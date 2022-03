Qual è la media del costo del dollaro?

La media dei costi in dollari è una strategia in base alla quale un investitore divide l’importo da investire in acquisti regolari nel tentativo di ridurre al minimo l’impatto della volatilità sull’investimento complessivo. Piuttosto che mirare a cronometrare il mercato, acquistano a una gamma di prezzi diversi.

Poiché rimuove alcune delle temute barriere mentali di altre strategie di investimento, questo metodo può essere visto come un potente strumento comportamentale che rende più facile per alcuni investitori iniziare a investire.

La seguente guida esaminerà la media dei costi in dollari, come e se funziona, per chi è più adatto e i pro ei contro di questo metodo.

Definizione media dei costi in dollari

La media dei costi in dollari (DCA) è una strategia di investimento ragionevolmente semplice per distribuire gli acquisti di azioni o fondi acquistando a intervalli periodici e in quantità approssimativamente uguali per un lungo periodo.

DCA richiede all’investitore di investire la stessa quantità di denaro indipendentemente dal prezzo delle azioni.

A poco a poco, questo metodo tende a raggiungere risultati alla pari o migliori rispetto all’obiettivo di acquistare basso e vendere alto. Ma, come molti esperti ti diranno, nessuno può cronometrare il mercato con coerenza.

L’obiettivo della media dei costi in dollari è quello di ridurre l’impatto complessivo della volatilità sul prezzo dell’asset.

È probabile che il costo vari ogni volta che viene effettuato uno degli investimenti regolari, e quindi l’investimento non è così altamente soggetto a volatilità. Questa strategia mira a impedire all’investitore di commettere l’errore di effettuare un investimento forfettario che è scarsamente tempestivo.

Uno dei primi esempi di applicazioni di media dei costi in dollari sono i piani 401 (k), in cui vengono effettuati acquisti regolari indipendentemente dal costo di un determinato titolo.

Capire come funziona la media dei costi in dollari

La media dei costi in dollari mira a togliere l’emozione dall’investimento facendoti acquistare regolarmente la stessa quantità di un bene. Di conseguenza, si acquistano meno azioni quando i prezzi sono alti e di più quando i prezzi sono bassi.

Immaginiamo che un investitore preveda di investire $ 8.000 in “Fondo comune X” entro i prossimi otto mesi. Hanno due scelte: investire tutti i soldi una volta all’inizio dell’anno o investire $ 100 ogni mese.

Anche se potrebbe non sembrare che scegliere un approccio rispetto all’altro farebbe molta differenza, se distribuisci i tuoi investimenti in rate mensili da $ 100 in otto mesi, c’è la possibilità che tu finisca con più azioni di quelle che faresti se acquistassi tutto in una volta.

Come può un investitore applicare la strategia di investimento DCA?

Un investitore può utilizzare questa strategia per qualsiasi investimento, sia esso un’azione, un fondo comune di investimento o un fondo negoziato in borsa (ETF). Ma, in generale, la media dei costi in dollari funziona meglio nei mercati ribassisti e con attività che hanno fluttuazioni di prezzo drammatiche. In effetti, ridurre l’ansia degli investitori e la paura di perdere tendono ad essere i più importanti, in particolare negli investimenti effettuati in un mercato al ribasso.

Più comunemente, DCA viene utilizzato in conti pensionistici come i piani 401 (k), in cui le rate periodiche predeterminate vengono trasformate, in genere, in un fondo comune di investimento o in un ETF.

Probabilmente, il valore del tuo investimento si muoverà su e giù. Quando sale, si acquistano meno azioni, e quando scende, si acquistano più azioni. Ma in entrambi i casi, stai spendendo la stessa quantità di denaro, per quanto tu abbia scelto di contribuire dalla tua busta paga.

Esempio di media dei costi in dollari

Per capire meglio come funziona la media dei costi in dollari, lavoriamo attraverso un esempio ipotetico. Supponiamo che tu investa $ 100 al mese in un fondo indicizzato per cinque mesi. Riceverai una quantità diversa di azioni ogni volta che investi $ 100, poiché i prezzi delle azioni fluttuano ad ogni intervallo. Questo è illustrato nella tabella seguente:

Dopo aver effettuato pagamenti mensili uguali, il tuo investimento totale alla fine di cinque mesi è di $ 500. Con 135 azioni alla fine del periodo, il valore dell’investimento è di $ 878. Di conseguenza, avresti guadagnato $ 378.

