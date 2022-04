Miglior mercato NFT per la fotografia – Vendi le tue foto come NFT

Abbiamo visto tutti l’incredibile popolarità che gli NFT (Non-Fungible Tokens) hanno iniziato a ottenere quest’anno. Ciò significava che le persone compravano e vendevano NFT tutto il tempo. Per fare questo, c’era bisogno che i mercati fungessero da intermediari.

Ovviamente, ce ne sono molti anche in giro. Tuttavia, alcuni di essi sono inclusivi e funzionano all’interno di molte blockchain, mentre alcuni di essi sono specifici della blockchain.

Ci sono cose come fasce di prezzo, popolarità, lavoro di nicchia, personalizzato e molti altri aspetti che questi mercati differiscono l’uno dall’altro. Ciò significa che se sei interessato al mondo NFT, potresti finire per utilizzare molti mercati diversi per acquistare / vendere l’NFT che potresti desiderare.

Dal momento che memorizzi i tuoi NFT in un portafoglio, potresti anche acquistare da un mercato e vendere anche in un altro.

Le migliori piattaforme NFT a confronto

OpenSea

Con oltre 20 milioni di NFT e oltre 100k utenti e quasi mezzo miliardo di volumi, OpeanSea è il più grande mercato NFT al mondo. Quasi ogni singolo NFT relativo alla blockchain ETH si trova in Opeansea in un modo o nell’altro.

Con quanto le persone sono disposte a spendere per NFT, il loro reddito è certamente pesante.

Ciò li induce a continuare a migliorare costantemente il loro sito web. Migliorando molto il sito Web, mirano ad essere più sicuri e anche a raggiungere tutti i possibili. A parte alcune aste che sono troppo alte per loro come le vendite da $ 69 milioni da Christie’s, di solito tutti quegli enormi acquisti in milioni avvengono a OpenSea.

Questo è il motivo per cui per chiunque voglia acquistare o vendere NFT a basso costo (sotto 0,1 ETH) sulla blockchain ETH, OpenSea è la porta d’accesso a quel mondo. Ci potrebbero essere un po ‘più di cambiamenti che lo avrebbero reso migliore, ovviamente. Ad esempio, altre blockchain non sono incluse, il che avrebbe potuto rendere il sito Web molto migliore, ma anche semplicemente con ETH, sono riusciti a diventare il più grande mercato NFT senza problemi.

Rarible

La cosa migliore di Rarible è il fatto che è di proprietà di tutti. È un mercato controllato dalla comunità. Le persone che possiedono token RARI possono prendere le decisioni al riguardo. Ciò significa decentralizzazione per il mercato e non fare mai nulla al di fuori di ciò che il mercato vuole.

Naturalmente, è anche un grande mercato e compete molto bene con gli altri. Si concentra sul mondo dell’arte molto più del mondo dei giochi, tuttavia, non esclude affatto altri settori. È semplicemente apprezzato di più dalla comunità artistica rispetto ad altre comunità.

Ogni persona che acquista o vende su Rarible finisce per possedere un pezzo dei 75k token RARI distribuiti ogni settimana. Questo è il motivo per cui è certamente un luogo in cui le persone amano partecipare non solo perché vogliono comprare o vendere, ma vogliono anche possedere e avere una voce. Questa caratteristica combinata con il volume rende Rarible uno dei posti migliori soprattutto per un artista che vuole vendere il proprio lavoro come NFT.

SuperRare

L’obiettivo principale di SuperRare è la collezione d’arte che ha. Tutti i tipi di grafici, dai designer ai fotografi, si riuniscono in SuperRare per condividere e vendere la loro arte. Questo è ovvio dal momento in cui apri il sito Web e ti trovi di fronte a immagini dopo immagini.

Alcuni di loro sono fatti digitalmente, alcuni di loro presi come una foto, ma sono tutti legati alla grafica che i designer hanno fatto o i fotografi hanno scattato, questo è l’obiettivo principale. Naturalmente, questo significa che se ti piace scattare foto e vuoi vendere i diritti su di loro, allora potresti usare Facilmente SuperRare per NFT e usarlo come mercato per la tua arte.

Hanno anche un social network con profili e fondamentalmente gallerie per qualsiasi artista per condividere anche la propria arte. Questo rende il profilo di un artista popolare molto più visitato. Considerando quanto siano preziose le cose nel mondo NFT, seguire artisti famosi in SuperRare è reso più facile in questo modo. Non è certamente il più grande né il più utilizzato mercato NFT, tuttavia è sicuramente il più conosciuto nella propria nicchia senza dubbio.

