Paesi che hanno piani per le criptovalute della banca centrale

Con un mondo finanziario in evoluzione davanti a noi, quali banche stanno guidando la carica in un mondo in cui le CBDC sono un evento comune? Se il settore privato utilizzerà la criptovaluta come strumento finanziario, le banche centrali non saranno molto indietro.

Chi pianifica il futuro finanziario? E chi è in ritardo? Scoprilo qui sotto.

Cos’è una valuta digitale della banca centrale?

Una valuta digitale della banca centrale (CBDC) è una forma digitale della valuta di una banca centrale. Simile alla criptovaluta, tuttavia, il token digitale che costituisce una CBDC è ancorato esattamente alla valuta emessa da una banca centrale. Ad esempio, una CBDC basata sul dollaro sarebbe una rappresentazione puramente digitale del dollaro degli Stati Uniti.

Avrebbe esattamente lo stesso valore di un dollaro fisico e rimarrebbe scambiabile in tutti gli stessi posti di un dollaro fisico.

Un’altra distinzione chiave che distingue le CBDC dalla criptovaluta è che sono di proprietà delle banche centrali, come suggerisce il nome. La criptovaluta fino a poco tempo fa è stata quasi esclusivamente un affare del settore privato. Le CBDC sono entità statali.

Panoramica delle CBDC nel mondo

Secondo l’Atlantic Council, 100 paesi in tutto il mondo sono tutti in una fase di sviluppo di una CBDC.

Di questi 100, 11 paesi hanno lanciato un programma CBDC che è attivo in questo momento. 17 in fase di sperimentazione pilota, 33 in fase di sviluppo e 39 ancora in fase di ricerca. Per avere una misura di ciò, il Consiglio Atlantico ha una comoda mappa sul loro sito web, collegata sopra, per sfogliare i vari paesi in tutte le fasi dello sviluppo. Un’anteprima della mappa può essere vista qui sotto.

Come possiamo vedere, le CBDC sono diventate uno strumento finanziario piuttosto popolare. Tuttavia, pochissimi paesi hanno un sistema CBDC attivo. Questi sono la Nigeria, le Bahamas, la Giamaica e i membri dell’Unione monetaria dei Caraibi orientali. La Nigeria è lungimirante in questo senso, avendo lanciato il portafoglio eNaira nel gennaio del 2021. Resta da vedere se questi programmi possano essere considerati o meno un successo, dato che solo di recente sono decollati. A partire dal 2023, la Giamaica è il paese più recente a lanciare una CBDC.

Prossimi sviluppi

Con 100 paesi in una fase di sviluppo o nell’altra, è importante riconoscere che alcuni sono più entusiasti delle CBDC rispetto ad altri. Nel 2023, la Cina prevede di espandere la portata del loro programma pilota che è stato testato da 260 milioni di persone nel 2022 alla maggior parte della sua popolazione.

Australia, Brasile, Russia, Corea del Sud e Thailandia prevedono di compiere passi importanti nei loro programmi pilota nel 2023. Se sei appassionato della prospettiva delle CBDC, quelli saranno i paesi da tenere d’occhio. Anche quest’anno tutti i paesi del G7 entreranno nella fase pilota.

I principali attori

Alcuni progetti degni di nota da tenere d’occhio sono la Banca centrale europea (BCE), il programma pilota della Russia e gli sviluppi giapponesi della loro CBDC. La BCE sta pianificando un sistema a due livelli per la loro CBDC. Ciò che questo sistema a due livelli comporta non è del tutto chiaro, tuttavia, l’attenzione della BCE nel suo white paper è posta sull’uso generale della valuta. Cioè, ai fini degli acquisti di tutti i giorni.

La BCE ha anche raccomandato che l’euro digitale produca interessi. Ciò significa che dovrebbero essere offerti tassi di interesse interessanti per piccole somme, adatti per effettuare acquisti o pagamenti, con tassi di interesse più bassi applicati a grandi importi. L’intento non è quello di rendere l’Euro digitale una riserva di valore.

Sperimentale come sempre, la Banca del Giappone (BOJ) differisce dalle motivazioni di altri paesi. Il contante è ancora molto re in Giappone. Inoltre, i ricordi del terremoto e dello tsunami del 2011 rimangono freschi e hanno quindi dato priorità a concentrarsi sulla valuta giapponese rimanendo funzionale in caso di perdita di potere. La resilienza della CBDC è una priorità per la BOJ, qualcosa che manca in una serie di progetti CBDC in Occidente.

Infine, la banca centrale russa ha sviluppato aggressivamente la sua CBDC sulla scia delle sanzioni sollevate contro di loro a causa della guerra in Ucraina. L’obiettivo del loro sviluppo CBDC è la de-dollarizzazione e incoraggiare altre nazioni a seguire l’esempio. Se trovi interessanti le alternative al dollaro, la Russia potrebbe essere una CBDC da tenere d’occhio. La Russia prevede di testare beta il rublo digitale nel 2023, con un lancio completo previsto entro il 2024.

I soliti sospetti

Mentre potrebbe sembrare che gli Stati Uniti siano in ritardo rispetto ad altri che spingono per una CBDC, hanno molte ragioni per non precipitarsi a capofitto nella tecnologia. Essendo la più grande valuta di riserva e affrontando minacce di inflazione e recessione, ha senso per gli Stati Uniti rallentare un po’ il bilancio finanziario.

La Federal Reserve degli Stati Uniti

La Federal Reserve ha espresso la preoccupazione che possano rimanere indietro rispetto ad altri nel meta-finanziario, in particolare l’UE. Di conseguenza, la Federal Reserve ha lanciato Project Hamilton e Project Cedar.

Cedar è stato giustiziato nel novembre 2022 come prova di una CBDC. Hamilton ha una portata più ampia e nella sola prima fase ha scoperto che, come minimo, un dollaro digitale sarebbe in grado di elaborare il 99% delle transazioni in meno di cinque secondi e regolare tra 17.000 e 1,7 milioni di transazioni al secondo. Tuttavia, essendo il luogo competitivo degli Stati Uniti, ci sono anche altre entità private in competizione con progetti indipendenti per conquistare il favore della Federal Reserve come sviluppatore principale per un dollaro digitale.

Banca d’Inghilterra

In ritardo c’è la Banca d’Inghilterra (BoE). In uno studio condotto dalla Camera dei Lord, la commissione ha rilevato che non vi era alcun motivo per la BoE di emettere una CBDC. Tuttavia, l’ufficio dello scacchiere ha pubblicato un documento tecnico che descrive i motivi per cui il Regno Unito trarrebbe beneficio da una valuta digitale e da allora, la BoE è alla ricerca di aspiranti sviluppatori di un portafoglio digitale.