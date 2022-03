Quanto costa trasferire criptovaluta su Coinbase e Coinbase Pro

Coinbase e Coinbase Pro sono entrambi scambi di criptovaluta ben noti nel mondo che offrono transazioni crittografiche senza soluzione di continuità a un tasso visibilmente veloce, ma a quanto ammontano le commissioni di transazione?

Coinbase Global Inc gestisce entrambi questi scambi, consentendo agli utenti e agli investitori esperti di acquistare, scambiare e vendere criptovalute sulla sua piattaforma.

Mentre non ci sono commissioni per il trasferimento tra Coinbase e Coinbase Pro, altre transazioni e trasferimenti comportano un leggero addebito.

Diamo un’occhiata alle commissioni di transazione di Coinbase e Coinbase Pro per determinare quale piattaforma è adatta agli utenti per condurre transazioni crittografiche intelligenti.

Commissioni di transazione Coinbase

Secondo il post ufficiale del blog di Coinbase, “le commissioni negoziate sulle criptovalute sono calcolate nel momento in cui una persona può effettuare un ordine e possono essere determinate da una combinazione di fattori tra cui il metodo di pagamento selezionato, la dimensione dell’ordine e le condizioni di mercato come volatilità e liquidità”.

Secondo più fonti, Coinbase addebita lo 0,50% per operazione come commissione, insieme a un addebito del 3,99% per gli acquisti effettuati con la carta di credito. Coinbase addebita inoltre l’1,49% come commissione per consentire agli utenti di accedere al portafoglio di scambio o agli acquisti sul conto bancario.

Lo scambio supporta 107 criptovalute, consente agli utenti e agli investitori di acquistare, vendere e scambiare criptovalute in modo semplice.

Commissioni di transazione di Coinbase Pro

A differenza della versione base di Coinbase, Coinbase Pro offre agli utenti uno sguardo più concreto sulle commissioni che pagheranno a seconda dell’importo dell’ordine. In parole povere, le commissioni si riducono quanto maggiore è l’importo. Coinbase suddivide le commissioni taker come segue:

Meno di $ 10.000 – 0,6%

$10.000 – $50.000 – 0,40%

$ 50.000 – $ 100.000 – 0,25%

$100.000 – $1.000.000 – 0,20%

$1.000.000 – $20.000.000 – 0,18%

$20.000.000 – $100.000.000 – 0,15%

$100.000.000 – $500.000.000 – 0,10%

$ 500.000.000 – $ 1.000.000.000 – 0,08%

$1.000.000.000 – $2.000.000.000 – 0,05%

Oltre $ 2.000.000.000 – 0,04%

Questi volumi hanno anche commissioni di produzione diverse che sono leggermente inferiori alle commissioni di acquisizione quando superano $ 10.000.

Coinbase calcola queste commissioni quando l’ordine viene effettuato per la prima volta, ha detto in un post sul blog.

La versione Pro è una versione più dinamica di Coinbase che offre meccanismi di trading avanzati agli utenti. Coinbase Pro offre supporto a oltre 250 criptovalute offrendo processi di transazione sicuri. Questi includono la verifica in due passaggi, gli accessi biometrici alle impronte digitali e l’assicurazione nel caso in cui Coinbase venga violato.