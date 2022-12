Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quali sono i diversi tipi di profili di rischio in cui gli investitori possono essere classificati?

Proprio nel modo in cui abbiamo diverse categorie di schemi di fondi comuni di investimento a seconda del loro rischio, raggruphiamo anche gli investitori in categorie simili in base al loro profilo di rischio.

Gli investitori possono essere classificati in profili di rischio aggressivi, moderati e conservativi basati su due fattori. Il profilo di rischio di un investitore dipende dalla sua capacità di assumersi il rischio (capacità di rischio) e dalla volontà di assumersi il rischio (avversione al rischio). Se un investitore ha sia una bassa volontà che una capacità di correre rischi, lo chiamiamo investitore conservatore che dovrebbe investire in prodotti di investimento a basso rischio come fondi di debito, FD bancari.

Se un investitore ha un’elevata capacità e volontà di assumersi rischi, è meglio che tale investitore sia consigliabile investire in prodotti aggressivi di categoria di rischio come fondi comuni di investimento azionari, capitale diretto. Tuttavia, se un investitore ha un’elevata volontà di correre rischi ma una bassa capacità di assumersi il rischio o viceversa, è consigliabile investire in prodotti di investimento a rischio moderato. Questi investitori sono indicati come investitori moderati che vorrebbero correre un rischio moderato che non mette a repentaglio la loro vita.

Preferiscono investire in fondi comuni di investimento bilanciati.

Gli investimenti sono considerati adatti a un investitore se il rischio degli investimenti rientra nel limite della capacità di rischio e dell’avversione al rischio dell’investitore.