze.

Il programma “GOL” nasce con la legge di bilancio 2021, che ha stanziato le risorse per istituire l’apposito fondo, attuato con il decreto 5 novembre 2021. La legge di bilancio 2022 ha esteso i vantaggi del programma GOL anche ai lavoratori autonomi con partita IVA e ha rafforzato il sistema di formazione con l’aiuto di amministrazioni locali e soggetti pubblici e privati. La legge di bilancio 2024 ha confermato la misura anche per il 2024, rifinanziando il programma e legandolo a misure come il supporto formazione e lavoro e l’assegno di inclusione.

Novità 2024

Sono diverse le novità che nel 2024 interessano il programma GOL, introdotte dalla legge di bilancio 2024 e da vari decreti ministeriali. Ecco le principali:

Ulteriori risorse pari a 1 miliardo di euro per le politiche attive, che si aggiungono ai 4,4 miliardi di euro del PNRR.

Coinvolgimento degli operatori privati accreditati per l’accesso al GOL e allargamento della platea dei beneficiari, inclusi i destinatari di misure di sostegno al reddito come supporto formazione e lavoro e assegno di inclusione.

Potenziamento dei percorsi di GOL con l’aggiunta di attività formative brevi e l’eliminazione del limite minimo di ore di formazione.

Introduzione di percorsi formativi “on the job” per tutti i beneficiari, includendo tirocini e formazione interna.

Sviluppo Lavoro Italia SpA ha formalmente preso il posto dell’ex ANPAL.

Percorsi del programma GOL

Il piano GOL è suddiviso in cinque percorsi differenziati in base all’esperienza lavorativa e alle caratteristiche del soggetto interessato:

Profilo con alta occupabilità: percorso lineare di reinserimento lavorativo. Profilo con fabbisogno di adeguamento delle competenze: percorso di aggiornamento “upskilling” con interventi formativi di breve durata e dal contenuto professionalizzante. Profilo con fabbisogno di nuove competenze: percorso di riqualificazione “reskilling” con attività formativa intensa della durata anche di 300 ore. Profilo con bassa occupabilità: percorso di lavoro e inclusione, con la collaborazione della rete dei servizi territoriali. Profilo in crisi aziendale: percorso di ricollocazione collettiva.

Beneficiari del programma GOL

I beneficiari del programma GOL includono:

Cittadini titolari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Lavoratori fragili o vulnerabili, come giovani NEET, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità e lavoratori maturi (over 55).

Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro, come disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL.

Cittadini beneficiari del sostegno al reddito di natura assistenziale, come percettori dell’assegno di inclusione e del supporto formazione e lavoro.

Disoccupati senza sostegno al reddito, disoccupati da almeno 6 mesi e lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi.

Lavoratori con redditi molto bassi (working poor) e lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Obbligatorietà del programma GOL

La partecipazione al programma GOL è obbligatoria per alcune categorie di persone, come i disoccupati percettori di ammortizzatori sociali, NASPI o DIS-COLL, e i percettori di assegno di inclusione e supporto formazione e lavoro. La mancata partecipazione comporta la perdita del diritto all’agevolazione connessa.

Come accedere al programma GOL

Per accedere al programma GOL, bisogna rivolgersi ai centri per l’impiego (CPI) o ai servizi per il lavoro presenti nel territorio di competenza. Dopo il finanziamento alle regioni, questi enti si occupano dell’attuazione del progetto con il supporto di sviluppo lavoro italia. Il programma GOL non è un programma cui iscriversi, ma una nuova offerta di servizi per il lavoro.

Attività del programma GOL

Nell’ambito del programma GOL, sviluppo lavoro italia ha attivato strumenti utili per analizzare la domanda di lavoro delle imprese, i fabbisogni professionali e valutare il gap di competenze, come:

LMI (labour market intelligence): cruscotto interattivo per analizzare i fabbisogni del mercato del lavoro.

cruscotto interattivo per analizzare i fabbisogni del mercato del lavoro. SGA (skill gap analysis): strumento per valutare la distanza tra le competenze dei lavoratori e quelle richieste per una determinata unità professionale.

strumento per valutare la distanza tra le competenze dei lavoratori e quelle richieste per una determinata unità professionale. Banca documentale GOL: archivio dinamico e navigabile dei provvedimenti adottati per l’attuazione del programma GOL.

Obiettivi del programma GOL

Gli obiettivi del programma GOL PNRR sono:

Coinvolgere almeno 3 milioni di beneficiari entro il 2025, di cui almeno il 75% dovranno essere donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30 e lavoratori over 55.

Coinvolgere almeno 800 mila persone in attività di formazione, di cui 300 mila per il rafforzamento delle competenze digitali.

Rispettare specifici standard definiti quali livelli essenziali in GOL per almeno l’80% dei CPI in ogni regione entro il 2025.

Dati di monitoraggio

Al 31 gennaio 2024, il programma GOL ha preso in carico oltre 2.070.745 beneficiari. Ecco i dati:

51,3% inseriti nel percorso 1 (alta occupabilità)

25,5% nel percorso 2 (aggiornamento)

19,7% nel percorso 3 (riqualificazione)

3,5% nel percorso 4 (lavoro e inclusione)

Tra i beneficiari:

55,7% sono donne

28,3% sono giovani sotto i 30 anni

54,4% hanno tra i 30 e i 54 anni

17,3% hanno oltre 55 anni

14,9% sono persone straniere

Risorse per il programma GOL

Le risorse complessive per il programma GOL sono pari a 4,4 miliardi di euro, ai quali si aggiungono 1 miliardo di euro dal 2024 con il programma europeo RepowerEU.

Milestone e target

Gli obiettivi principali del programma GOL includono:

Entrata in vigore dei decreti interministeriali per l’approvazione di GOL e piano nuove competenze.

Adozione di piani regionali per la piena attuazione di GOL e raggiungimento di almeno il 10% dei beneficiari complessivi.

Coinvolgere almeno 3 milioni di beneficiari entro il 2025, con specifici target per donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30 e lavoratori over 55.

Il programma GOL rappresenta un’opportunità fondamentale per migliorare l’occupabilità dei lavoratori italiani, offrendo percorsi personalizzati di formazione e reinserimento lavorativo. Grazie a queste misure, si punta a creare una forza lavoro più qualificata e resiliente, capace di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro in continua evoluzione.