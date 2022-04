Quanto Dogecoin possiede Elon Musk?

Il Dogefather è la balena misteriosa?

Il supporto di Elon Musk a Dogecoin è ben documentato. Sia attraverso i suoi innumerevoli tweet, la sua apparizione su SNL o la decisione di SpaceX di accettare DOGE come pagamento, ci sono poche altre persone che sono così comunemente associate a Dogecoin.

Detto questo, ci si aspetterebbe che Musk abbia un investimento considerevole in Doge, ma quanto possiede The Dogefather, se ce n’è?

Quanto Dogecoin detiene Elon Musk?

Mentre la blockchain Dogecoin significa che ogni portafoglio DOGE è visualizzabile pubblicamente, i titolari di questi portafogli rimangono anonimi. Ciò significa che coloro che setacciano la blockchain sperando di trovare il nome di Musk incontreranno problemi abbastanza velocemente.

Come tale, non c’è modo di sapere quanto Dogecoin Elon Musk possiede senza che il miliardario riveli la cifra.

Mentre tali mosse stravaganti sono comuni per Musk, condividere questo potrebbe andare un po ‘troppo lontano anche per lui.

Gli investigatori di Internet su Reddit, tuttavia, credono di aver trovato un portafoglio appartenente a Musk. Questo ha fatto seguito a un tweet del 10 febbraio, in cui ha detto di aver donato un po ‘di Dogecoin a GiveDirectly. Osservando le transazioni del portafoglio giveDirectly condiviso, questi utenti sospettano che il portafoglio che ha donato 150.000 DOGE proprio prima del tweet di Musk appartenga al miliardario.

A partire da giugno 2021, il portafoglio in questione contiene oltre 2.500.000 DOGE.

Nonostante questo, non c’è modo di sapere con certezza se questo è davvero il portafoglio di Musk. In effetti, Musk potrebbe anche possedere più portafogli.

Esistono anche speculazioni che suggeriscono che Musk sia la misteriosa “balena” dogecoin che detiene oltre 36 miliardi di DOGE – circa il 28,27% della circolazione totale. Questo è contestato, tuttavia, e Musk ha precedentemente messo in guardia contro le criptovalute troppo concentrate.

Musk ha anche detto su Twitter che non ha venduto nessuna delle sue partecipazioni Dogecoin, affermando “Non ho e non venderò alcun Doge” in una risposta a un tweet che lo descrive come “l’ultimo hodler”.

Il CEO di Tesla ha anche twittato nel febbraio 2021 di aver acquistato Dogecoin per X Æ A-Xii – figlio suo e di Grimes. Ancora una volta, l’importo non viene divulgato.