Illust

Illust ha preso la strada in un posto molto diverso da qualsiasi altro posto mai considerato. La loro prospettiva sul mondo NFT potrebbe non essere un metodo di lavoro ortodosso, ma certamente ha sollevato alcune sopracciglia. Hanno messo tutti gli NFT che hai vinto, ovunque tu voglia digitalmente usando la tecnologia AR.

Ciò significa che puoi acquistare un NFT sulla piattaforma, quindi utilizzare la tecnologia AR per metterlo nel mezzo del tuo salotto, nel tuo giardino, nel tuo ufficio o ovunque tu voglia davvero. In questo modo queste arti non solo sarebbero di proprietà di alcune persone che le hanno acquistate, ma sarebbero anche sotto gli occhi di tutti.

Chiunque non possieda un singolo NFT potrebbe scaricare l’app e se ci sono NFT intorno a loro potrebbero andare a controllarlo e persino scattare una foto con esso. Questo è il motivo per cui Illust è una boccata d’aria fresca e sicuramente continuerà a ricevere più attenzione. Non sono certamente in cima con solo 400 follower su Twitter, quindi sono molto piccoli. Tuttavia, l’idea stessa potrebbe essere di lunga durata.

Nifty Gateway

Con un gioco di parole su NFT, Nifty è riuscito a creare un prodotto progettato per articoli di piccolo prezzo e grandi nomi. Celebrità e artisti famosi lavorano tutti con Nifty e anche una grande partnership di case d’asta con Sotheby’s dimostra che fanno sul serio. Da $ 30 NFT a $ 30 milioni uno, è un posto per tutti. È stato acquisito da Gemini che è di proprietà dei gemelli Winklevoss.

Tutti noi abbiamo avuto modo di sentirne parlare per la prima volta dalla causa di Facebook, tuttavia sono entrati in cripto molto presto. Con una buona quantità di denaro da Mark Zuckerberg e entrando presto in cripto, questo ha reso i gemelli abbastanza potenti nel mondo cripto. Questo è arrivato con molti investimenti e società come Gemini, che è uno scambio molto affidabile.

Tutto questo per chiarire come il rating di fiducia per Nifty sia piuttosto alto ed è uno dei posti più sicuri nel mondo NFT. Hanno avuto un grosso problema con un hacker in precedenza, che ha destabilizzato la fiducia di molte persone in loro, tuttavia, hanno concluso che non era nulla riguardo a loro e hanno annullato tutte le azioni. Dovresti fare le tue ricerche, anche quelli più affidabili potrebbero finire per essere hackerati come questo esempio.

MakersPlace

Se sei interessato al mondo NFT anche solo un po ‘, hai sentito la storia di Beeple NFT che va per $ 69 milioni. Makersplace è stata la partnership per Christie’s per creare quella NFT e aiutarla a essere venduta. Beeple ha usato Makersplace per vendere cose in anticipo, cose che sono andate per migliaia, decine di migliaia e persino milioni prima della grande vendita.

Tuttavia, quando quest’ultimo è arrivato, ha rotto Internet con quanto fosse costoso. MakersPlace è noto principalmente per quella vendita. L’obiettivo principale di MakersPlace sono sempre state le opere premium, sono un mercato per artisti che non creano collezioni come Cryptopunks ma il modo convenzionale di fare arte che potremmo vedere in una galleria d’arte.

In cambio, anche i prezzi delle collezioni sono altrettanto impressionanti. Preferiscono la qualità alla quantità ed è ovvio non appena si controlla l’arte che espongono.

Cargo

Se desideri creare i tuoi NFT con facilità su entrambe le catene ETH e Matic, allora Cargo è la strada da percorrere. Il loro obiettivo è il processo di sviluppo della creazione di NFT e aiuta molto gli artisti in questa parte. Con Cargo, puoi trasformare la tua arte in un NFT che puoi vendere con pochi semplici clic.

Inoltre, l’aggiunta di Matic in cima alle opzioni ETH fa sparire un po ‘anche il problema della tassa sul gas. Alla fine della giornata, i mercati NFT non sono costituiti solo da investitori che acquistano, ma anche da artisti che vendono. Cargo ha guadagnato molta attenzione dal lato venditore dell’affare grazie alla loro facilità di creazione e processo.

