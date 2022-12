Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Perché devo pianificare il pensionamento se ho risparmiato abbastanza?

Qualunque sia la tua attuale età e posizione finanziaria, non sai mai cosa c’è in serbo per domani.

Se non sei sicuro di domani, puoi essere sicuro che ciò che hai risparmiato per la pensione ti farà passare fino al tuo ultimo giorno?

Sia l’aspettativa di vita che i costi medici sono in aumento e non sai se la tua fase di pensionamento durerà uno o tre decenni. Affinché qualsiasi pianificazione finanziaria funzioni in modo efficace, conoscere l’orizzonte temporale è fondamentale ma, in questo caso, non c’è certezza del lasso di tempo.

Quindi, è meglio costruire un surplus nel tuo corpus pensionistico. Ma come si fa a costruire un surplus quando raggiungere gli obiettivi finanziari in primo luogo è una sfida? Puoi costruire un cuscino per la tua vita in pensione investendo i tuoi risparmi in qualcosa che ha il potenziale per battere l’inflazione a lungo termine e creare ricchezza, come i fondi comuni di investimento.

Un fondo pensione in eccedenza ti salva da scatti inaspettati, sia sotto forma di emergenza medica o di qualsiasi evento spiacevole.

Inoltre, puoi permetterti di spendere un po’ come regalare ai tuoi figli o nipoti di tanto in tanto per esprimere il tuo amore, viaggiando per incontrare la famiglia e gli amici più frequentemente, coccolandoti con indulgenze. Non è mai abbastanza risparmiare per la pensione se vuoi avere una storia d’amore!