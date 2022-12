Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Che cos’è il processo KYC?

KYC è l’acronimo di “Conosci il tuo cliente” ed è un termine usato per il processo di identificazione del cliente come parte del processo di apertura del conto con qualsiasi entità finanziaria.

KYC stabilisce l’identità e l’indirizzo di un investitore attraverso documenti giustificativi pertinenti come il documento d’identità con foto prescritto (ad esempio, carta PAN, carta Aadhar) e la prova dell’indirizzo e la verifica in persona (IPV). La conformità al KYC è obbligatoria ai sensi del Prevention of Money Laundering Act, 2002 e delle regole ivi inquadrate, lette con la circolare principale SEBI sugli standard antiriciclaggio (AML)/Combattimento del finanziamento del terrorismo (CFT) / Obbligazioni degli intermediari del mercato dei titoli.

Un Know Your Customer (KYC) è generalmente diviso in 2 parti:

La parte I contiene i dettagli KYC di base e uniformi dell’investitore come prescritto dal registro centrale KYC (Uniform KYC) da utilizzare da tutti gli intermediari finanziari registrati e

Parte II informazioni aggiuntive KYC che possono essere richieste separatamente dall’intermediario finanziario come un fondo comune di investimento, un broker azionario, un partecipante depositario che apre il conto dell’investitore (KYC aggiuntivo).