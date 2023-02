Qual è il modo migliore per iniziare a puntare Crypto nel 2023?

Se stai cercando di guadagnare criptovalute gratuite, non guardare oltre il picchettamento. Che tu sia un principiante o un veterano esperto di criptovalute, puntare le tue risorse crittografiche è un ottimo modo per guadagnare entrate passive nel tempo. Puoi guadagnare tassi di rendimento molto più alti rispetto alle opzioni tradizionali con molti diversi metodi di crypto staking.

In questa guida discuteremo cos’è lo staking, le sue varie forme e ti daremo l’opzione migliore per il tuo livello di conoscenza della criptovaluta. Entriamoci dentro.

Cos’è Staking Crypto?

Lo staking è il processo di prendere le tue risorse crittografiche e utilizzarle per aiutare a proteggere e convalidare le transazioni su una rete blockchain. Questo può essere fatto come validatore tu stesso o delegando la tua puntata a un operatore di pool di puntate o a un fornitore di servizi come uno scambio centralizzato.

Quando deleghi, non stai dando a qualcuno i tuoi beni, ma piuttosto consentendo loro di accedere ai loro diritti di voto.

Ad esempio, Cardano (ADA) utilizza un meccanismo di prova di puntata. Gli utenti possono scegliere di essere un operatore di pool di palo (SPO), il che significa che gestiscono un nodo e possono ricevere Cardano di altri utenti tramite delega. Possono anche essere un delegatore, il che significa che consegnano il loro potere di voto a qualcun altro ma possiedono ancora il loro ADA.

Cardano è anche uno staking liquido, il che significa che puoi ancora scambiare / vendere ADA che è puntato.

Picchettamento centralizzato vs decentralizzato

Quando si tratta delle opzioni per lo staking, rientrano in due categorie generali: centralizzate e decentralizzate.

Lo staking centralizzato è lo staking attraverso un servizio centralizzato come uno scambio di criptovaluta come Binance, Kraken o Coinbase. All’interno delle opzioni di staking centralizzate ci sono quindi due categorie principali, il protocollo di puntata e i programmi di guadagno.

Nota che i servizi di staking di Binance e Kraken non sono disponibili negli Stati Uniti.

Lo staking del protocollo è lo staking fatto direttamente su una blockchain, il che significa che stai delegando la tua criptovaluta a un validatore (spesso lo scambio stesso). Spesso è un rendimento stabile e decente, ma potrebbe comportare costi aggiuntivi o commissioni che non otterresti se ti mettessi in gioco. Devi anche mantenere i tuoi beni sullo scambio piuttosto che in un portafoglio di cui tieni le chiavi.

I programmi di guadagno sono generalmente un rendimento più elevato, ma potrebbero non proteggere il tuo capitale. Di solito stai prestando i tuoi beni a una terza parte che non offre le stesse garanzie del protocollo staking.

Lo staking decentralizzato si presenta in tre forme: liquidity pool staking, lending platform staking e protocol staking.

Lo staking del protocollo è lo stesso dei servizi centralizzati, ma piuttosto che lo scambio centralizzato è quello che mette in gioco le tue risorse, le metti in gioco tu stesso e le tieni in un portafoglio esterno. Puoi anche scegliere il validatore che usi.

Lo staking della piattaforma di prestito è abbastanza semplice e viene effettuato su piattaforme di prestito decentralizzate come AAVE. Fornisci un bene (offerta) e guadagni quello che è generalmente un rendimento modesto (ma si basa su quanta domanda e offerta c’è). Non c’è alcun rischio reale e puoi quindi prendere in prestito contro i beni forniti.

Lo staking del pool di liquidità comporta la fornitura di due attività in importi equivalenti in dollari a uno scambio decentralizzato come Uniswap. Riceverai quindi commissioni di trading in proporzione alla liquidità che hai fornito che dipende dal volume di trading effettuato utilizzando il pool. C’è più rischio sotto forma di perdita impermanente, ma i premi possono compensarlo.

