Luna Classic si sta attualmente muovendo in sincronia con l’attuale condizione del mercato delle criptovalute. Tuttavia, dal suo lancio, cioè da maggio 2022, LUNC è aumentato dell’8%.

LUNC ha consegnato resi ogni mese tranne luglio e novembre dal suo rilancio.

Ha sovraperformato tutte le principali criptovalute, incluso il suo Fork Luna 2.0. Ha sovraperformato anche “Merge” Ethereum. Ha una solida comunità che agisce come mani di diamante quando il prezzo si muove verso il basso.

Pertanto, nonostante il crollo di LUNA 1.0, LUNC può essere considerato un buon investimento?

Alcuni fattori di rischio coinvolti nell’investimento in Luna Classic

Terra Luna Classic dipende fortemente dalla comunità per mettersi d’accordo, ma ha bisogno di altri investitori per aumentare il prezzo. Affinché ciò accada, la blockchain Terra Luna Classic dovrebbe operare a un livello ottimale per incoraggiare le DApp a unirsi all’ecosistema. Mentre ci sono alcuni piani d’azione, nessuno di loro è stato implementato. LUNC sta seguendo gli stessi schemi di 2 mesi fa, quando si è mantenuto a un livello costante vicino al picco e poi è sceso del 60% in un periodo di 4 settimane. Pertanto il rischio che cada del 30% in meno è piuttosto alto. Tanto più che la Comunità deve ancora risolvere il più ampio scopo commerciale e di consumo della moneta. Bruciare non basta.

Pertanto, coloro che hanno gran parte del loro investimento in Terra Luna Classic stanno meglio riallocando altrove. Diversificare l’allocazione ridurrà il rischio di perdita del 100% senza eliminare la possibilità di rendimenti molto elevati. Ma quelli con zero allocazioni dovrebbero certamente guardare all’allocazione di una piccola parte con il presupposto che la perdita del 100% è possibile se non certa.

Luna Classic è un buon investimento: fattori a favore dell’investimento LUNC

Luna Classic è sostenuta da una forte comunità. Il prezzo di LUNC è aumentato dal suo lancio. L’eccellente performance di LUNC finora è dovuta a uno sforzo concertato da parte della comunità per far rivivere la moneta. Il coinvolgimento della comunità è andato ben oltre il rogo (come Shiba per esempio).

La comunità LUNC e Terra Rebels hanno eseguito LUNC Burn in modo abbastanza efficiente e contro ogni probabilità, ma gli altri piani per aiutare l’aumento del prezzo di Lunc devono ancora vedere la luce dell’esecuzione. Tuttavia, rispondiamo sì alla domanda: “Dovrei investire in Luna Classic?” Il motivo è:

Il prezzo di LUNC è più basso e può dare un ottimo ritorno una volta che il prezzo aumenta.

È probabile che la macroeconomia migliori e la comunità possa consolidare ulteriormente i suoi guadagni.

Luna continuerà ad essere un buon investimento? Dipende da cosa succede dopo.

Se la comunità può evolvere la moneta oltre la combustione e l’elenco a casi d’uso differenziati, è un ottimo acquisto. Monitoriamo la comunità su base giornaliera e sappiamo che questa è la direzione probabile. Tuttavia, abbiamo bisogno di più dati per confermare se questo è effettivamente il caso. Questo è il motivo per cui abbiamo spostato $LUNC da Buy a Hold dopo l’implementazione di Burn.

Come avevamo correttamente previsto il 14 ottobre, Luna Classic è sceso (20% in meno il 23 ottobre). Anche i volumi di trading sono scesi come previsto da $ 287 milioni il 14 ottobre a $ 135 milioni il 23 ottobre.

È probabile che LUNC si diriga ancora più in basso per ora Luna Community non ha nuove iniziative al momento e le pompe dei prezzi si sono verificate solo quando c’è stata un’azione decisiva della comunità. In altre circostanze, il prezzo tende a scendere gradualmente.

È probabile che le condizioni macroeconomiche comprimano ulteriormente i volumi di trading, quindi una pompa è meno probabile ora di quanto fosse possibile 4 settimane fa. È probabile che LUNC si muova al rialzo in poche settimane La comunità ha dimostrato di essere intraprendente nel proporre nuove idee. Ci sono alcune idee sull’elenco di Coinbase e nuove app da elencare e così via. Se alcuni di questi andranno avanti, sicuramente aiuterà la domanda di monete a salire.

Pertanto, a meno che qualcuno non stia cercando di scambiare a breve termine, una vendita o un acquisto non è una buona idea.