Tutor universitari: guida e supporto per gli studenti del Dipartimento di Economia

I tutor universitari svolgono un ruolo fondamentale nell'orientamento e nel supporto agli studenti del Dipartimento di Economia, offrendo servizi specifici per ogni esigenza

Nel panorama universitario, la figura del tutor rappresenta un punto di riferimento essenziale per gli studenti. Questi professionisti non solo forniscono orientamento durante il percorso accademico, ma offrono anche un supporto concreto per affrontare le sfide quotidiane della vita universitaria. Presso il Dipartimento di economia, i tutor sono suddivisi in diverse categorie, ciascuna con un ruolo specifico e ben definito.

L’obiettivo principale dei tutor è quello di favorire la consapevolezza delle scelte degli studenti, aiutandoli a navigare il complesso mondo accademico con maggiore sicurezza. Questo supporto è fondamentale per garantire che ogni studente possa trarre il massimo beneficio dal proprio percorso di studi, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio delle carriere.

Servizi di tutorato disponibili

Il Dipartimento di Economia offre una gamma di servizi di tutorato pensati per rispondere alle diverse esigenze degli studenti. Tra questi, i tutor di orientamento e monitoraggio svolgono un ruolo cruciale nella preparazione del piano di studi, nel monitoraggio delle carriere e nelle interazioni con gli uffici dell’Ateneo. Questi servizi sono affidati a studenti senior, come quelli di laurea magistrale o di dottorato, che possono offrire una prospettiva unica e preziosa.

Per coloro che necessitano di un supporto più specifico, i tutor didattici/disciplinari forniscono assistenza nel recupero degli obblighi formativi aggiuntivi, nell’acquisizione di metodi di apprendimento efficaci e nella creazione di gruppi di studio. Questi tutor sono disponibili per esercitazioni e ripetizioni, offrendo un supporto personalizzato per ogni studente. Per accedere a questi servizi, è possibile consultare lo spazio dedicato su Moodle.

Supporto per studenti con DSA

Un servizio particolarmente importante è quello offerto dai tutor DSA indirizzato a studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Questi tutor forniscono un supporto metodologico didattico e favoriscono l’orientamento nel percorso di studio. Per accedere a questo servizio, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Dipartimento di Economia.

Docenti tutor per i corsi di studio

Ogni corso di studio del Dipartimento di Economia ha i propri docenti tutor pronti a supportare gli studenti nella scelta del percorso di studi e degli insegnamenti. Questi docenti rappresentano un punto di riferimento fondamentale per affrontare le sfide accademiche con maggiore consapevolezza.

Tra i docenti tutor troviamo Mariangela AtripaldiMaria Maddalena BarbieriSaverio Maria FratiniLoretta Clara Letizia MastroeniAntonella PalumboSilvia Terzi e Mario Tirelli ciascuno con un ruolo specifico nei diversi corsi di studio.

Per il corso di Economia e Big Data i docenti tutor sono Valentina GuizziEleonora Pierucci e Mario Tirelli. Nel corso di Economia dell’Ambiente, Lavoro e Sviluppo Sostenibile i tutor sono Valeria CostantiniPasquale De MuroMara Giua e Silvia Nenci.

Per Scienze Economiche i docenti tutor sono Saverio Maria FratiniEnrico Sergio LevreroAntonella Palumbo e Paolo Trabucchi. Infine, per il corso di Economia e Gestione della Trasformazione Digitale il docente tutor è Marco Pagliai.

Questi docenti rappresentano un punto di riferimento fondamentale per gli studenti, offrendo un supporto concreto e personalizzato per affrontare le sfide del percorso accademico.