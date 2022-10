Il più grande spettacolo sportivo dell’anno si terrà in Qatar dalla fine di novembre. Sarebbe la 22a edizione dello spettacolo globale, che si è tenuto per la prima volta in Uruguay nel 1930 e che gli uruguaiani alla fine hanno vinto.

Tuttavia, è la prima Coppa del Mondo che si tiene in Medio Oriente, il che la rende ancora più eccitante, poiché molte squadre sono in gioco e le condizioni sono estranee alla maggior parte delle squadre. Con questo in mente, analizziamo il favorito dei Bookies e il team in forma Brasile; e vediamo le loro possibilità sulla base di dati statistici.

Pronostico Brasil World Cup 2022: vittorie e statistiche

Statistiche Brasile Partite giocate 109 Partite vinte 73 Partite perse 18 Gol segnati 226 Gol subiti 105

Brasile Vittorie e Statistiche nella Coppa del Mondo nelle ultime due Coppe del Mondo

Statistiche Brasile Partite giocate 12 Partite vinte 6 Partite perse 3 Gol segnati 19 Gol subiti 17

Approfondimenti chiave:

È abbastanza evidente dalle ultime tre Coppe del Mondo che il Brasile ha lottato contro squadre europee, la Selecao ha gestito solo 9 gol su 25 gol che hanno segnato e ha subito 15 gol con uno di loro che è stato 7-1 drubbing alla Germania.

Le partite a eliminazione diretta sono state il loro tallone d’Achille nelle ultime tre coppe del mondo, la loro percentuale di punteggio diminuisce del 42%, che è la maggior parte per le squadre Premier.

Pronostico Brasil World Cup 2022: cosa è cambiato dall’ultima Coppa del Mondo?

Tite ha costruito più profondità in questa squadra brasiliana rispetto ad altre squadre e non sorprende che abbiano stabilito un nuovo record nella campagna di qualificazione alla Coppa del Mondo CONMEBOL poiché rimangono imbattuti e lo hanno superato con 45 punti.

Il Brasile mancava di potenza in attacco nelle ultime tre Coppe del Mondo e nessun centrocampista offensivo di classe mondiale e precisione di tiro era al di sotto della pari rispetto alle migliori squadre.

Con Vinicius Junior e Neymar in grado di rompere la difesa e fare passaggi chiave, il Brasile ha gli strumenti per seppellirli con Richarlison e Raphinha che si esibisce in modo eccezionale sulle metriche di tiro alla pari con la Francia.

I difensori centrali ben consolidati e uno dei migliori centrocampisti difensivi di Casemiro li rendono un muro duro da violare, con Marquinhos che dimostra di poter essere minaccioso anche in attacco.

Quote vincenti della Brasil World Cup

Con la Coppa del Mondo in scadenza tra meno di 2 mesi, l’attività di scommesse online è aumentata e numerose piattaforme offrono offerte di iscrizione alle scommesse. Il Brasile è il favorito dei bookmaker e la maggior parte delle piattaforme di scommesse hanno dato al Brasile le migliori quote vincenti della Coppa del Mondo.

Ecco le quote vincenti della Coppa del Mondo FIFA 2022 per il Brasile:

Quote per la vittoria del Brasile Oddschecker 5.25 Oddspedia 5.50

I bookmaker hanno inserito il Brasile come favorito in questa Coppa del Mondo

Sorteggio in questa Coppa del Mondo: Brasile World Cup Partite

Dattero Avversario 25 novembre Serbia 28 novembre Svizzera 3 dicembre Brasile

Il Brasile dovrebbe essere in cima al gruppo. Tuttavia, 5 volte campioni del mondo non possono essere consapevoli del fatto che non possono prendere alla leggera Serbia e Svizzera, in particolare ciò che la Svizzera ha fatto alla Francia nel Round of 16 agli Europei l’anno scorso.

Pronostici rosa Brasil World Cup

Il lavoro di Tite sarebbe difficile da scegliere e scegliere i giocatori tra l’abbondanza di talenti in Brasile, che possono arrivare a qualsiasi squadra della Coppa del Mondo. Ecco i nostri pronostici sulla rosa della Brasil World Cup basati sull’analisi delle partite passate, delle esigenze e della forma.

Portieri: Alisson (Liverpool), Edersen (Man City) , Weverton (Palmeiras)

Difensori: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Danilo (Juventus), Emerson Royal (Tottenham), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Eder Militao (Real Madrid), Alex Telles (Siviglia), Renan Lodi (Nottingham Forest)

Centrocampista: Fabinho (Liverpool), Casemiro (Man United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Lucas Paqueta (West Ham), Fred (Man United), Coutinho (Aston Villa)

Attaccanti: Raphinha (Barcellona), Vinicius Jr (Arsenal), Neymar (PSG), Antony Santos (Man United), Rodrygo (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Gabriel Jesus (Arsenal), Firmino (Liverpool)

Allenatore: Tite

Pronostico Brasil World Cup 2022: approfondimenti e analisi finali

Tite negli ultimi tre anni con la sua esperienza manageriale ha identificato un pool di giocatori che soddisfa le esigenze della nazionale. Nelle ultime coppe del mondo il Brasile non ha una squadra stabile a causa del costante taglio e cambio della squadra e che li ha feriti nelle partite a eliminazione diretta. Tite ha quasi tutte le basi coperte questa volta, il che rende il Brasile un avversario molto difficile. Tuttavia, il Brasile ha un leggero problema con il terzino sinistro e il terzino destro e Tite sta ancora cercando di trovare una risposta. detto questo, il Brasile ha tutto l’arsenale e la forma per compensare lievi discrepanze che li rendono favoriti per la Coppa del Mondo, e giustamente.