Il modo migliore per puntare per i principianti

Il modo migliore per iniziare a puntare per i principianti è utilizzare un’opzione centralizzata come Coinbase Earn, o un servizio simile in cui lo scambio sta semplicemente puntando le tue risorse sul protocollo blockchain. Non vi è alcun rischio di perdere asset (a condizione che vi fidiate dello scambio), i rendimenti sono stabili e, supponendo che abbiate utilizzato lo scambio per effettuare il vostro primo acquisto di criptovalute, i vostri asset sono già lì e pronti per essere puntati. A seconda della risorsa, puoi guadagnare ovunque dal 2 al 15%.

Ecco uno sguardo allo staking su Coinbase:

Come puoi vedere nell’immagine sopra, puoi fare Ethereum staking, senza dover imparare a puntare Ethereum. Basta fare pochi clic e conferme su Coinbase. Altre opzioni centralizzate per lo staking di criptovalute sono Binance, Kraken, KuCoin e Crypto.com, con i processi altrettanto semplici.

Il modo migliore per puntare per gli utenti intermedi

Il modo migliore per iniziare a picchettare per gli utenti intermedi è quello di fare picchettamento diretto del protocollo. Ciò significa semplicemente che piuttosto che avere lo scambio di criptovaluta che detiene e punta le tue risorse, le tieni in un portafoglio esterno e le deleghi tu stesso. Questo può essere fatto abbastanza facilmente attraverso la maggior parte dei portafogli di estensione del browser esterni come MetaMask o Coinbase Wallet e attraverso applicazioni di portafoglio hardware come Ledger Live..

Scegli semplicemente l’asset che desideri puntare, con quale validatore vuoi puntare, quanto stai per puntare, quindi inizia a guadagnare dopo aver confermato. Applicazioni come Ledger Live forniscono una guida passo passo quando sei pronto per puntare, insieme a un pulsante “Stake” facile da trovare.

Il vantaggio di fare il protocollo di picchettamento da soli è che controlli le tue risorse, puoi scegliere un validatore con una commissione che ti piace e hai più libertà di spostarle.

Tieni presente che alcune criptovalute, come Cardano e Cosmos, sono molto più facili da puntare a livello di protocollo con pochissimi investimenti. Nel frattempo Ethereum richiede un investimento considerevolmente maggiore (c’è un minimo di 32 ETH e requisiti tecnici) quindi molte persone usano token di staking liquidi come Lido (STETH) o Rocket Pool (RETH) per puntare piccole quantità di ETH.

Il modo migliore per puntare per utenti esperti

Per gli utenti crittografici avanzati, il modo più sicuro e forse migliore per scommettere sarebbe ancora il picchettamento del protocollo. È un ritorno costante senza rischi reali. Tuttavia, gli utenti avanzati sono probabilmente motivati a sfruttare sia le loro conoscenze che le loro partecipazioni utilizzando cose come pool di liquidità e piattaforme di prestito. I pool di liquidità sono il modo migliore per puntare per gli utenti avanzati che cercano potenzialmente di massimizzare i loro rendimenti, mentre le piattaforme di prestito offrono loro un modo per sfruttare le loro partecipazioni attraverso lo staking.

Con lo staking del pool di liquidità, gli utenti possono spesso guadagnare un tasso di rendimento superiore al 30%, ma affrontano il rischio di perdite impermanenti. Mentre con la piattaforma di prestito staking, guadagnano un tasso di rendimento molto più basso, ma possono sfruttare le loro partecipazioni per contrarre prestiti. Questi sono entrambi modi più rischiosi e più complessi per puntare cripto.

Pensieri di chiusura: il picchettamento dovrebbe essere per tutti

Sebbene ci siano molti modi per puntare sulla crittografia, il modo migliore e più sicuro è solo il picchettamento del protocollo di base.

Se lo fai da solo o attraverso uno scambio dipende da te. Se sei più un amante del rischio, fai un po ‘di due diligence e ricerca pool di liquidità e piattaforme di prestito per vedere se sono qualcosa che vuoi provare.