È essenziale evidenziare il prezzo medio per azione rispetto a quello che hai finito per pagare. In questo esempio, il prezzo medio delle azioni alla fine dei cinque mesi era di $ 4,50 ((5 + 3 + 2 + 6 + 6,5) / 5)). Tuttavia, il prezzo medio pagato per azione era notevolmente inferiore a $ 3,70 ($ 500 / 135 azioni).

Importante: tieni presente che l’utilizzo di questa strategia non sempre si tradurrà in un profitto, né può proteggere gli investitori dal crollo dei prezzi di mercato.

Funziona davvero?

Al di là di esempi ipotetici, la media dei costi in dollari non sempre si svolge in modo ordinato. In effetti, la ricerca della Financial Planning Association e Vanguard ha scoperto che la media dei costi in dollari può sottoperformare gli investimenti forfettari a lunghissimo termine. Pertanto, se un investitore ha accesso a un capitale considerevole, in genere è meglio investirlo il prima possibile.

Tuttavia, se non hai risparmiato una grande quantità di denaro, l’attesa può farti perdere potenziali guadagni. Inoltre, può essere snervante investire un sacco di soldi contemporaneamente, e potrebbe essere mentalmente più facile per te investire parti di una grande somma per un periodo più lungo.

Tuttavia, la media dei costi in dollari aiuta i tuoi soldi a crescere. Nella prima ricerca citata, gli investitori che hanno utilizzato la media dei costi in dollari hanno visto una notevole crescita degli investimenti, anche se solo leggermente inferiore la maggior parte del tempo rispetto a se avessero investito una somma forfettaria.

Inoltre, è essenziale ricordare che l’investimento forfettario batte solo la media dei costi in dollari per la maggior parte del tempo. Un terzo delle volte, è stato DCA che ha superato gli investimenti forfettari. Poiché è quasi impossibile prevedere futuri cali di mercato, la media dei costi in dollari offre rendimenti sostanziali riducendo al contempo il rischio di finire nel terzo dei casi in cui l’investimento forfettario fallisce.

Tempistica del mercato e come si confronta con DCA

La strategia opposta alla media dei costi in dollari è quella di cronometrare il mercato. La tempistica del mercato è una strategia di investimento attiva in base alla quale gli investitori acquistano e vendono attività in base ai movimenti di prezzo futuri previsti. È una strategia di trading a breve termine che richiede attenzione giornaliera, a volte oraria, e un attento monitoraggio del mercato.

Mentre una ricerca fattibile per trader esperti, gestori di portafoglio e altri professionisti finanziari, il continuo tempismo di mercato perfetto può essere complicato per il singolo investitore medio. Per non parlare del fatto che la maggior parte degli esperti del settore ritiene che sia impossibile.

Il minimo di oggi potrebbe finire relativamente alto la prossima settimana. E il massimo di questa settimana potrebbe sembrare un prezzo un po ‘basso tra un mese. Ma, sfortunatamente, di solito è solo in retrospettiva che puoi riconoscere i prezzi redditizi di qualsiasi asset spesso quando è diventato troppo tardi per acquistare. Quindi, aspettando in disparte e mirando a cronometrare l’acquisto del tuo asset, spesso finisci per acquistare a un prezzo che è stagnante dopo che ha già fatto i suoi succosi guadagni.

D’altra parte, la media dei costi in dollari è una strategia di investimento passiva. Non richiede tanto impegno con il mercato quanto si effettuano regolarmente investimenti di uguali somme di denaro. Inoltre, piuttosto che entrare e uscire da posizioni diverse, costruisci una posizione in un’azione, un’obbligazione o un fondo.

