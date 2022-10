Investire 10.000 euro senza rischi nel 2022?

L’anno 2022 sembra presentarsi come un anno di speranza e ripresa per molti investitori. Tuttavia, la paura è ancora presente tra alcuni, specialmente tra quelli con un profilo più conservatore. Certo, ci sono sempre profili conservatori su base regolare, che cercano di proteggere i loro soldi dall’inflazione (soprattutto quest’anno, dopo le cifre che abbiamo visto da metà 2021), ma senza dover correre troppi rischi.

Naturalmente, è importante sottolineare che il rischio zero non esiste.

Se hai 10.000 euro nel tuo conto bancario che non riportano alcun tasso di interesse e vuoi investire quei 10.000 euro senza rischi questo 2022, in Finect ti diciamo quali sono le migliori opzioni offerte dal mercato. In questo processo, potresti aver bisogno di un consulente finanziario che ti aiuti a migliorare i tuoi investimenti e trovi utile dare un’occhiata ad alcuni fondi a basso rischio da confrontare tra uno di essi.

Ma, per ora, vediamo come investire con il minor rischio possibile in questo 2022.

Chiavi per investire denaro senza rischi nel 2022

Se vogliamo investire 10.000 euro senza rischi e avere qualche tipo di rendimento dovremo tenere conto di diversi fattori. Ed è che nel mercato ci sono diversi prodotti a basso rischio che possono aiutarci a preservare il nostro patrimonio. Tuttavia, dobbiamo studiarli attentamente se non vogliamo finire per incorrere in perdite a causa di una combinazione di bassi rendimenti e commissioni che a volte superano le prestazioni di questi prodotti.

Pertanto, se non abbiamo l’aiuto di un consulente finanziario a guidarci, dovremo prendere in considerazione alcune chiavi prima di investire in questo tipo di prodotti:

Spese associate

La maggior parte dei prodotti di risparmio e di investimento sono associati a una serie di spese di manutenzione o gestione. Prima di depositare il denaro in qualsiasi prodotto dovremo analizzare i costi coinvolti. Ad esempio, se optiamo per un deposito per il quale dobbiamo aprire un conto associato, dobbiamo assicurarci che questo account non comporti costi di manutenzione o, se li ha, non sono molto alti.

Allo stesso modo, se assumiamo un conto remunerato ci sono entità che addebiteranno per l’emissione e la manutenzione delle carte un importo fisso al mese. D’altra parte, se optiamo per prodotti più rischiosi come i fondi di investimento, assumeremo anche commissioni per la gestione, il deposito, la sottoscrizione o il rimborso. In questi casi, è meglio guardare la percentuale TER, che esprime le spese totali che assumeremo quando avremo il prodotto. Pertanto, minore è questa percentuale, maggiore sarà il beneficio per i partecipanti.

Liquidità del prodotto

La maggior parte dei prodotti progettati per gli investitori più conservatori si concentrano sul lungo termine, offrendo maggiore redditività più a lungo manteniamo il denaro in banca.

Questo è il caso, ad esempio, dei depositi, perché se decidiamo di recuperare il denaro prima della scadenza stabilita lo faremo, assumendo qualche penalità o, direttamente, non ci sarà tale possibilità. Lo stesso accade con i piani pensionistici, con i quali non potremo godere dei soldi investiti fino al momento del pensionamento o, almeno, fino a quando non saranno trascorsi dieci anni dal primo contributo.

Beneficio

Rischio e redditività vanno di pari passo. Pertanto, se vogliamo investire in prodotti che comportano pochi rischi dovremo tenere conto che i rendimenti non saranno eccessivamente elevati. Pertanto, sarà molto importante fare un’analisi tra le commissioni supportate e i rendimenti attesi, oltre a valutare l’inflazione, che può far perdere potere d’acquisto ai nostri risparmi.

Profilo di rischio

Nel mercato ci sono innumerevoli opzioni per tutti i tipi di profilo dell’investitore. Per chi intende investire, ad esempio, 10.000 euro senza rischi, può farlo con un profilo più o meno aggressivo a seconda della propria situazione finanziaria e avversione al rischio. Non sarà lo stesso investire in depositi che in fondi (anche se questi sono più conservativi).

