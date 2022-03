Quali sono le migliori criptovalute NFT da acquistare ora?

I token non fungibili (NFT) stanno attualmente prendendo d’assalto il mondo dell’arte digitale e degli oggetti da collezione. NFT sono token che rappresentano la proprietà di elementi univoci. Poiché il settore NFT migliora i giochi basati su blockchain, è probabile che questi token non fungibili continuino la loro notevole crescita nel 2022.

Grazie al loro immenso successo, gli investitori sono ora alla ricerca delle migliori monete crittografiche NFT da acquistare ora. Sulla base di varie considerazioni, ecco le nostre prime 5 scelte:

Migliori monete NFT: GALA

Gala Games (GALA) è una piattaforma di gioco play-to-earn basata su blockchain che consente agli utenti di guadagnare il proprio token GALA per raggiungere traguardi di gioco. Possono anche creare e scambiare token non fungibili nel gioco o scambi non basati sul gioco.

I giocatori possono anche creare e scambiare token non fungibili (NFT) nel gioco o tramite scambi non basati sul gioco per guadagnare criptovalute. L’intento è quello di consentire ai giocatori di diventare partner proattivi con gli sviluppatori e partecipare ai profitti raccolti.

GALA ha un modello di business rivoluzionario, tanto che l’anno scorso la piattaforma ha visto il prezzo del suo token di utilità salire di circa il 50.829%, superando altri progetti metaversi di alto profilo.

Nonostante gli immensi risultati del progetto, ha ancora spazio per crescere. Investire in GALA ora è un modo efficace per entrare a far parte di questo ecosistema in crescita.

Monete NFT indispensabili: Sandbox

Il Sandbox (SAND) è un ecosistema di gioco virtuale basato su blockchain. La rete consente a chiunque di creare, scambiare e monetizzare proprietà digitali. Il progetto combina la popolarità degli NFT con un panorama programmabile per creare un’esperienza di gioco più coinvolgente per gli utenti.

L’approccio play-to-earn adottato da The Sandbox offusca i confini tra gioco e costruzione verso la libertà finanziaria. Gli utenti attraversano il Metaverse Sandbox per opportunità e terra virtuale.

Sandbox è un progetto guidato dalla comunità. Combina un DAO (organizzazione autonoma decentralizzata) con NFT per creare un’atmosfera di gioco completamente nuova. Gli utenti che detengono token SAND possono proporre aggiornamenti e sviluppi. Più NFT e token SAND hai, più peso ha il tuo voto.

Crptoverse in più rapida crescita: Decentraland

Decentraland (LAND) è uno dei giochi (e dei token) più caldi sul mercato. La piattaforma utilizza NFT, risorse digitali uniche e facilmente negoziabili memorizzate sulla blockchain. Ad esempio, ci sono 90.000 appezzamenti di terreno nel gioco, ognuno rappresentato da un NFT.

Questo è stato un importante punto di forza di Decentraland perché puoi diventare un magnate immobiliare virtuale acquistando NFT di terreni economici e vendendoli a scopo di lucro. Gli utenti possono anche aumentare il valore della loro terra aggiungendo miglioramenti come opere d’arte o attività divertenti.

Poiché l’interesse per ciò che riserva il futuro del metaverso è attualmente alle stelle, non c’è dubbio che Decentraland offra agli investitori a lungo termine una miriade di motivi per investire.

Gioco basato su NFT più popolare: Axie Infinity

Axie Infinito è un universo digitale di animali domestici e un’economia di proprietà del giocatore composta da un gioco di allevamento, un gioco di battaglia e un gioco in stile Clash of Clans basato sulla terra. Il filo conduttore coerente e unificante del gioco è Axie, un personaggio NFT che viene utilizzato in tutti i giochi e può essere scambiato su mercati secondari.

I giocatori guadagnano gettoni SLP vincendo battaglie nel gioco Axie Infinity e usano una combinazione di SLP e il token di governance AXS per generare nuovi assi. Grazie alla perseveranza del team, al duro lavoro, all’innovazione e all’impegno costante nella loro missione, Axie Infinity è ora il gioco in più rapida crescita al mondo.

Progetto NFT emergente: Illuvium

Illuvium è un gioco di ruolo fantasy di prossima uscita sviluppato sulla blockchain di Ethereum da un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) chiamata Illuvium DAO. Il gioco è stato annunciato per la prima volta nel gennaio 2021 e descritto come “un gioco decentralizzato, collezione NFT e auto battler costruito sulla rete Ethereum”.

In Illuvium, i giocatori sono immersi in un mondo aperto in 3D per esplorare e catturare bestie simili a divinità chiamate Illuvials. I giocatori usano gli Illuvials che hanno raccolto per combattere altri giocatori per vincere Ether (ETH).

Illuvium è considerato il primo videogioco basato su blockchain AAA. Il successo di Illuvium potrebbe tradursi nell’adozione di meccaniche basate su blockchain play-to-earn in gran parte del panorama dei giochi.