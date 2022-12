Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Cos’è il potere della composizione?

Per molti, il potere della composizione sembra un argomento difficile.

Ma non è così. Ti aiuteremo a capirlo in modo semplice.

Supponiamo che qualcuno abbia investito € 10.000 @ 8% p.a. L’interesse per l’anno sarebbe di €800. Tuttavia, quando l’interesse viene reinvestito nello stesso investimento, il guadagno l’anno successivo si deriverebbe sull’investimento originale di Rs. 10.000 e sull’investimento aggiuntivo di €800. Ciò significa che il guadagno per il secondo anno sarebbe € 864. Con il passare degli anni, l’interesse per l’anno continua ad aumentare poiché c’è un investimento aggiuntivo ogni anno.

Quanti soldi verrebbero accumulati dopo un certo periodo di tempo se i rendimenti fossero reinvestiti? Vediamo.

Investimento:€ 1.100,000

Tasso di rendimento: 8% annuo

La tabella sopra mostra alcuni motivi interessanti. Poiché l’investimento viene mantenuto per periodi più lunghi, il guadagno continua a crescere più velocemente. Mentre il guadagno nei primi 5 anni era € 0,47 euro, lo stesso per il successivo periodo di 5 anni è stato €€ 0,69 euro (€ 2.16 euro – € 1,47 euro).

Il guadagno nel 21° anno – un solo anno – è stato € 0,37 euro.

“Con il passare del tempo, i guadagni non si moltiplicano, ma crescono in modo esponenziale”.

Essenzialmente, la capitalizzazione è il processo di guadagno sul tuo investimento principale più il reddito guadagnato – anche il reddito inizia a guadagnare man mano che lo stesso viene reinvestito.