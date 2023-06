Quali sono i primi 3 termini crittografici che le persone sbagliano su Crypto?

#1. FUD (Paura, Incertezza, Dubbio)

FUD è un termine gettato in giro abbastanza liberamente nella comunità crittografica e tra gli speculatori di criptovaluta. Tuttavia, il più delle volte, viene utilizzato impropriamente come radice di causalità per un particolare evento che si verifica nel mondo della criptovaluta.

I termini che vengono gettati in giro troppo liberamente tendono a perdere il loro significato e nel caso di FUD, a volte si traduce in proiezione di ignoranza personale sugli altri.

Mentre si può dire che l’incertezza ha molti significati diversi, in molti casi FUD si traduce in “lacuna nella conoscenza” piuttosto che incertezza. Ad esempio, qualcuno potrebbe dare la colpa di un calo del prezzo di Bitcoin al FUD nei mercati, ma se si dovesse guardare più da vicino i dati e le transazioni, si potrebbe scoprire che due settimane fa una balena ha scaricato molta della loro valuta.

Questa è una distinzione importante da fare poiché le lacune nella conoscenza possono essere colmate e questo riempimento delle lacune di conoscenza si rivela un’esperienza importante per le persone nello spazio crittografico, poiché quelle esperienze si rivelano lezioni preziose che migliorano le loro capacità come investitori.

L’incertezza, tuttavia, è un animale diverso. L’incertezza deriva da questioni al di fuori del controllo di un investitore e implica una mancanza di fiducia su un particolare problema. Una mancanza di fiducia non è la stessa cosa di una mancanza di conoscenza. In generale, è più facile colmare una lacuna di conoscenza che colmare una lacuna di fiducia.

#2. Satoshi (L’Unità, non la Persona)

Satoshi Nakamoto è il fondatore di Bitcoin e visto come una figura influente nella comunità delle criptovalute. In questo caso particolare, tuttavia, stiamo parlando dell’unità più piccola di un bitcoin.

Prende il nome dal nome del fondatore di Bitcoin, un satoshi è 100 milionesimo di 1 BTC. Chiamato anche “sats” quando si parla di diversi satoshi.

È un errore abbastanza comune presumere che un “sat” sia simile a un centesimo, cioè 0,01 BTC al momento della scrittura. In verità uno sat è 0.00000001 BTC. C’è chi dubita dell’importanza o del valore potenziale dei Sat in Bitcoin. Se alcuni dei massimalisti di Bitcoin hanno ragione nelle loro speculazioni sul valore di Bitcoin che raggiunge altezze ridicole, questo potrebbe rendere il valore dei Satoshi degno di considerazione più di quanto non lo siano attualmente. Ad esempio, potresti voler raggiungere un accumulo di benchmark di 0,50 BTC. Questo sarebbe 50.000.000 sats, non 50 Satoshis (o Sats).

Un mito che le persone fraintendono su Bitcoin più di altri token, è l’idea che devi acquistare Bitcoin in unità di denaro tradizionali a due cifre decimali (10 o 25 centesimi per esempio).

Alcuni investitori, specialmente quelli nuovi, potrebbero trovare successo nell’impilare i Sat, che è molto conveniente e si somma nel tempo. Stack Sats e HODLing sono una strategia di investimento del tutto fattibile e anche se non sei un massimalista Bitcoin, potrebbe aprire un modo per diversificare ulteriormente un portafoglio di investimenti. Non dormire su Sats.

#3. Web3

La mania NFT iniziata nel 2021 è stata il vero calcio d’inizio per le discussioni sulla possibilità di web3 e su come sarebbe stato. Gli NFT sono token non fungibili che sono spesso associati all’inserimento di immagini su una blockchain, il che non è necessariamente il caso.

Un NFT è una firma di ricezione che dimostra la proprietà di una particolare risorsa digitale che non è scambiabile (o fungibile) con un’altra risorsa digitale.

Web3, come termine, è stato utilizzato per la prima volta nel 2014, proprio come gli NFT, ma non ha raggiunto il mainstream fino al 2021. I due sembrano legati insieme in un certo senso. Nella sua definizione originale, Gavin Wood, il fondatore di Polkadot, si riferiva al web3 come a un “ecosistema online decentralizzato basato su blockchain”.

Questa è la definizione da tenere a mente quando si legge sulle promesse web3.

In questi giorni, tuttavia, web3 è gettato in giro così liberamente che si potrebbe scambiarlo per qualcosa che non è.

Web3 non è centralizzazione delle piattaforme web. Tale posizione è deterministica e presuppone che non ci saranno residui di web2 che persistono accanto a web3, proprio come ci sono residui di web1 che persistono su web2.

Una distinzione importante è che Web3 potrebbe essere basato su blockchain, ma non tutte le blockchain fanno parte di web3.

Si può osservare che stiamo ancora operando molto in un ambiente web2 ed è ancora qui che avviene e funziona la maggior parte della tecnologia blockchain. La posizione che web3 è un sostituto completo di web2 è talvolta usata come tattica di marketing e il termine web3 stesso è stato imposto dagli sviluppatori e dai team di marketing per aumentare l’hype sui progetti futuri.

Mentre non c’è nulla di intrinsecamente sbagliato nel voler associare un prodotto agli sviluppi futuri, la buzzword-ification di web3 è qualcosa a cui prestare attenzione. Soprattutto perché le parole d’ordine creano hype e l’hype crea FOMO che, il più delle volte, porta un investitore frettoloso a trovare valore in un mercato troppo caro.

Considerazioni conclusive

I termini crittografici più sbagliati sono FUD, Satoshi e web3. FUD è spesso espanso, involontariamente, con una “K” tra la “U” e la “D”. Questa K sta per “divario di conoscenza”, poiché l’incertezza non è esattamente la stessa cosa di una lacuna di conoscenza. L’incertezza deriva dalla mancanza di fiducia, non di conoscenza, che è più spesso il caso delle criptovalute.

I satoshis sono un milionesimo di Bitcoin e possono essere un buon primo passo in una strategia di investimento nello spazio crittografico.

Infine, web3 sta subendo buzzword-ification e nessuna quantità di hype di marketing dovrebbe distrarre dal suo significato originale descritto sopra.