Qual è la differenza tra ETH e Wrapped ETH (WETH)?

In pratica, Ether (o ETH) è il token nativo per la blockchain di Ethereum. Viene utilizzato, tra le altre cose, per pagare le commissioni di transazione (cioè le commissioni sul gas) per le transazioni eseguite sulla blockchain di Ethereum.

Tuttavia, eTH è stato costruito prima dello standard ERC-20, e quindi non è conforme a tale insieme di condizioni.

In viene Wrapped Ether (WETH), che viene utilizzato per scambiare direttamente con altri token crittografici che soddisfano lo standard ERC-20. I token che soddisfano questi standard sono interoperabili e possono essere utilizzati nelle transazioni sulle blockchain conformi a ERC-20.

ETH deve essere convertito in WETH se il titolare desidera utilizzare l’ETH in applicazioni decentralizzate (DApps) conformi a ERC-20, blockchain e organizzazioni autonome decentralizzate (DAO). Deve anche essere convertito in WETH se il titolare vuole usarlo in combinazione con altri token.

In sostanza, WETH fornisce più utilità ai titolari di ETH senza che l’ETH perda valore quando è avvolto in un contratto intelligente e coniato in WETH.

Detto questo, sono state prese misure per aggiornare la base di codice di Ethereum per renderla conforme agli standard ERC-20, rendendo essenzialmente WETH un ricordo del passato.

Dai un’occhiata alla nostra guida su Wrapped Ethereum per saperne di più.

Vantaggi dell’utilizzo di WETH

Ci sono diversi vantaggi nell’utilizzo di WETH.

È interoperabile con altri token crittografici ERC-20. Poiché WETH può essere coniato solo da un custode, un’entità che garantisce il suo valore (ad esempio, contratto intelligente, dApp, DAO), WETH ha una liquidità più elevata rispetto ai token nativi.

Un altro vantaggio dell’utilizzo di WETH è che ha una maggiore sicurezza perché i suoi custodi generalmente utilizzano solo scambi sicuri. Inoltre, hai un maggiore controllo sui tuoi token crittografici perché il custode mantiene le chiavi private in un luogo sicuro.

Infine, WETH ha velocità di transazione più elevate e commissioni di transazione inferiori rispetto alla versione non avvolta del token.

Contro dell’utilizzo di ETH

WETH ha anche alcuni svantaggi. I custodi sono necessari per l’avvolgimento e lo scartamento dell’ETH. Quindi, se ci sono problemi con le operazioni del custode, tali problemi possono influenzare il processo di conio e combustione del custode.

Inoltre, la dipendenza da un custode per coniare e bruciare token porta alla centralizzazione. Questa centralizzazione può essere problematica e contraddice il punto di una valuta decentralizzata. Ad esempio, potrebbero esserci 3 miliardi di dollari di WETH sulla blockchain di Ethereum, ma potrebbe essere tutto detenuto / controllato da una società.

Infine, il conio e il confezionamento dell’ETH richiedono il pagamento di tasse sul gas — queste sono pagate per il conio e la combustione — che non sono una piccola quantità e possono portare anche a slittamenti.

Come funziona Wrapped Ethereum?

È importante ricordare che lo standard ERC-20 per i token crittografici è stato creato dopo che il token ETH è stato creato per la blockchain di Ethereum. Il token Ethereum non è conforme agli standard ERC-20, quindi non può essere utilizzato con token conformi a ERC-20.

Il processo per cambiare ETH in modo che sia conforme ai token ERC-20 sarebbe troppo costoso e dirompente per la blockchain di Ethereum. Pertanto, è meglio che ETH venga convertito in WETH e quindi utilizzato in dApp conformi a ERC-20, contratti intelligenti e blockchain.

Quando converti ETH in WETH, un contratto intelligente conia un token WETH supportato dal token ETH inviato per la transazione. La chiave privata per il token ETH è tenuta al sicuro dal custode che conia il WETH e garantisce che il WETH abbia lo stesso valore del token ETH sottostante.

Inoltre, il contratto intelligente struttura il WETH in modo che sia conforme agli standard ERC-20 e possa essere utilizzato con altri software e programmi conformi a ERC-20.

In definitiva, WETH può essere utilizzato per pagare le tasse sul gas, effettuare pagamenti, commerciare in scambi decentralizzati (DEX) e qualsiasi altra cosa che possa essere fatta con qualsiasi token crittografico accettato.

Inoltre, WETH può essere utilizzato come token nativo su qualsiasi blockchain e DApp conforme a ERC-20. Ciò significa che i titolari di WETH pagano meno commissioni di transazione e più basse, oltre ad avere transazioni più veloci rispetto ai titolari di ETH. Il motivo è che i titolari di ETH devono scambiare il loro ETH con token che possono essere accettati da altre blockchain e dalle loro dApp correlate.

Come si converte Ethereum in Ethereum avvolto?

Se hai ETH, puoi avvolgerlo e ottenere ETH semplicemente scambiando ETH su WETH.

Prima di ciò, dovrai avere un po ‘di ETH in un portafoglio, come MetaMask.

Successivamente, dovrai connettere il tuo portafoglio (in questo caso, MetaMask) a un DEX costruito su Ethereum, come Uniswap.

Esegui i seguenti passaggi per convertire il tuo ETH in WETH:

Sul browser Chrome, accedi al tuo account MetaMask e installa l’estensione del browser

1. Vai a https://app.uniswap.org/#/swap

2. Collega il tuo portafoglio

3. Seleziona ETH per l’asset superiore e WETH per l’asset inferiore (nella foto sotto)

4. Seleziona la quantità di ETH che desideri avvolgere

5. Fare clic su Avvolgi

6. Apparirà una notifica popup da MetaMask, che mostra le tariffe stimate del gas e l’importo totale della transazione

7. Fai clic su Conferma e voilà, avrai WETH nel tuo portafoglio in un po ‘

Un altro caso d’uso popolare per WETH ultimamente è su OpenSea, il più grande mercato secondario per token non fungibili (NFT). Dai un’occhiata alla loro guida su come avvolgere ETH su OpenSea qui.

Come si scarta WETH?

Se hai WETH, puoi scartarlo e ottenere ETH. Dopo averlo scartato (ovvero bruciato), si ottiene l’ETH originale. Il WETH bruciato viene restituito come ETH e depositato nel portafoglio crittografico dell’ex detentore di WETH.

Proprio come avvolgere ETH, dovrai avere un portafoglio, come un account Metamask. Basta eseguire gli stessi passaggi precedenti, ma scegliere WETH come primo asset ed ETH come secondo asset.

Come si scarta Ethereum su OpenSea usando Metamask?

Se vuoi scartare WETH, puoi farlo facilmente usando OpenSea e un portafoglio Metamask. Prima di iniziare a scartare il tuo WETH, vai al sito Web di ciascuna azienda e registrati per un account. Dopo esserti registrato per un account Metamask, puoi finanziarlo con valuta fiat, criptovaluta o una carta di debito / credito. Quindi, collega il tuo portafoglio Metamask al tuo account OpenSea. Per fare ciò, devi completare una transazione tra i tuoi account OpenSea e Metamask.

Dopo aver creato metamaschera e OpenSea e aver inserito WETH nel portafoglio OpenSea, esegui i seguenti passaggi: