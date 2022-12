Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Non avrò bisogno di una grande quantità per investire in fondi comuni di investimento?

La gente pensa che i fondi comuni di investimento siano investimenti d’élite fatti solo per i ricchi.

Il fatto è: non si ha bisogno di una grande somma per investire in fondi comuni di investimento, si può iniziare con una somma a partire da euro 500, o 5000 a seconda del tipo di fondo che si sceglie.

Perché mantenere gli importi minimi bassi come questi?

Le economie di scala possono essere facilmente comprese se guardiamo a viaggiare in aereo. L’aereo costerebbe un sacco di soldi e, naturalmente, non tutti possiedono un aereo! Tuttavia, possiamo permetterci di viaggiare in aereo semplicemente perché tutti i costi sono divisi tra tutti i passeggeri che utilizzano i servizi in vari momenti diversi.

Allo stesso modo, una persona potrebbe non avere abbastanza denaro per creare un portafoglio diversificato attraverso investimenti in un numero molto elevato di vie di investimento, non avere abbastanza denaro necessario per condurre o acquistare ricerche sugli investimenti. Tuttavia, le economie di scala consentono ai piccoli investitori di ottenere molteplici benefici attraverso i fondi comuni di investimento.

I fondi comuni di investimento sono quindi veicoli ideali per i piccoli investitori per il risparmio e gli investimenti.