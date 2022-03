Growth Investing: cos’è e come funziona

I titoli growth sono in genere società più giovani in rapida espansione con tassi di crescita superiori alla media. Mentre l’investimento in crescita può essere una strategia estremamente gratificante, comporta anche rischi elevati e certamente non è per tutti.

Questa guida ti aiuterà a decidere se è per te e ti aiuterà a iniziare: spiegheremo cos’è l’investimento in crescita, le metriche chiave per identificarli, i principali rischi coinvolti, come gestire strategicamente questi rischi e porteremo alcuni esempi di strategie di investimento in crescita.

Cosa sono i titoli growth?

I titoli growth sono società che registrano tassi di crescita sostanziali e superiori alla media e hanno un flusso di cassa positivo: titoli di società i cui utili stanno aumentando a un ritmo molto più veloce rispetto ai loro colleghi del settore.

Ad esempio, i titoli growth possono essere società tecnologiche, innovatori, innovatori, aziende nei mercati emergenti o altri settori in rapida espansione con un elevato potenziale di crescita.

Alcuni esempi di titoli growth includono le società a grande capitalizzazione Amazon (AMZN), Meta (FB), Netflix (NFLX) o le small cap Range Resources Corp. (NYSE: RRC) o Denny’s Corp. (NASDAQ: DENN).

A differenza dei titoli value, la performance dei titoli growth è valutata principalmente dalla crescita dei ricavi e delle vendite, mentre le azioni value sono misurate dal loro prezzo di negoziazione e dal loro valore intrinseco.

Cos’è il growth investing?

L’investimento di crescita è un processo di acquisto di azioni di aziende che crescono a un ritmo molto più veloce rispetto alla media del settore. L’obiettivo è quello di realizzare profitti attraverso l’apprezzamento del capitale piuttosto che dividendi o interessi, vendendo le azioni dopo che sono aumentate di valore.

Gli investitori in crescita di solito traggono profitto dalla vendita dopo che il valore è aumentato piuttosto che detenere per guadagnare reddito passivo.

Questo perché la maggior parte delle aziende in rapida crescita stanno reinvestendo i loro guadagni nella loro attività per sviluppare nuovi prodotti o servizi e spesso non hanno i mezzi per pagare dividendi.

Per questo motivo, gli investitori cercano di massimizzare le loro plusvalenze, motivo per cui l’investimento in crescita è anche noto come strategia di crescita del capitale o di apprezzamento del capitale e una strategia di investimento offensiva.

Investimenti offensivi vs difensivi

L’investimento in crescita è una strategia offensiva che sfrutta un mercato rialzista in cui i valori azionari e dei titoli aumentano e sovraperformano. L’investimento offensivo o aggressivo è una strategia ad alto rischio e ad alto rendimento, che si concentra sull’apprezzamento del capitale anziché sulla conservazione del capitale. Ad esempio, anche altre strategie ad alto rischio come le opzioni e il trading a margine sono investimenti offensivi.

D’altra parte, la strategia di investimento difensivo cerca di ridurre i rischi di perdere l’investimento iniziale pur offrendo un rendimento positivo nel lungo periodo. Ad esempio, investire in obbligazioni, fondi inversi, azioni con dividendi, materie prime o detenere liquidità e mezzi equivalenti nei mercati ribassisti.

L’utilizzo di strategie di investimento difensive non è completamente privo di rischi, tuttavia può aiutare a ridurre al minimo le perdite. L’attenzione si concentra sull’apprezzamento del capitale piuttosto che sulla conservazione del capitale o sul flusso di cassa stabile.

Comprendere l’apprezzamento del capitale

Per comprendere appieno come si traduce l’investimento in crescita, spieghiamo brevemente cos’è l’apprezzamento del capitale e le plusvalenze e la conservazione del capitale.

L’apprezzamento del capitale, in termini semplici, significa la differenza di costo tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, un processo in cui un titolo guadagna valore nel tempo. Ad esempio, se un investitore acquista azioni del valore di $ 1.000, nel tempo, salgono e sono valutate a $ 5.000 – quella differenza di $ 4.000 è l’apprezzamento del capitale. Se l’investitore vende quelle azioni e guadagna quei $ 4.000, diventa una plusvalenza. Un aumento del prezzo di mercato dell’investimento è l’apprezzamento del capitale.

D’altra parte, la conservazione del capitale è l’opposto, concentrandosi su investimenti a reddito fisso più sicuri e stabili. Il rovescio della medaglia è che di solito non ha rendimenti così elevati e lascia un rischio di inflazione.

