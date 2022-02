4 mosse da fare in un mercato di crypto bear

Nel mercato azionario, un calo di oltre il 20% è spesso giudicato come il segno di una corsa al ribasso. Ma questa definizione non si applica in realtà alla criptovaluta in quanto è così volatile che i prezzi possono aumentare o diminuire del 20% nel giro di pochi giorni.

È più accurato vedere un mercato orso crittografico come un lungo periodo di costanti cali dei prezzi. L’opposto di un mercato ribassista è un mercato rialzista – un momento in cui i prezzi stanno aumentando e la fiducia è alta.

I cali di prezzo prolungati ed estremi sono alcuni dei momenti più difficili che qualsiasi investitore può affrontare. Soprattutto quando i prezzi delle criptovalute perdono fino al 50% nel giro di pochi mesi, come hanno fatto in diversi punti nell’ultimo decennio.

Ma purtroppo, gli investimenti a volte diminuiscono di valore e i mercati ribassisti sono qualcosa con cui tutti abbiamo a che fare.

Ecco quattro mosse che ogni investitore dovrebbe fare quando tutto sembra essere in rosso.

1. Non farti prendere dal panico vendi

È estremamente allettante cercare di ridurre le perdite di fronte a enormi cali di prezzo. Ma se lo fai, non ne trarrai beneficio quando i prezzi inizieranno ad aumentare di nuovo.

Inoltre, vendere dopo un enorme calo vola contro le più antiche regole di investimento: comprare basso e vendere alto. Certo, questo è più facile a dirsi che a farsi in quanto può essere difficile cronometrare il mercato. Ma vendere in perdita bloccherà le tue perdite.

Fai un respiro profondo e ricorda a te stesso perché hai investito in criptovalute in primo luogo. Forse credi che la tecnologia blockchain possa trasformare il modo in cui gestiamo il denaro – o che il Web 3 sarà la prossima generazione di Internet.

Guarda perché i prezzi sono scesi e chiediti se la tua tesi di investimento originale è ancora vera. Se è così, ora non è il momento di vendere.

2. Tieni d’occhio il lungo termine

Un altro modo per mantenere quest’ultimo calo di prospettiva è quello di concentrarsi sui tuoi obiettivi a lungo termine. La criptovaluta è volatile e abbiamo visto cali come questo prima – e probabilmente li vedremo di nuovo. Ma se investi con un orizzonte da cinque a 10 anni, è molto più facile da tenere quando i tempi sono turbolenti.

IL NOSTRO MIGLIOR GIOCO CRITTOGRAFICO NON È UN TOKEN – ECCO PERCHÉ

Abbiamo trovato un’azienda che si è posizionata perfettamente come soluzione a lungo termine per il più ampio mercato delle criptovalute: Bitcoin, Dogecoin e tutti gli altri. In effetti, probabilmente hai utilizzato la tecnologia di questa azienda negli ultimi giorni, anche se non hai mai avuto un account o addirittura sentito parlare dell’azienda prima. È così che è diventato prevalente.

Iscriviti oggi a Stock Advisor e ottieni l’accesso al nostro rapporto esclusivo in cui puoi ottenere lo scoop completo su questa società e il suo lato positivo come investimento a lungo termine. Scopri di più e inizia oggi stesso con uno sconto speciale per i nuovi membri.

Aiuta anche a guardare la cronologia dei prezzi di Bitcoin (BTC). Bitcoin è la criptovaluta più antica e uno sguardo al suo grafico mostra diversi cali di prezzo significativi. Ciò che è rassicurante è che finora si riprende sempre e continua a raggiungere nuovi massimi.

3. Usa questo tempo per la ricerca

Piuttosto che concentrarti su quanto il mercato è diminuito, prova a usare questo tempo per la ricerca. Il tempo trascorso a imparare – sia sulla criptovaluta in generale, o sulle singole criptovalute in particolare – non viene mai sprecato. Se c’è un settore di crittografia che vuoi capire meglio, questo è un buon punto di partenza. O forse vuoi sviluppare le tue capacità di investimento in modo da poter gestire il rischio in modo diverso in futuro.

Personalmente, ho trascorso questo mercato ribassista imparando di più su varie opportunità di reddito passivo. Di fronte al calo dei prezzi, trovo rassicurante sapere che le mie risorse crittografiche stanno guadagnando rendimenti annuali del 5% o più. Ho alcune monete puntate, il che significa che contribuiscono alla sicurezza generale della rete e pagano rendimenti costanti. Ho anche messo una piccola parte del mio portafoglio in opzioni a rischio più elevato come yield farming e pool di liquidità.

4. Prendi in considerazione l’acquisto del tuffo

“Compra il tuffo”, è un grido di battaglia sui social media ogni volta che i prezzi scendono. E, tornando alla logica di comprare basso e vendere alto che abbiamo menzionato prima, può essere una buona mossa. Come disse Warren Buffett, “Compra quando c’è sangue per le strade, anche se il sangue è tuo”.

Ma non è l’opzione giusta per tutti. Per cominciare, i prezzi potrebbero scendere ulteriormente. Questo è il motivo per cui alcuni investitori acquistano cali in fasi più piccole – potrebbero spendere $ 100 oggi, e poi spendere altri $ 100 la prossima settimana se i prezzi scendono di più. È una forma di media dei costi in dollari che può attenuare l’impatto di cali di prezzo prolungati.

Il più grande pericolo è che le persone si entusiasmino all’idea che la crittografia sia “in vendita”. Di conseguenza, potrebbero spendere soldi che non avevano intenzione di investire in criptovalute – o soldi di cui hanno bisogno per altri obiettivi finanziari. Possono anche acquistare criptovalute senza fare la loro normale due diligence, il che può far male a lungo termine.

Se non hai denaro da risparmiare, hai già un’alta esposizione alle criptovalute nel tuo portafoglio o non hai tempo per cercare quali criptovalute acquistare, non provare a comprare solo perché i prezzi sono bassi. Ci saranno altri minimi – e forse la prossima volta sarai in una posizione migliore per trarne vantaggio.

La gestione del rischio è fondamentale

Le mosse di cui sopra ti aiuteranno ad aspettare e potenzialmente anche a beneficiare di un mercato ribassista. Ma i mercati ribassisti sono anche un buon promemoria per gestire la quantità di rischio che assumiamo. Ciò significa investire solo denaro che puoi permetterti di perdere, quindi non sei mai costretto a vendere a un minimo. Aiuta anche a garantire che la crittografia costituisca solo una piccola percentuale dei tuoi investimenti. Avere un portafoglio diversificato significa che se un tipo di asset si comporta male, non significherà un disastro finanziario.