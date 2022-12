Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Qual è la differenza tra Mutual Fund Distributor e Investment Advisor?

In un certo senso, entrambi dovrebbero aiutare con le vostre decisioni di investimento, che possono includere la selezione di schemi di fondi comuni di investimento.

Tuttavia, come suggerisce il nome, è più probabile che un distributore di fondi comuni di investimento si concentri sui prodotti dei fondi comuni di investimento, mentre un consulente per gli investimenti può avere un paniere più ampio di prodotti e servizi.

Significa che un distributore di fondi comuni di investimento venderebbe qualsiasi schema di fondi comuni agli investitori solo per guadagnare commissioni? Bene, i regolamenti sono molto rigorosi in questo senso.

Se un distributore di fondi comuni di investimento vende uno schema di fondi comuni di investimento che non è adatto all’investitore che si qualificherebbe come “vendita mante”, il che è un reato.

Un distributore di fondi comuni è tenuto a comprendere la situazione/profilo di rischio dell’investitore e a raccomandare prodotti adatti alle esigenze dell’investitore al momento della raccomandazione. D’altra parte, un consulente per gli investimenti può guardare un quadro più ampio, che può includere la valutazione delle attività, delle passività, delle entrate e delle spese dell’investitore e raccomandare prodotti.

Entrambi sono entità registrate e quindi anche regolamentate. Mentre i consulenti per gli investimenti sono registrati direttamente con SEBI, i distributori di fondi comuni di investimento sono registrati presso AMFI, l’Associazione dei fondi comuni di investimento in India, che è l’associazione dell’industria dei fondi comuni di investimento.