Crescita vs. valore vs. titoli a reddito

Ci sono generalmente due approcci all’investimento: gli investitori che sperano di trarre profitto vendendo le loro azioni e gli investitori che intendono investire a lungo termine e raccogliere reddito passivo attraverso i dividendi. Le azioni possono essere classificate in tre categorie generali: crescita, valore e reddito, spieghiamo brevemente le loro differenze.

Quando si tratta di titoli growth, l’azienda ha il potenziale per l’apprezzamento del capitale in un tempo più breve. Al contrario, le azioni value riguardano la ricerca di società che negoziano per meno del loro valore intrinseco e possono crescere in futuro, un investimento a lungo termine.

Titoli growth

I titoli growth sono più costosi e rischiosi e il loro costo è relativamente alto rispetto al loro valore effettivo. Questo perché a causa dei loro tassi di crescita favorevoli, molti investitori tendono ad acquistare e credono che continueranno a salire di valore. Il rischio più elevato deriva principalmente dal fatto che se gli ambiziosi piani di crescita di un’azienda falliscono, i prezzi possono anche precipitare.

Azioni value

Le azioni value sono generalmente conosciute come più economiche e meno rischiose e i loro prezzi di negoziazione sono bassi considerando le loro prestazioni effettive e stanno vendendo per meno del loro valore intrinseco. Il rischio inferiore deriva dal fatto che i titoli value sono di solito aziende più stabili e consolidate, e c’è meno rischio che queste società falliscano. Tuttavia, le azioni non sono necessariamente scambiate per meno del loro valore intrinseco e il prezzo di mercato potrebbe già essere corretto.

Titoli a reddito

Le azioni a reddito pagano dividendi stabili ai loro azionisti dai loro profitti, offrendo un reddito passivo costante per i suoi investitori. Questi titoli sono anche società più consolidate che generano profitti sani e possono permettersi di pagare dividendi regolari – e sono buoni per proteggere il portafoglio dalla volatilità dei prezzi.

Caratteristiche dell’investimento growth

Gli investitori dovrebbero sempre fare le proprie ricerche prima di acquistare azioni per valutare i fondamentali e se possono offrire una forza positiva nel lungo periodo. Diverse caratteristiche principali definiscono i titoli growth.

1. Crescita degli utili molto elevata

Un tasso di crescita superiore alla media rispetto ai peer del settore è una delle principali caratteristiche che definiscono i titoli growth.

2. Paga dividendi bassi o nulli

I titoli growth in genere non pagano dividendi o pagano dividendi bassi o li pagano meno spesso, poiché reinvestono continuamente tutto nel loro sviluppo per aumentare i ricavi e sostenere l’elevata crescita.

3. Piccole o medie imprese a media capitalizzazione

I titoli growth sono spesso società a piccola o media capitalizzazione anziché titoli a grande capitalizzazione. Le small cap hanno più spazio per l’espansione rispetto alle loro controparti più grandi e già sviluppate. Tuttavia, questo non è un criterio necessario, e anche le grandi aziende possono essere titoli di crescita, ad esempio Amazon o Netflix.

Le small cap possono essere investimenti ad alto rendimento in quanto hanno un maggiore potenziale di crescita; tuttavia, hanno anche un rischio elevato: a causa delle loro fasi iniziali e delle operazioni meno consolidate, c’è di più che può andare storto.

3. Avere un vantaggio competitivo

I titoli growth sono aziende che si espandono più velocemente di altre società che operano nello stesso settore o settore. Spesso hanno un punto di vendita unico (USP) come vantaggio competitivo che differenzia l’azienda dal resto del mercato e li fa crescere più velocemente.

4. Base di clienti fedeli

A causa delle loro innovazioni e avendo un punto di forza unico rispetto al resto degli attori del mercato, i consumatori potrebbero preferirli come i primi sul mercato, beneficiando di una base di utenti fedeli che contribuisce a far crescere le vendite.

Ad esempio, supponiamo che una società di software sviluppi una nuova app che non è ancora sul mercato. In tal caso, c’è una maggiore possibilità che ottenga una base di clienti fedeli come primo al business del mercato con quel servizio specifico che i concorrenti o altre aziende non stanno ancora offrendo. Aiuta anche a mantenere quei clienti in futuro e mantenere una grande fetta della quota di mercato.

5. Investimenti a lungo termine

Poiché i titoli growth di solito non pagano dividendi, gli investitori devono tenere i loro investimenti a lungo termine per generare ricavi considerevoli attraverso plusvalenze. Gli investitori possono ancora beneficiare e fare soldi vendendoli prima, ma possono realizzare profitti doppi, tripli o anche più alti se detengono e vendono dopo diversi anni.