Pro e contro della media dei costi in dollari

Se stai cercando di mitigare il tuo rischio e prevenire le emozioni che ti portano verso decisioni di investimento incompetenti, o temi un calo del mercato, allora la media dei costi in dollari potrebbe essere una strategia adatta. Tuttavia, mentre questo metodo può aiutare a mitigare alcuni dei tuoi rischi e fornire maggiore tranquillità, potrebbe anche significare che potresti rinunciare a un potenziale di rendimento.

Benefici

La media dei costi in dollari è una strategia incredibilmente allettante per i nuovi investitori appena agli inizi. È un modo eccellente per costruire lentamente ma sicuramente ricchezza, anche se stai iniziando con una piccola puntata;

La media dei costi in dollari è un approccio che salva gli investitori dai loro pregiudizi psicologici e impulsi comportamentali. Poiché i trader oscillano tra paura e avidità, sono inclini a rimanere impigliati nel clamore mediatico o in condizioni di mercato volatili, portando a un cattivo processo decisionale;

Se stai facendo la media dei costi in dollari, comprerai comunque quando altri investitori stanno vendendo in modo spaventoso, con conseguente prezzo più basso e preparandoti per solidi guadagni a lungo termine. Il mercato tende a salire nel tempo e questo approccio può aiutarti a riconoscere che un mercato ribassista può essere un’opportunità redditizia a lungo termine piuttosto che una minaccia;

Questa strategia di investimento può anche aiutare a uniformare le fluttuazioni del prezzo delle azioni e potenzialmente ridurre il prezzo speso per azione. Poiché acquisti più azioni quando i prezzi sono bassi, ciò significa in genere che il costo medio per azione che paghi è inferiore al prezzo medio delle azioni;

Un’ottima tecnica per evitare investimenti forfettari verso asset artificialmente gonfiati, che possono comportare l’acquisto di una quantità inferiore a quella desiderata di un titolo;

La strategia di aggiungere denaro regolarmente a un conto di investimento consente un risparmio disciplinato, poiché il saldo del portafoglio aumenta anche quando le sue attività correnti sono in calo;

Il market timing è un’arte che nemmeno gli esperti di mercato possono padroneggiare, e investire una somma forfettaria nel momento sbagliato può essere molto costoso, influenzando negativamente il valore di un portafoglio. Inoltre, è difficile prevedere le oscillazioni del mercato; quindi, la strategia di media dei costi in dollari appiattirà il costo di acquisto, a beneficio dell’investitore.

Svantaggi

La media dei costi in dollari può migliorare le prestazioni di un investimento nel tempo, solo a condizione, però, che l’asset aumenti di prezzo. Di conseguenza, la strategia non può proteggere l’investitore dal rischio di un calo dei prezzi di mercato;

L’idea prevalente della strategia crede che i prezzi, alla fine, aumenteranno sempre. Tuttavia, l’utilizzo di questa strategia su un singolo titolo senza una ricerca preliminare sulla società potrebbe rivelarsi rischioso. Può incoraggiare l’investitore a continuare a comprare quando dovrebbe semplicemente uscire dalla posizione. Pertanto, la strategia è molto più sicura per gli investitori principianti su fondi indicizzati piuttosto che su singoli titoli;

L’acquisto sistematico di titoli di piccole dimensioni in un determinato periodo comporta il rischio di aumentare i costi di transazione, compensando potenzialmente i guadagni;

Il compromesso rischio-rendimento è semplice: il rendimento potenziale aumenta con un aumento del rischio. Pertanto, seguire una strategia DCA per ridurre il rischio porterà inevitabilmente a scarsi rendimenti;

Il mercato in genere sperimenta mercati rialzisti più sostenuti di prezzi in aumento rispetto al contrario. Di conseguenza, un investitore DCA ha maggiori probabilità di perdere l’apprezzamento degli asset e guadagni più significativi rispetto a uno che investe in una somma forfettaria.

Per chi è la media dei costi in dollari?

La media dei costi in dollari potrebbe essere giusta per te se sei:

Nuovo per investire e avere un budget limitato;

Vuoi saltare la ricerca dispendiosa in termini di tempo che va di pari passo con i tempi di mercato;

Effettuare investimenti regolari ogni mese in un piano pensionistico 401 (k);

Non è probabile che continui a investire quando i mercati sono in calo.

