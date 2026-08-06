Salta al contenuto
6 Agosto 2026

Project bond negli stadi: metodo di due diligence completo

Project bond per stadi spiegati con un metodo operativo: flussi attesi, rischio costruzione, covenant, SPV, garanzie e stress test su tassi e ricavi ancillari.

· · 5 min
Project bond negli stadi: metodo di due diligence completo

I project bond legati a nuovi stadi promettono rendimenti interessanti, ma espongono a rischi specifici di costruzione, domanda e struttura contrattuale. Una due diligence rigorosa aiuta a distinguere tra progetti bancabili e operazioni fragili. Qui viene proposto un metodo operativo che integra scenari di ricavo, analisi dei costi e lettura critica di prospetti e rating, con un focus su covenantSPV e pacchetto di garanzie.

La valutazione non si esaurisce nel tasso cedolare. Contano i flussi attesi la resilienza a shock di domanda, la qualità dei contratti EPC e O&M, la coerenza dei covenant con il profilo dell’impianto e l’effettività delle security. Solo un set coordinato di test consente di stimare la probabilità di default e la severità di perdita per l’obbligazionista.

Flussi attesi e scenari di domanda per uno stadio

Il punto di partenza sono i ricavi operativi biglietteria, hospitality, naming rights, sponsorizzazioni, retail, eventi extra-calcio e parcheggi. È cruciale modellare almeno tre scenari di domanda base, ottimistico e avverso. Nel caso base si assumono tassi di riempimento coerenti con la storia del club e il bacino d’utenza; nell’avverso si riducono occupancy, frequenza eventi terzi e pricing. Ogni scenario alimenta il DSCR (debt service coverage ratio) e l’LLCR su orizzonti annuali e vita residua, verificando la capacità del progetto di servire il debito anche con ricavi ancillari sotto pressione.

Oltre alle quantità, contano volatilità e stagionalità. Un modello robusto separa ricavi ricorrenti (abbonamenti, canoni pluriennali) da variabili (match-day premium, concerti). Inserire una riserva DSRA pari ad almeno 6-12 mesi di servizio del debito nel caso base e verificarne l’adeguatezza negli scenari negativi. Considerare la cannibalizzazione tra flussi (es. sconti hospitality in stagioni sportive negative) e l’elasticità al prezzo, con stress sul mix prezzi/occupancy.

Rischio costruzione e mitigazioni contrattuali

Il rischio maggiore nella fase iniziale è il rischio costruzione. Verificare la presenza di un contratto EPC turnkey a prezzo fisso con penali per ritardi, performance bond e responsabilità chiare su permessi e varianti. La copertura del budget tramite contingencies realistiche (5-10% per progetti maturi, di più se design non è definitivo) e l’allineamento tra cronoprogramma e long stop date dei finanziatori sono elementi chiave. Valutare il merito tecnico dell’EPC contractor e la solidità della supply chain per componenti critici.

La matrice di rischi deve allocare in modo coerente vizi di progettazione, incremento costi materiali, interruzioni lavori e interfacce con infrastrutture pubbliche. Polizze CAR/EAR coperture decennali postume e parent company guarantee rafforzano la posizione dei bondholder. Nella modellazione, prevedere uno scenario con ritardo di 6-12 mesi e +10-15% CAPEX, misurando impatto su avvio ricavi, interessi capitalizzati e rispetto dei covenant all’completion.

Covenant finanziari: soglie, rimedi, early warning

I covenant sono gli airbag del debito. Analizzare soglie su DSCR e gearing test di incurrence per nuovo debito, limitazioni a distribuzioni e requisiti di riserva. Importante è la chiara definizione dei remedy cash sweep, divieti di dividendi, obbligo di equity cure, trigger per revisione tariffaria dei servizi ancillari. Covenant troppo permissivi rendono il bond vulnerabile; troppo stringenti possono causare default tecnici eccessivi. Valutare la coerenza con la volatilità dei ricavi di uno stadio multi-evento.

Controllare la frequenza dei test (trailing vs forward-looking), le finestre di cure period e il perimetro degli aggiustamenti EBITDA ammessi. I modelli dovrebbero simulare violazioni puntuali e persistenti, misurando quanta headroom resta su DSCR/LLCR in scenari avversi. Attenzione a carve-out per leasing e joint venture retail: se esclusi dai test, il profilo di rischio reale può risultare sottostimato.

SPV, security package e garanzie: chi protegge chi

La presenza di una SPV dedicata, con ring-fencing efficace, è essenziale. Verificare statuto, limitazioni oggetto sociale e assenza di passività estranee. Il security package ideale include pegno su conti, cessione dei crediti derivanti da biglietteria e contratti chiave (naming, hospitality), ipoteca sull’impianto e assignment delle polizze. La qualità delle garanzie dipende dalla loro escutibilità: servono intercreditor agreement chiari e controlli sui flussi tramite conto vincolato e waterfall di pagamento.

Valutare la priorità dei bond rispetto ad altri strumenti (banche, leasing, fornitori), l’eventuale pari passu e i covenant delle altre linee. Fondamentali le clausole di step-in a favore dei finanziatori in caso di underperformance operativa. Un security package robusto riduce la perdita in caso di default, ma non sostituisce flussi sostenibili: la due diligence deve integrare struttura e economics del progetto.

Sensitivity su tassi e ricavi ancillari: stress test pratici

Un bond non è isolato dai tassi. Sul lato costi, simulare +100/+200 bps su tasso variabile residuo (se presente) e impatto sul servizio del debito; sul lato ricavi, applicare tagli progressivi a hospitality, sponsorship e retail, più volatili della biglietteria. Integrare shock combinati (tassi su, domanda giù) e misurare la risposta dei covenant. Includere una curva inflattiva realistica e test su costi operativi (energia, stewarding), spesso sottovalutati nei primi business plan.

Costruire matrici di sensitivity su DSCR/LLCR e su coperture di riserva, identificando soglie oltre le quali scattano misure correttive. Verificare la correlazione tra performance sportiva e ricavi ancillari: un calo di risultati può ridurre occupazione premium e vendite retail. Inserire nel modello l’effetto di eventi non sportivi cancellati o riprogrammati, con lag realistici di sostituzione.

Leggere prospetti e rating con occhio critico

Il prospetto è la mappa del rischio: sezioni su risk factors use of proceeds, termini dei bond, eventi di default e resoconti finanziari devono essere lette in coerenza. Attenzione a EBITDA “normalizzato”, ipotesi di crescita superiori a benchmark locali e contratti di ricavo non ancora firmati o con termination anticipata. Cercare incongruenze tra cash flow waterfall e covenant annunciati nel teaser. Le note legali su subordinazione, negative pledge e change of control spesso contengono i veri punti deboli.

I rating offrono una sintesi, ma vanno contestualizzati: controllare gli driver della valutazione, le ipotesi di stress e i fattori che potrebbero condurre a upgrade/downgrade. Confrontare la propria sensitivity con quella assunta dai rating; se la dispersione è ampia, prezzare un premio al rischio maggiore o evitare l’operazione. La disciplina è semplice: fidarsi dei numeri quando sono verificabili, diffidare quando i flussi dipendono da ipotesi non contrattualizzate.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

Continua a leggere