6. Investimenti ad alto rischio

Qualsiasi investimento comporta un rischio in una certa misura, ma l’investimento in crescita è pensato come un investimento più rischioso rispetto alle azioni value o alle azioni a reddito. I titoli growth rappresentano un’interessante opportunità di investimento grazie al loro elevato potenziale di guadagno e comportano un rischio più elevato in quanto le società non sono così consolidate come le loro controparti più grandi e, se la società non riesce a performare, possono verificarsi perdite.

7. Altamente volatile

Durante un mercato rialzista, i titoli growth vengono scambiati a prezzi premium e sono più sensibili alle fluttuazioni di valore significative che li rendono altamente volatili. Durante la ripresa economica e la prosperità, i prezzi dei titoli growth aumentano più velocemente del mercato complessivo poiché la fiducia degli investitori è elevata.

I prezzi delle azioni growth possono precipitare nei mercati ribassisti mentre gli investitori cercano di vendere titoli ad alto rischio, abbassando il valore. Inoltre, le aziende giovani e più piccole hanno maggiori possibilità e rischi di fallire.

8. Valutazione dei premi – elevato rapporto prezzo/utili (P/E)

I titoli growth tendono ad essere più costosi rispetto ai prezzi di mercato complessivi con un rapporto P/E più elevato rispetto ai concorrenti del settore, poiché molti investitori credono nel loro continuo successo in futuro e investono.

Metriche chiave per valutare i titoli growth

Non esiste una formula specifica per valutare il potenziale dei titoli di crescita, poiché molto dipende dall’azienda e dai suoi piani futuri. Ad esempio, come un’azienda scalerà le proprie operazioni, la propria innovazione per nuovi prodotti o servizi, o come affronterà l’elevata crescita, ma anche l’interpretazione del singolo investitore e il giudizio personale.

Tuttavia, ci sono alcune metriche e metodi chiave per valutare il potenziale, che devono essere applicati esaminando sia i fattori oggettivi che quelli soggettivi e mantenendo le condizioni generali dell’azienda, comprese le prestazioni finanziarie e del settore passate.

In generale, ci sono cinque cose chiave a cui prestare attenzione quando si selezionano titoli che potrebbero offrire elevate plusvalenze:

Crescita passata degli utili per azione (EPS)

L’EPS è una metrica calcolata dividendo i profitti di una società per le sue azioni in circolazione e indica quanto sia redditizia l’attività. D’altra parte, la crescita dell’EPS si riferisce a quanto l’EPS è aumentato nel tempo.

La crescita positiva e costante degli utili degli ultimi cinque-dieci anni può essere un indicatore di un titolo in crescita e l’elevamento dell’EPS dovrebbe dipendere dalle dimensioni dell’azienda.

Ad esempio, se un’azienda genera ricavi per oltre $ 4 miliardi, l’EPS di circa il 6% è buono. Una società più piccola con ricavi inferiori a $ 400 milioni, 12% e oltre la crescita è buona. Quindi, le aziende più piccole dovrebbero avere una crescita più elevata e, per le aziende più grandi, è normale avere tassi di crescita un po ‘più bassi.

Il consenso generale è che se un’azienda ha mostrato una crescita costante negli ultimi cinque-dieci anni, è più probabile che continui a farlo anche in futuro.

Forte crescita futura degli utili

Le aziende rilasciano dichiarazioni pubbliche riguardanti i loro dati finanziari, piani e prospettive per il prossimo trimestre o un anno. Stima e menziona anche i futuri tassi di crescita previsti. Gli investitori possono verificarlo per determinare se le azioni cresceranno più della media rispetto al settore e quindi rivedere la fattibilità delle ambizioni della società.

Forti margini di profitto

Un’altra metrica da verificare è la redditività dell’azienda: i suoi margini di profitto. Il margine di profitto è un calcolo che deduce tutte le spese dal totale delle vendite e divide tale numero per le vendite, al lordo delle imposte.

È fondamentale considerare la redditività e non solo il tasso di crescita. Anche se un’azienda potrebbe raddoppiare le sue vendite, ciò non significa necessariamente che lo stiano facendo anche in modo redditizio. La bassa redditività e l’elevata crescita possono riflettere che l’azienda non sta controllando i costi generali.

Tuttavia, diverse start-up di successo non sono redditizie per anni in quanto investono nella crescita rispetto ai profitti, che dovrebbero essere presi in considerazione. Nel complesso, se un’azienda supera i suoi precedenti margini fiscali quinquennali e i margini dei pari del settore, mostra un potenziale patrimoniale.

