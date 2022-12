Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quale tipo di fondo azionario ha il rischio più basso e quale ha il più alto?

I fondi comuni di investimento sono soggetti a una varietà di fattori di rischio a seconda della categorizzazione e quindi dei loro portafogli sottostanti.

I fondi comuni di investimento sono soggetti a molti rischi, ma il più significativo è il rischio di mercato. I fondi comuni di investimento come categoria sono considerati prodotti di investimento “alto rischio”. Mentre tutti i fondi azionari sono esposti a rischi di mercato, il grado di rischio varia da fondo a fondo e dipende dal tipo di fondo azionario.

I fondi a grande capitalizzazione che investono in azioni di società a grande capitalizzazione, cioè azioni di società consolidate con solide finanze, sono considerati i meno rischiosi perché queste azioni sono considerate più sicure delle azioni di società a media capitalizzazione e più piccole.

I fondi comuni di investimento a basso rischio di solito hanno un portafoglio ben diversificato che è distribuito tra i settori della categoria large cap. Anche i fondi indicizzati e gli ETF basati su indici di mercato a base ampia che seguono una strategia passiva sono considerati a basso rischio in quanto imitano indici di mercato ben diversificati.

I fondi mirati, i fondi settoriali e i fondi tematici sono all’altra estremità dello spettro di rischio perché detengono portafogli concentrati.

I fondi azionari ad alto rischio di solito soffrono di rischio di concentrazione a causa delle loro partecipazioni limitate a uno o due settori. Anche se i fondi mirati investono in ben note azioni a grande capitalizzazione, di solito detengono solo 25-30 azioni che aumentano il rischio di concentrazione. Se il gestore del fondo ottiene le sue chiamate giuste, può fornire un rendimento più elevato rispetto a un fondo diversificato a grande capitalizzazione, ma è anche possibile il contrario.

I fondi settoriali investono in azioni di un singolo settore come l’auto, i FMCG o l’IT e quindi comportano un rischio significativo perché qualsiasi evento indesiderato che colpisce l’industria avrà un impatto negativo su tutte le azioni del portafoglio. I fondi tematici investono in azioni di poche industrie correlate che sono attualmente richieste, ma potrebbero perdere appeal a lungo termine.

Gli investitori di solito fanno una generalizzazione che i fondi azionari danno un rendimento più elevato rispetto ad altri fondi, ma dovrebbero essere consapevoli del fatto che tutti i fondi azionari non sono uguali. I potenziali di rendimento vanno di pari passo con il loro profilo di rischio del fondo azionario. Quindi cerca il grado di diversificazione di un fondo tra i settori e le principali partecipazioni per qualsiasi rischio di concentrazione prima di decidere di investire in esso. Invece di guardare i fondi con il rischio più basso o il rendimento più alto, dovresti cercare un fondo con livelli di rischio accettabili per te.