La criptovaluta è recentemente diventata una forma comune di valuta digitale negli ultimi anni. Tuttavia, con l’aumento della popolarità della criptovaluta per le opportunità di investimento e come forma di pagamento per prodotti o servizi attraverso fornitori online, non tutte le banche nazionali e straniere la riconoscono come una forma praticabile di valuta.

Quando fai le tue ricerche su quali banche accetteranno criptovaluta, è importante cercare banche bitcoin-friendly o crypto-friendly che supporteranno l’acquisto di Bitcoin (una forma di criptovaluta) utilizzando denaro dal proprio conto bancario.

Qualche vera banca utilizza Bitcoin?

Presto ci saranno fornitori regolamentati nell’UE che offrono sia servizi bancari tradizionali, compreso il trading, lo “stoccaggio” delle criptovalute. Questo è stato a lungo l’obiettivo di molte start-up FinTech (tecnologia finanziaria) per consentire alle persone che non sono particolarmente orientate alla tecnologia di investire/ricevere e inviare criptovalute come bitcoin.

Bitwala – Blockchain Banking è in arrivo con i suoi 4 anni di esperienza nel settore “blockchain banking” è uno dei fornitori di servizi affermati e secondo le sue dichiarazioni sarà il primo fornitore a offrire, insieme a una banca tedesca, una “banca Bitcoin” alla fine di luglio/inizio di agosto. L’offerta include quindi tutti i servizi bancari tradizionali (conto IBAN, trasferimenti, carta di credito) e l’acquisto/vendita di criptovalute (Bitcoin).

PERCHÉ NON TUTTE LE BANCHE LAVORANO CON LA CRIPTOVALUTA?

Prima di capire i motivi per cui non tutte le banche lavorano con la criptovaluta, è importante capire cos’è esattamente la criptovaluta. La criptovaluta è un tipo di valuta che utilizza file di dati digitali come forma di denaro, quindi non esiste una valuta fisica come una banconota da un dollaro, ma piuttosto un insieme di file di dati che memorizzano e scambiano valori. Quei file di dati sono memorizzati in blocchi di dati sicuri e crittografati noti anche come blockchain.

È la tecnologia blockchain che abilita la criptovaluta perché agisce come un libro mastro distribuito, un elenco di transazioni che funge da database di transazioni finanziarie pubbliche. La criptovaluta all’interno della blockchain può venire in più forme come Bitcoin, Litecoin e Cardano, tra gli altri.

È molto importante notare che la criptovaluta attualmente utilizza il “controllo decentralizzato”, il che significa che è priva di qualsiasi persona o controllo governativo. Il controllo di ogni criptovaluta funziona attraverso quella blockchain sicura. Senza il controllo o la regolamentazione della criptovaluta da parte di un’entità c’è una grande volatilità della criptovaluta.

La criptovaluta può essere vista come un alto rischio per le banche. Le banche sono nel business di fare soldi e con la volatilità della criptovaluta, le banche potrebbero perdere investimenti pesanti quando c’è anche un leggero cambiamento nella criptovaluta.

È altrettanto importante notare che le banche non vogliono lavorare con la criptovaluta a causa della volatilità, ma la criptovaluta potrebbe essenzialmente rendere il contante inutile in futuro, una minaccia diretta per le banche che lavorano in denaro fiat. Come affermato in precedenza, le tecnologie di criptovaluta vengono create e negoziate come decentralizzate e operano in un ambiente open source. Quindi, le criptovalute sono controllate dal codice e le transazioni sono effettuate da reti peer-to-peer. Questo elimina essenzialmente l’uso del denaro fiat, un intermediario e i sistemi bancari.

Quali sono le migliori banche che accettano criptovalute?

Nonostante la minaccia che la criptovaluta possa rappresentare per le banche, sta diventando più comune per le banche accettare la criptovaluta come forma di valuta digitale perché stanno vedendo il valore della tecnologia della criptovaluta.

Non c’è una banca migliore che accetti la criptovaluta. Come investitore esperto, è importante ricercare specificamente opzioni bancarie bitcoin-friendly e crypto-friendly per soddisfare le tue esigenze finanziarie.

COME APRIRE UN CONTO BANCARIO PER LA CRIPTOVALUTA

Se vuoi aprire un conto bancario per la criptovaluta è importante capire i tuoi obiettivi finanziari e poi fare la ricerca su quale banca sarebbe meglio per te.

