Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Qual è il rischio di investire in fondi comuni di investimento?

Abbiamo tutti sentito: “Gli investimenti in fondi perpetui sono soggetti a rischi di mercato”.

Ti sei mai chiesto quali sono questi rischi?

L’immagine a sinistra parla dei vari tipi di rischi.

Non tutti i rischi hanno un impatto su tutti gli schemi di fondi. Lo Schema Information Document (SID) aiuta a capire quali rischi si applicano allo schema selezionato.

Quindi, come fa il team di gestione dei fondi a gestire questi rischi?

Tutto dipende dal tipo di investimenti in cui il Fondo comune ha investito.

Alcuni titoli sono più sensibili a determinati rischi e alcuni sono esposti ad altri.

L’aiuto professionale, la diversificazione e i regolamenti SEBI aiutano a mitigare i rischi nei fondi comuni di investimento.

Infine, e la domanda più importante che molti investitori hanno posto: una società di fondi comuni di investimento può scappare con i miei soldi? Ciò non è possibile data la struttura dei fondi comuni di investimento e le forti normative.