in

Quando è più probabile che il Liverpool segni un gol? È probabile che il Liverpool passi in vantaggio segnando nei primi 15 minuti. Si prevede che estenderanno il vantaggio nella seconda metà.

Quando è più probabile che il West Ham segni un gol? Non sarà facile per il West Ham segnare contro i Reds nella prossima partita.

Potrebbero avere qualche possibilità alla fine del secondo tempo.

Chi ha più probabilità di segnare per il Liverpool? Mo Salah e Roberto Firmino probabilmente segneranno per il Liverpool in questa partita.

Chi ha più probabilità di segnare per il West Ham? Michail Antonio ha maggiori possibilità di segnare rispetto agli altri giocatori del West Ham.

Chi ha probabilità di vincere la partita? Liverpool 2, West Ham 0

Tutte le analisi statistiche si basano sulle prestazioni storiche.

Le prestazioni dei giocatori nella partita potrebbero non necessariamente replicare le prestazioni recenti.

Il Liverpool ospiterà il West Ham per la prossima partita di Premier League all’Anfield Stadium mercoledì 19 ottobre. È giunto il momento per i Reds di riportare la loro forma migliore e fare un ritorno prima che sia troppo tardi. I Reds sono attualmente in 11a posizione nella tabella dei punti. Il West Ham, d’altra parte, ha vinto le ultime due partite.

Attualmente sono seduti in 14a posizione.

Pronostico Liverpool vs West Ham: gol segnati e subiti

Il Liverpool ha segnato in tutte le partite casalinghe di questa stagione. Il gol complessivo nelle partite casalinghe è 15-5. Nelle partite in trasferta, i Reds hanno segnato 6 gol con un gol complessivo di 6-7. Devono ancora registrare una vittoria fuori casa in questa stagione.

Il Liverpool ha segnato la maggior parte dei gol nel secondo tempo delle partite casalinghe, in particolare dopo il 60 ° minuto.

Il West Ham è riuscito a segnare 6 gol nelle partite casalinghe in questa stagione. Gli Hammers hanno un totale di 6-6 gol in casa fino ad ora. Il record in trasferta del West Ham non sembra buono dato che hanno segnato solo 2 gol in trasferta finora. Il gol complessivo nelle partite in trasferta è di 2-4.

I due gol segnati dal West Ham in trasferta sono arrivati nel secondo tempo, nell’arco di 60-75 minuti.

Pronostico Liverpool vs West Ham: Statistiche Attaccanti

Liverpool

Il Liverpool ha un potente pacchetto di giocatori di classe come Mohamed Salah, Roberto Firmino e Jordan Henderson. Tuttavia, le prestazioni sono molto al di sotto delle aspettative in questa stagione.

Mo Salah sta lottando per tornare al suo top di forma in questa forma. Ha segnato 2 gol finora con 3 assist. Salah ha mantenuto una media di 3,3 passaggi chiave a partita.

Roberto Firmino è il capocannoniere dei Reds con 6 reti. Ha anche assistito a 3 gol e creato 2 grandi occasioni per la sua squadra.

Jordan Henderson ha creato 3 grandi occasioni fino ad ora. La sua precisione di passaggio si attesta all’81%.

West Ham

Il reparto avanti del West Ham è guidato da giocatori come Michail Antonio, Jarrod Bowen e Pablo Fornals.

Michail Antonio ha segnato 2 gol nell’attuale stagione di Premier League, giocando ad una media di 1,4 tiri a partita. Ha ottenuto un successo di dribbling del 58%.

Jarrod Bowen ha anche aggiunto 2 gol al suo nome, giocando a una media di 1,3 passaggi chiave a partita.

Pablo Fornals ha giocato la stagione in corso con una media di 1 intercetto a partita. Ha una precisione di passaggio dell’80%.

Pronostico Liverpool vs West Ham: cartellini gialli

Liverpool

Luis Diaz (2 cartellini gialli)

Trent Alexander-Arnold (2 cartellini gialli)

Fabinho (1 cartellino giallo)

West Ham

Thilo Kehrer (3 cartellini gialli)

Aaron Cresswell (2 cartellini gialli)

Declan Rice (2 cartellini gialli)

Pronostico Liverpool vs West Ham: Statistiche della difesa

Liverpool

Il Liverpool ha subito gol ad una media di 1,50 a partita nella stagione in corso. I Reds hanno chiuso 2 partite con clean sheet.

Virgil van Dijk è stato un difensore costante per i Reds. Ha giocato con una media di 3,4 espulsioni a partita in Premier League. Dijk ha vinto il 78% dei duelli aerei. La prestazione del portiere Alisson sembra leggermente deludente. Ha giocato con una media di 2,5 salvataggi a partita in questa stagione con una percentuale di successo del 63%.

West Ham

Il West Ham ha subito 1,11 gol a partita nella stagione in corso della Premier League. Gli Hammers hanno avuto 2 clean sheet finora.

Aaron Cresswell è uno dei difensori più affidabili del West Ham. In questa stagione, ha giocato con una media di 2,9 eliminazioni a partita, vincendo il 73% dei duelli aerei. Il portiere Lukasz Fabianski ha mantenuto una media di 2 salvataggi a partita con una percentuale di successo del 69%.

Pronostico Liverpool vs West Ham: statistiche testa a testa

Partite: 145 | Liverpool: 79 | Sorteggio: 37 | West Ham: 29

Ultimi 5 incontri: Liverpool: 4 | Pareggio: 0 | West Ham: 1

Ultimo incontro: il Liverpool ha sconfitto il West Ham con il punteggio di 1-0 in una partita di Premier League il 5 marzo 2022.

Liverpool vs West Ham Quote

Liverpool West Ham FcTables 1.45 6.45 SofaScore 1.44 7.00 BettingExpert 1.45 7.50

Consigli per le scommesse

Massima probabilità di segnare: Mo Salah

Under 3.5 Goal: Sì

Per vincere in entrambi i tempi: Liverpool

Pronostico Brentford vs Chelsea

Pronostico Liverpool vs West Ham: Infortuni

Liverpool

Alex-Oxlade Chamberlain (centrocampista centrale): Lesione del tendine del ginocchio

Lesione del tendine del ginocchio Arthur Melo (centrocampista centrale): Chirurgia

Chirurgia Naby Keita (centrocampista centrale): Lesione del tendine del ginocchio

Lesione del tendine del ginocchio Luis Diaz (ala sinistra): infortunio al ginocchio

Curtis Jones (centrocampista centrale): Risposta allo stress dell’osso

Risposta allo stress dell’osso Trent Alexander-Arnold (terzino destro): problemi alla caviglia

problemi alla caviglia Joel Matip (difensore centrale): Infortunio al polpaccio

West Ham

Nayef Aguerd (difensore centrale): Infortunio alla caviglia

Scaletta prevista

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Tsimikas, van Dijk, Konate, Gomez; Alcantara, Henderson; Firmino, Jota, Salah; Nunez

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Kehrer, Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Riso; Bowen, Paqueta, Fornals; Antonio

Analisi e approfondimenti finali

Ci si aspetta che il Liverpool faccia tutto il possibile e si assicuri gli importantissimi 3 punti contro gli Hammers nella prossima partita. Klopp ha alcuni giocatori di livello mondiale nella sua squadra e la possibilità di un forte ritorno dai Reds è molto probabile. D’altra parte, il West Ham avrà bisogno di uno sforzo di squadra completo per sfidare i padroni di casa ad Anfield mercoledì. Tutti i pronostici e le piattaforme di scommesse suggeriscono una vittoria per il Liverpool in questa partita.