Quando inizi la tua ricerca, considera quanto segue:

Regolamenti bancari – Dovrai prima considerare in quale paese vuoi fare banca e poi indagare sui regolamenti bancari in quel paese per quanto riguarda l’accettazione di clienti relativi alle criptovalute, alle attività legate alle criptovalute e alle banche correlate alle criptovalute.

– Dovrai prima considerare in quale paese vuoi fare banca e poi indagare sui regolamenti bancari in quel paese per quanto riguarda l’accettazione di clienti relativi alle criptovalute, alle attività legate alle criptovalute e alle banche correlate alle criptovalute. Paese di residenza – Il tuo paese di residenza o dove la tua attività è incorporata (dove paghi le tasse aziendali) può influire sul fatto che tu sia un candidato ad alto o basso rischio.

– Il tuo paese di residenza o dove la tua attività è incorporata (dove paghi le tasse aziendali) può influire sul fatto che tu sia un candidato ad alto o basso rischio. Fonte di fondi – C’è un livello di anonimato associato alla natura della tecnologia delle criptovalute. Questo potrebbe rendere difficile dimostrare una fonte di fondi tramite criptovaluta. Dovrai identificare e dimostrare il reddito da criptovaluta prima di aprire un conto bancario per la criptovaluta.

Una volta che fai la tua dovuta diligenza sulla comprensione, la ricerca e il monitoraggio di questi articoli, puoi andare avanti nell’aprire un conto bancario per la criptovaluta con fiducia.

PUOI COMPRARE CRIPTOVALUTA ATTRAVERSO LE BANCHE?

Negli Stati Uniti è possibile acquistare criptovaluta utilizzando uno scambio di criptovaluta che accetta trasferimenti bancari USD ACH. Uno scambio di criptovaluta è una piattaforma che corrisponde ad acquirenti e venditori. Come semplice esempio, attraverso uno scambio di criptovaluta puoi trasferire denaro fiat utilizzando un bonifico bancario ACH in cambio di criptovaluta come Bitcoin. Ci sono diversi tipi di valuta digitale o scambi di criptovaluta che puoi utilizzare per acquistare criptovaluta con un bonifico bancario negli Stati Uniti tra cui Gemini, Coinbase, Paxful, Revolut e Robinhood, solo per citarne alcuni.

I passaggi per acquistare criptovaluta con il denaro fiat nel tuo conto bancario sono semplici.

Crea un portafoglio – Prima di iniziare ad acquistare, è importante impostare un portafoglio. Puoi tenere i tuoi soldi in uno scambio di criptovaluta, ma non è consigliabile tenerli lì per un lungo periodo di tempo. Impostando un portafoglio sicuro puoi memorizzare il tuo investimento. Registra un conto con uno scambio di criptovaluta – Dopo aver fatto la tua ricerca, seleziona uno scambio di valuta digitale (come quelli elencati sopra) che accetti i bonifici bancari ACH. Collega il tuo conto bancario – All’interno dello scambio di criptovaluta, collega il tuo conto bancario, che potrebbe richiedere la fornitura del tuo servizio bancario online e della password, nonché del tuo nome bancario, numero di routing, numero di conto e tipo di conto. Acquista criptovaluta – Attraverso il tuo scambio puoi iniziare ad acquistare criptovaluta, che può venire sotto forma di Bitcoin, Litecoin, Ethereum, ecc., a seconda dell’investimento scelto. Trasferisci la tua criptovaluta sul tuo portafoglio – Per proteggere il tuo acquisto di criptovaluta, trasferisci la tua valuta digitale dallo scambio e nel tuo portafoglio.

QUALE SARÀ IL FUTURO DELLE BANCHE E DELLE CRIPTOVALUTE?

Mentre la sofisticazione delle tecnologie di criptovaluta e blockchain continua ad evolversi, queste tecnologie sono molto promettenti per i consumatori di investire e utilizzare varie forme di valuta digitale per beni e servizi attraverso il tocco di un pulsante tramite fornitori online. Tuttavia, sebbene le criptovalute portino grande convenienza, sono dotate di alto rischio e volatilità. Come forma decentralizzata di valuta, se la criptovaluta continuasse ad essere adottata come forma di valuta mainstream, la criptovaluta potrebbe eliminare il denaro fiat mettendo fuori uso le banche.

Nonostante questo rischio, stiamo assistendo a una tendenza all’aumento dell’accettazione delle criptovalute da parte delle banche mentre vedono il valore della tecnologia blockchain e la volontà dei consumatori di adottare valute digitali. Il futuro delle banche e della criptovaluta è incerto, ma man mano che la tecnologia avanza, potremmo vedere sempre più banche investire in strategie tecnologiche di criptovaluta e blockchain.