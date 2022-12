Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Ci sono diversi tipi di fondi azionari disponibili?

Ci sono diversi fondi azionari che soddisfano le varie esigenze degli investitori.

L’obiettivo generale di tutti è generare apprezzamento per lunghi periodi.

Per capirlo meglio diamo un’occhiata al contingente che mandiamo ai Giochi Olimpici. C’è un grande gruppo di giocatori, e poi ci sono squadre per vari sport. Uno dei principali eventi dei Giochi Olimpici è l’evento “track and field”. Inviamo anche un gruppo per questi eventi. Al suo interno, ci sono alcune gare, da uno sprint di 100 metri a gare a lunga distanza, compresa la maratona.

Anche se l’intero contingente è andato a competere ai Giochi Olimpici, ci sarebbero diversi giocatori con diversi punti di forza.

Lo stesso vale per i fondi comuni di investimento. Se tutti i regimidel Fondo comune sono equivalenti all’intero contingente olimpico, i fondi azionari possono essere simili a un gruppo all’interno, che partecipa a vari eventi di atletica leggera. Come abbiamo visto, ci sono varie sottocategorie anche all’interno del track and field, allo stesso modo, ci sono diversi schemi all’interno dei fondi azionari.