Forte ritorno sul capitale proprio (ROE)

Il rendimento del capitale proprio è calcolato dividendo l’utile netto per il patrimonio netto degli azionisti. Dimostra la redditività di un’azienda mostrando quanto profitto genera con gli investimenti degli azionisti. Può essere un buon segno che il management stia gestendo bene l’attività e generando rendimenti dagli investimenti dei suoi azionisti.

Tasso di crescita estremo

Affinché le società siano considerate titoli growth, dovrebbero almeno raddoppiare i loro ricavi in cinque anni. Per raggiungere questo obiettivo, realisticamente, l’azienda deve crescere di almeno il 15%, il che è abbastanza fattibile per le nuove aziende e le industrie ad alta crescita; tutto ciò che è al di sopra di questo è, ovviamente, ancora meglio.

Una breve storia del growth investing

Ci sono alcuni nomi importanti legati all’approccio di investimento in crescita. Uno di questi è l’investitore Thomas Rowe Price, il fondatore del growth investing. Nel 1950, ha istituito il suo Growth Stock Fund, che ha una crescita media del 15%.

Un altro nome degno di nota è Philip Fisher, che ha dato più copertura al metodo di investimento di crescita quando ha scritto il suo stile di investimento in “Azioni ordinarie e profitti non comuni” nel 1958. Il suo libro e la sua strategia evidenziano l’importanza della ricerca sulle imprese attraverso il networking.

Rischi di investimento per la crescita

I titoli growth sono generalmente considerati investimenti più rischiosi per diversi motivi. Prima di tutto, i tassi di fallimento delle aziende sono più alti nei settori in crescita, come l’assistenza sanitaria, la tecnologia o l’energia.

In secondo luogo, i titoli growth tendono ad essere imprese più giovani con operazioni meno consolidate, il che aumenta il rischio di fallimento. Anche i titoli ad altissima crescita dovrebbero essere vincitori assertivi nel settore, ma spesso questa crescita è difficile da mantenere.

Controlliamo cosa causa il fallimento di queste società e quali sono gli altri principali rischi da considerare prima di acquistare titoli growth:

Sopravvalutazione

Poiché i titoli growth sono spesso anche titoli “trendy”, gli investitori possono essere influenzati dalla mentalità della mandria. Nell’investire, può influenzare le persone a basare le loro decisioni di acquisto sulle decisioni degli altri e su ciò che stanno acquistando, piuttosto che controllare i fondamentali. In questo comportamento, le persone iniziano ad agire in modo simile a coloro che li circondano senza prestare attenzione alle proprie opinioni.

Questa mentalità di gregge può portare alla sopravvalutazione delle azioni, spesso perché molti investitori pensano che l’azienda possa raggiungere i suoi obiettivi. Una volta che ciò fallisce, e la società non supera queste aspettative, deludendo il mercato, gli investitori possono iniziare a vendere, con conseguente crollo dei prezzi delle azioni e aggiunta alla volatilità dei prezzi.

Ad esempio, durante la bolla tecnologica dal 1990 al 2000, tutti gli investitori hanno saltato sulla tendenza tecnologica e hanno investito ciecamente in società destinate a fallire.

Esecuzione di piani futuri

È importante tenere presente che ciò che l’azienda mette su carta in termini di piani di sviluppo futuri, come un nuovo prodotto o servizio, non significa necessariamente che possano eseguire le loro ambiziose promesse. Senza questi piani di espansione, potrebbe non raggiungere la crescita promessa ai suoi investitori, rendendo i titoli growth molto più rischiosi.

Scalata

Le aziende in rapida crescita sono a più alto rischio di fallimento se la gestione non è in grado di gestire bene il ridimensionamento delle operazioni, aumentando così il rischio dell’investimento.

Gestire un’azienda in rapida crescita non è facile: passare da un’azienda con 100 dipendenti che operano in un paese a un’azienda con 500 dipendenti e più paesi può essere una vera sfida per il management.

Prodotti e settori di tendenza

Le aziende che sconvolgono il settore a un certo punto non significano necessariamente che saranno i perturbatori del mercato per sempre. Ad esempio, prendiamo la società di software BlackBerry (NYSE: BB) è stata tra le prime sul mercato con i loro smartphone innovativi. Anni dopo, aziende come Apple (NASDAQ: AAPL) hanno preso il sopravvento con nuovi prodotti e tecnologie più avanzate.

Bassa redditività

Mentre investire in società ad alta crescita può sembrare allettante a causa della possibilità di guadagnare profitti elevati, una cosa semplice a cui prestare attenzione è la redditività di un’azienda. La selezione di titoli growth che sono già redditizi può eliminare o ridurre il rischio.