Potresti preferire un’altra strategia di investimento se:

Hai un capitale significativo pronto a partire;

Stai investendo in fondi comuni di investimento attraverso un conto di intermediazione imponibile, che ha minimi di investimento iniziale più elevati;

Ti senti a tuo agio con i tempi di mercato e non ti dispiace dedicare ulteriore tempo alla ricerca;

Hai in mente obiettivi a breve termine.

Come iniziare?

Come abbiamo visto, la media dei costi in dollari è una tecnica relativamente semplice e spesso facile come investire nel tuo 401 (k). In effetti, potresti già avere una media dei costi in dollari se contribuisci regolarmente a un 401 (k) sul posto di lavoro.

Impostare un piano con la maggior parte dei broker è semplice, anche se dovrai selezionare quale azione o, meglio ancora, quale ETF ben diversificato acquisterai. Inoltre, si desidera impostare un piano per l’acquisto automatico a intervalli periodici. Se l’intermediazione non offre un piano di trading automatizzato, puoi impostare i tuoi acquisti su un programma fisso, ad esempio il primo venerdì del mese.

Puoi interrompere i pagamenti se necessario; tuttavia, l’obiettivo di DCA è quello di continuare a investire in modo coerente, non turbato dai prezzi delle azioni e dalle ansie del mercato. Tieni presente che i mercati ribassisti, in particolare, sono dove brilla la media dei costi in dollari.

Inoltre, molte azioni e fondi pagano dividendi. Ma ricorda di istruire l’intermediazione a reinvestire automaticamente quei dividendi. Ciò ti assicura di poter continuare ad acquistare le azioni e aggravare i tuoi guadagni nel tempo. Naturalmente, 401 (k) reinveste anche i tuoi dividendi. Se così non fosse, dovresti pagare le tasse sul denaro e perdere la crescita differita dalle tasse.

In conclusione

Per riassumere, come per tutte le strategie di investimento, è essenziale considerare i potenziali rendimenti e la tolleranza al rischio.

La media dei costi in dollari è una strategia praticabile solo se si allinea con i tuoi obiettivi di investimento. Se stai investendo in un asset perché credi nelle sue prospettive a lungo termine e hai deciso un importo da investire, allora mettere tutti i tuoi soldi in un unico grumo potrebbe produrre guadagni più pesanti ed essere la tattica appropriata per te.

Tuttavia, se vuoi gestire i tuoi impulsi psicologici come l’avidità e la paura e ridurre il rischio, o hai paura che il mercato si stia dirigendo verso un calo, allora la media dei costi in dollari potrebbe essere una strategia sensata per costruire il tuo portafoglio.

Domande frequenti

Cos’è la media dei costi in dollari?

La media dei costi in dollari è una strategia di investimento in cui un investitore investe regolarmente una certa quantità di denaro in titoli specifici indipendentemente dal prezzo di acquisto. È l’opposto di cercare di cronometrare il mercato poiché stai facendo rate indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato. Invece, mira a impedire all’investitore di commettere l’errore di fare un investimento forfettario mal programmato.

Quali sono alcuni dei vantaggi della media dei costi in dollari?

La media dei costi in dollari funziona perché rimuove alcune delle pressioni mentali degli investimenti. Dedicandoti a un programma prestabilito, non dovrai preoccuparti di alti e bassi del mercato, rendendolo molto meno stressante e meno dispendioso in termini di tempo.

Quali sono alcuni dei rischi connessi con la media dei costi in dollari?

Come con qualsiasi strategia a basso rischio, puoi aspettarti rendimenti anemici. I dati ci dicono che i mercati aumentano nel tempo e, poiché il DCA funziona meglio nei mercati ribassisti, potresti perdere i guadagni che avresti segnato se avessi investito tutto in un unico grumo. Evitare la volatilità a breve termine potrebbe significare che una parte del tuo denaro è in disparte e non lavora per costruire il tuo patrimonio netto.

Per chi è la media dei costi in dollari?

È eccellente per gli investitori principianti o gli investitori che cercano di costruire più disciplina con le loro pratiche di investimento e le persone con un basso capitale in quanto richiede pochi risparmi per iniziare.