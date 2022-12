Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quali sono i diversi modi di investire nei fondi comuni di investimento?

Ci sono diversi modi per iniziare a investire in uno schema di fondi comuni di investimento.

Si può investire in fondi comuni di investimento presentando un modulo di domanda debitamente compilato insieme a un assegno o una bozza di banca presso la filiale o i centri di servizi per gli investitori designati (ISC) dei fondi comuni di investimento o i registrar e gli agenti di trasferimento dei rispettivi fondi comuni di investimento.

Si può anche scegliere di investire online attraverso i siti web dei rispettivi fondi comuni di investimento.

Inoltre, si può investire con l’aiuto di / attraverso un intermediario finanziario, vale a dire, un distributore di fondi comuni registrato presso AMFI O scegliere di investire direttamente, cioè senza coinvolgere o instradare l’investimento attraverso alcun distributore.

Un distributore di fondi comuni può essere un’entità individuale o non individuale, come una banca, una società di intermediazione o un fornitore di canali di distribuzione on-line.

Si può scegliere di investire online, poiché le piattaforme in questi giorni hanno tutte le garanzie necessarie per garantire investimenti sicuri.

E’ davvero più una questione di comfort e convenienza.