Se vuoi conoscere il tuo profilo di investitore puoi consultarlo qui.

Conoscenza del prodotto

“Non investire in nulla che non conosciamo.” Questo è il punto principale su cui tutti i consulenti finanziari sono d’accordo. Prima di optare per qualsiasi prodotto dovremo sapere dove stiamo depositando i nostri soldi e il livello di rischio che stiamo assumendo, soprattutto se siamo investitori con grande avversione alla volatilità e agli alti e bassi del mercato.

Scopo dell’investimento

Lo scopo del nostro investimento di 10.000 euro sarà fondamentale quando si tratta di scegliere l’equilibrio tra un prodotto con più o meno rischi. Non sceglieremo lo stesso prodotto se vogliamo utilizzare quei 10.000 euro come fondo di sicurezza a fronte di possibili battute d’arresto in futuro piuttosto che se vogliamo che abbia una pensione migliore o, semplicemente, che accumuli capitale senza un obiettivo chiaro.

Dove investire denaro con pochi rischi?

Quando investiamo i nostri risparmi dovremo tenere conto che minore è il rischio godremo di un rendimento inferiore per il nostro investimento di 10.000 euro. Pertanto, a seconda del livello di rischio che siamo disposti ad assumere, possiamo optare per prodotti diversi. A partire dalle opzioni che comportano un livello inferiore di esposizione abbiamo:

Investi 10.000 euro in depositi

Se quello che vogliamo è investire 10.000 euro senza rischi con l’obiettivo di mantenere il nostro patrimonio nel tempo, i depositi potrebbero essere una buona opzione. Tuttavia, attualmente il rendimento medio dei depositi a termine su due anni è a livelli minimi. Questi prodotti, che erano serviti al risparmiatore tradizionale per proteggersi almeno dall’inflazione e mantenere l’equity al sicuro, ora non offrono grandi rendimenti.

Tuttavia, se ci allontaniamo dal mercato spagnolo è ancora possibile grattare alcuni rendimenti che possono raggiungere l’1% di TAEG, il che implicherebbe un rendimento di circa 100 euro all’anno purché manteniamo i nostri soldi nel deposito

Tra le opzioni per investire 10.000 euro senza rischi nel 2022, i depositi sarebbero, ovviamente, i prodotti meno interessanti in termini di redditività. Inoltre, dovremmo sempre garantire che la redditività compensi almeno le previsioni di inflazione per i prossimi anni. Tuttavia, se sei interessato a questi prodotti, puoi visitare la nostra vetrina del magazzino.

Investire 10.000 euro in conti remunerati

I conti remunerati, come i depositi, sono le opzioni che, a livello di rischio, possono generare meno mal di testa per i loro risparmiatori. Tuttavia, questi tipi di prodotti offrono attualmente anche rendimenti molto bassi.

Pertanto, prima di assumere un conto a pagamento guardando solo alla sua redditività dovremo studiare quali sono le commissioni (se presenti) associate all’uso e alla manutenzione della carta. Tra le migliori opzioni esistenti sul mercato per mantenere i risparmi e che non soffrono di inflazione spiccano, ad esempio, il Conto paghe Bankinter o il Conto Sabadell Expansión Plus, che danno circa il 3% di TAEG remunerando un saldo massimo di 10.000 euro (2,74% TAEG il primo anno e 3% il successivo).

Investire 10.000 euro in fondi garantiti

Nella scala dei prodotti a basso rischio in cui investire 10.000 euro sono i fondi garantiti. Con loro, il manager ci garantisce che restituirà i soldi che contribuiamo a un certo termine insieme a un piccolo ritorno. Tuttavia, dovremo tenere conto del fatto che, in molti casi, le commissioni e le spese del prodotto ci porteranno a pagare più di quello che stiamo recuperando per la performance del nostro fondo.

Inoltre, prima di investire in un fondo garantito dobbiamo considerare il termine a cui metteremo i soldi, poiché se decidiamo di toglierlo in anticipo perderemo i profitti accumulati e, inoltre, il gestore ci addebiterà per questo.

