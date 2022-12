Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quali sono i vari tipi di fondi di debito?

I fondi del debito sono per gli investitori che cercano la sicurezza del capitale o il reddito regolare dagli investimenti e/o vogliono parcheggiare il denaro per brevi periodi.

Ma i fondi del debito sono di vario tipo.

Come nelle banche, puoi aprire un conto di risparmio, dove puoi mettere e rimuovere denaro quando vuoi. Tuttavia, non ha senso mantenere il denaro inattivo, se è improbabile che tu lo usi per qualche tempo.

Puoi, in tal caso, aprire un deposito fisso, in cui il denaro è bloccato per un certo periodo che ti consente di guadagnare un tasso di interesse più alto. Puoi anche optare per un deposito ricorrente, in cui continui a investire un importo fisso ogni mese per un periodo di tempo predefinito. Tutti questi prodotti ti aiutano con diversi requisiti.

Allo stesso modo, anche tra i fondi comuni di investimento ci sono varianti disponibili nella categoria dei fondi di debito per soddisfare varie esigenze degli investitori, come i fondi liquidi, i fondi di reddito, i titoli di Stato e i piani di scadenza fissa.

Un investitore sarebbe consigliato di selezionare schemi basati sui propri requisiti unici.