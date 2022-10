QUALI COMMISSIONI APPLICA IL TUO FONDO

La redditività di un fondo di investimento dipende in larga misura dall’esperienza del gestore nella selezione delle attività che compongono il portafoglio. Ma c’è un altro fattore che influenza anche il risultato finale: le commissioni.

Pertanto, è importante che tu sappia quali sono i tipi di commissioni che puoi applicare e in quale intervallo sarebbe ragionevole per loro muoversi.

Più sono bassi, più varranno le tue azioni. Questo fattore può essere particolarmente rilevante nei fondi che offrono rendimenti molto modesti, come il reddito fisso monetario o a breve termine.

Le commissioni devono sempre essere incluse nel prospetto informativo del fondo, dove è possibile consultarle ogni volta che lo si desidera. Questa brochure è disponibile sia nel gestore stesso che nell’entità in cui l’hai acquistata, nonché sul sito Web CNMV.

Commissioni implicite

Le principali commissioni di un fondo sono quelle legate alla propria operatività. Sono chiamate commissioni implicite, poiché vengono detratte giornalmente dal valore patrimoniale netto. Sarebbero i seguenti:

▪ Commissione di gestione: è quella addebitata dal gestore come remunerazione per i propri servizi. Dovrebbe essere in linea con la difficoltà che comporta la gestione di quel prodotto. Pertanto, la commissione di un fondo indicizzato, che si limita a replicare la composizione di un indice, dovrebbe essere inferiore a quella di un fondo a gestione attiva, in cui il gestore deve essere consapevole dell’evoluzione dei mercati, analizzare il potenziale di ciascun titolo e selezionare quelli che possono battere l’indice.

Lo stesso vale per il reddito fisso. La commissione di un fondo monetario, che investe solo in pronti contro termine e debito a brevissimo termine, dovrebbe essere ridotta, mentre la gestione di un fondo obbligazionario globale comporta molto più sforzo (porta anche più valore aggiunto) e, quindi, dovrebbe essere più alta.

Tieni presente che ci sono fondi che apparentemente sono gestiti attivamente, ma in realtà non si discostano troppo da ciò che fa l’indice.

In tali casi, è ragionevole che la commissione di gestione non sia elevata.

I fondi di solito calcolano la commissione di gestione in base al patrimonio gestito. Ma possono anche calcolarlo in base ai rendimenti ottenuti (in quel caso si chiamerebbe commissione di successo) o combinare entrambi i metodi di calcolo. In tutti e tre gli scenari ci sono massimi legali.

La commissione di successo è solitamente legata agli hedge fund e ha i suoi pro e contro, che troverai in questo articolo.

▪ Commissione di deposito e custodia: è quella che il fondo deve pagare all’entità depositaria, che è responsabile della custodia e della custodia dei titoli in cui investe. Di solito è molto piccolo (legalmente non può superare lo 0,2% del patrimonio).

Un modo per sapere se la commissione addebitata da un fondo è sproporzionata è analizzare quali altri prodotti nella stessa categoria addebitano. Come pulsante di esempio, ti lasciamo le commissioni medie addebitate dai fondi spagnoli, secondo il giornale Expansión:

Oltre a queste commissioni, tieni presente che ci sono altre spese che hanno anche un impatto sulla redditività finale. Un fatto rilevante è il rapporto tra le spese totali o TER, che è espresso in percentuale del patrimonio netto del fondo. Il rapporto tra le spese totali include le commissioni di gestione e depositerebbe più servizi esterni e altre spese operative.

Altre commissioni

D’altra parte, ci sono commissioni che non sono implicite (non vengono automaticamente sottratte dal valore patrimoniale netto del fondo), ma sono esplicite, cioè sono a carico direttamente del partecipante:

▪ Commissione di conversione: Questa è quella che si applica in caso di cambiamento tra classi di azioni.

▪ Quota di sottoscrizione/rimborso: è quella addebitata dal fondo per l’acquisto o la vendita di azioni. Viene applicato sull’importo sottoscritto/rimborsato dal partecipante e può essere a favore del gestore o del fondo stesso (in questo caso si chiama sconto a favore del fondo).

Di solito entrambi sono allo 0%, ma alcuni fondi cercano di penalizzare l’ingresso o l’uscita dei partecipanti per vari motivi (legati alla strategia di investimento del fondo stesso) e possono aumentare queste commissioni fino al 5%. Ad esempio, un fondo che investe in obbligazioni con lo scopo di mantenerle fino a scadenza e raccogliere interessi (strategia buy & hold) penalizzerà le uscite in un certo periodo di tempo (quello della scadenza delle obbligazioni), poiché lo costringerebbero a vendere i titoli nel momento sbagliato. Lo stesso vale per altre categorie, come i fondi garantiti o i fondi di filosofia di valore.

D’altra parte, ci sono fondi che includono nella brochure una quota di abbonamento … ma nella stragrande maggioranza dei casi, non lo fanno pagare. I fondi raccolgono la commissione nella brochure nel caso in cui in futuro abbiano bisogno di raccoglierla. Qualcosa che potrebbe accadere, ad esempio, se il patrimonio del fondo raggiungesse un certo volume e il gestore avesse bisogno di limitare gli input (un volume troppo elevato può essere molto complesso da gestire). Per uscire da dubbi, è consigliabile contattare il gestore per sapere se la commissione di abbonamento è applicabile al momento attuale.

Infine, ricorda che un fondo di investimento può applicare commissioni diverse a seconda delle diverse classi di azioni che emette. Le classi con commissioni più economiche sono solitamente disponibili per quei partecipanti che sono disposti a investire più denaro, sebbene possa anche dipendere da altri criteri, come le politiche di marketing e la valuta di denominazione.