Strategie di investimento per la crescita

A causa dei suoi rischi più elevati, l’investimento in crescita non è per tutti e alcuni potrebbero optare per strategie di investimento difensive più sicure e stabili. Tuttavia, se eseguito correttamente, l’investimento in crescita può generare profitti marginali.

Sviluppando una strategia che è giusta per te come investitore considerando la tua tolleranza al rischio, puoi metterti in una buona posizione per generare ricchezza a lungo termine.

Tecnologia e sanità, settori di tendenza

Le società che operano nelle categorie sanitario e tecnologico sono state storicamente buone opportunità per gli investitori che desiderano aggiungere ai loro portafogli. Uno dei motivi principali di ciò è che le industrie tecnologiche o sanitarie sono note per avere quasi naturalmente prodotti e servizi più dirompenti e innovativi, soluzioni o modelli di business unici, consentendo il loro dominio sul mercato.

Le aziende che sviluppano prodotti o servizi rivoluzionari unici nel loro genere hanno spesso maggiori possibilità di successo e generano vendite considerevoli in un periodo più breve, avendo così maggiori possibilità di apprezzamento del capitale.

Azioni a bassa capitalizzazione

Poiché le imprese più giovani e più piccole hanno naturalmente un potenziale di crescita più elevato, gli investitori a volte preferiscono l’acquisto di azioni a piccola o media capitalizzazione anziché di grandi società. Le large cap hanno spesso già raggiunto la loro massima crescita e sono più affermate sul mercato, guadagnando ricavi stabili.

Diversificazione

Altrettanto importante per l’investimento in crescita è la diversificazione del portafoglio per ridurre il rischio – in più azioni, piuttosto che investire una somma forfettaria in un titolo di crescita. Inoltre, non solo l’acquisto di più titoli solo nel settore tecnologico o solo nei mercati emergenti, ma in diversi settori o mercati.

Alcuni di questi titoli growth possono avere successo, altri possono fallire; diversificando, è possibile ridurre il rischio e aumentare le possibilità di capitalizzare su uno di essi riuscendo e ottenendo una crescita superiore alla media nel lungo periodo.

Fondi negoziati in borsa (ETF) growth

Se non hai tempo o non ti fidi della tua ricerca, puoi adottare strategie e approcci più accessibili per investire in titoli growth.

I fondi negoziati in borsa (ETF) growth possono essere una scelta eccellente per gli investitori meno esperti e sono progettati per includere una varietà di titoli che mostrano una rapida crescita, in cui i professionisti selezionano e gestiscono invece il fondo.

Conclusione

Gli investimenti growth offrono agli investitori la possibilità di sovraperformare il mercato man mano che le azioni crescono a tassi di mercato superiori alla media e guadagnano attraverso l’apprezzamento del capitale e le plusvalenze.

Tuttavia, ha anche una posta in gioco più elevata e richiede un’elevata tolleranza al rischio: una crescita eccessiva è difficile da mantenere e molte aziende finiscono per fallire, perdendo così denaro per gli investitori. La chiave è mantenere un portafoglio diversificato per ridurre il rischio di fallimento di una società e l’altra di successo bilanciandola con diversi tipi di azioni e attività.

Domande frequenti

Cos’è il growth investing?

L’investimento di crescita comporta l’acquisto di azioni che stanno crescendo molto più velocemente rispetto al resto del mercato e al settore in cui operano, i profitti sono realizzati attraverso l’apprezzamento del capitale. Di solito, aziende in settori in rapida espansione, mercati emergenti o aziende con prodotti e servizi innovativi.

Quali sono le caratteristiche dei growth stock?

Una delle caratteristiche principali è la crescita superiore alla media, altri tratti comuni includono: elevato rapporto prezzo-utili (P / E), dividendi bassi o nulli, società più giovani, aziende con un vantaggio competitivo nel mercato e nel settore e una base di clienti fedeli.

Come valutare i titoli growth?

Non esiste una formula accurata, ma il monitoraggio di metriche come la crescita degli utili passati, le previsioni degli utili futuri, il margine di profitto, il ROE o la lettura del piano strategico futuro, dell’innovazione di prodotti o servizi, possono aiutare a valutare il potenziale.

Quali sono i rischi del growth investing?

Le aziende ad alta crescita tendono ad avere maggiori possibilità di successo, ma hanno anche un’alta probabilità di fallimento. La crescita estrema è difficile da mantenere: scalare le operazioni, l’innovazione costante, rimanere redditizi richiede un buon team di gestione.