Investire 10.000 euro in assicurazione di risparmio

Una delle alternative che gli investitori devono investire con poco rischio è l’assicurazione di risparmio. Questi, a differenza del resto dei prodotti, non sono offerti da entità, ma sono forniti da assicuratori. In questo modo, il denaro versato sarà garantito anche dalla società stessa e non da un Fondo di Garanzia dei Depositi, come nei casi precedenti.

L’assicurazione risparmio è un’assicurazione sulla vita a cui possiamo effettuare contributi periodici che ci riporteranno a fine termine il nostro capitale garantito più la redditività ottenuta. Questo rendimento è solitamente superiore a quello offerto in questo momento dai depositi bancari, anche se inferiore a quello di molti fondi di investimento.

Se vogliamo investire 10.000 euro in assicurazione di risparmio dovremo conoscere la liquidità e la solvibilità dell’assicuratore in cui depositiamo i nostri soldi, poiché l’investimento sarà garantito dalla società stessa. Inoltre, dovremo tenere conto del fatto che saldare l’assicurazione in anticipo comporterà anche il pagamento di commissioni. Alcune delle assicurazioni di risparmio più interessanti offerte dal mercato al momento sono il PIAS o Unit Linked.

Puoi saperne di più su come funziona in questi articoli: Ecco come funziona un PIAS Sono adatti a te? ed è così che funziona un’unità foderata: vantaggi e svantaggi. Inoltre, se vuoi analizzare i prodotti puoi vedere la nostra vetrina degli investimenti per la pensione.

Investire 10.000 euro in fondi obbligazionari o obbligazionari

Il reddito fisso è un altro degli alleati degli investitori più conservatori. In questo caso, se decidiamo di investire 10.000 euro attraverso un fondo o direttamente in titoli pubblici o buoni del tesoro e cambiali di società dovremo scegliere molto bene il prodotto, poiché, altrimenti, non compenserà a livello di redditività. Ciò è dovuto alla politica di bassi tassi di interesse che le banche centrali hanno in atto per cercare di stimolare l’economia dopo la crisi del coronavirus.

Se scegliamo di investire 10.000 in un fondo obbligazionario ci sono alcune opzioni che, nell’ultimo anno, accumulano rendimenti positivi, anche se molte di esse danno perdite a medio e lungo termine. Ecco i migliori fondi obbligazionari.

Investi 10.000 euro con un roboadvisor

Anche se non è un prodotto in sé, se vogliamo investire 10.000 euro senza rischi e non ci è chiaro il prodotto giusto possiamo sempre ricorrere a un consulente finanziario per aiutarci a pianificare e gestire le nostre finanze. Se, altrimenti, è sufficiente con uno strumento che configura un portafoglio di investimenti in base al nostro profilo possiamo anche utilizzare roboadvisor.

Questi broker automatizzati, che utilizzano un algoritmo per impostare portafogli basati sul nostro profilo, investono i nostri soldi in fondi (solitamente indicizzati). Naturalmente, in questi casi il livello di esposizione è più alto, anche se possiamo sempre regolarlo anche al di sotto del nostro profilo di rischio senza dimenticare che le commissioni non superano il ritorno sul nostro investimento.

Investire 10.000 euro in fondi di investimento conservativi

Se il nostro livello di rischio è leggermente più alto e siamo disposti a investire 10.000 euro in fondi di investimento, i fondi più conservativi saranno i più adatti al nostro profilo. Questi prodotti sono caratterizzati da un rischio molto più basso perché la maggior parte delle attività in cui sono investiti sono a reddito fisso. Tuttavia, la gamma di asset che ci apre con questi prodotti è molto ampia, quindi è possibile combinare una forte esposizione al reddito fisso con qualche variabile se siamo disposti ad assumere un piccolo livello di rischio.

In particolare, secondo un rapporto di bankinter sulle prospettive, gli esperti raccomandano che gli investitori locali (della zona euro) mantengano un livello di esposizione alle azioni del 25% se hanno un profilo difensivo e del 35% se sono prudenti.

Ed è che i fondi più conservativi, sebbene implichino un rischio maggiore, generano un rendimento più elevato se li confrontiamo con i depositi. In questo strumento che ti lasciamo qui sotto puoi vedere quanto potresti guadagnare scegliendo, ad esempio, un fondo conservativo invece di un deposito.