Puoi facilmente fare tutto ciò che devi fare per diventare un artista che vende la sua arte in Cargo senza codici confusi coinvolti.

Mintable

Con investitori come Ashton Kutcher, Mark Cuban e Guy Oseary, Mintable è uno dei principali mercati NFT per gli investitori. È iniziato con la mossa di marketing di non addebitare alcuna commissione per coniare NFT. Ciò ha permesso ai creatori di usarlo per coniare la propria arte senza pagare nulla. Al giorno d’oggi fanno pagare solo per i conti, ma ancora non fanno pagare per il conio.

Ciò significa che se hai intenzione di coniare un sacco di NFT, è ancora molto più vantaggioso usare Mintable. Naturalmente, la partnership che è arrivata in seguito con Ripple ha anche aumentato l’attenzione di Mintable. Ripple ha recentemente annunciato un fondo di $ 250 milioni per creatori e progetti NFT al fine di sostenerli a crescere.

Con una tale partnership e con quella notizia, ci si aspetta che abbia molta crescita e supporto anche per Mintable. Creare NFT su blockchain Ripple con una commissione bassa potrebbe essere il prossimo passo nell’evoluzione di Mintable.

Zora

Zora fornisce anche un approccio diverso a NFT. Con Zora non solo puoi vendere il tuo NFT, ma anche la tua arte viene venduta più volte, sia da te che da altre persone. Pensalo come proprietà di marchi digitali. In questo modo puoi creare un’opera d’arte che vendi, poi puoi venderla a 100 persone e che 100 persone potrebbero venderla a diverse 100 persone e continui a fare soldi anche mentre non la vendi più.

Sia tu che tutti gli altri potreste vendere il vostro NFT (dopo averlo comprato da voi) e avrete una commissione da esso, non importa quante volte passa di mano, anche se qualcosa comprato da voi viene venduto a una 10a persona diversa, prendete comunque il vostro taglio.

Questo tipo di approccio è solitamente apprezzato dalle persone che creano arte che potrebbe essere utilizzata da qualche parte. Ciò significa che se la tua arte è la musica utilizzata in una canzone o un’arte che viene utilizzata in un film, o qualcosa di simile, è perfetta per Zora. Principalmente l’attenzione al “reddito da royalty del mondo NFT” ha reso Zora piuttosto unica e interessante.

hic et nunc

Come puoi capire dal nome, sono decisamente diversi da qualsiasi altra cosa tu abbia visto nel modo in cui funzionano. Tuttavia, l’idea di un mercato NFT è la stessa. È la gestione aziendale che è diversa dalle altre. Hanno costruito il loro sistema su Tezos, invece di ETH come molti altri, e stanno fornendo una versione decentralizzata e intatta di un mercato che la gente vuole.

Il nome significa “proprio qui, proprio ora” e si preoccupano davvero di essere presenti perché concentrano anche il loro marketing su di esso. Il tuo NFT si chiama “OBJKT” dall'”oggetto” e lo coni solo collegando e sincronizzando il tuo portafoglio. Il design del sito web è certamente quello che le persone odiano o amano, ognuno ha le proprie preferenze ma certamente ha creato due lati chiari.

La cosa grandiosa principale del sito Web è lo strano carattere funky cool di esso, che è sicuramente in linea con gli artisti. Tuttavia, non è molto attraente per il lato degli investitori. Ovviamente, ci sono delle eccezioni, ma crearlo su Tezos è una delle prove più evidenti che mostrano come a loro piaccia essere diversi, nel bene e nel male, purché sia unico.

Quindi quale NFT Marketplace dovrei scegliere?

Questo dipende da alcune cose, come al solito in tutto ciò che riguarda la crittografia. Prima di tutto chi sei conta di più, sei un investitore NFT? Un artista che cerca di vendere il suo lavoro? Un creatore di collezioni? Un fotografo? Un collezionista? Tutti questi hanno una risposta diversa.

Ciò significa, prima di tutto, che devi decidere chi sei. Se vuoi investire solo in NFT, allora Opeansea potrebbe essere il migliore per te. Se stai cercando di vendere le tue fotografie, SuperRare potrebbe essere un posto migliore.

Se vuoi vendere cose di fascia alta, MakersPlace potrebbe essere una selezione migliore. Hanno tutti un angolo del mercato NFT che hanno scelto e ognuno di loro potrebbe essere un posto migliore a seconda di cosa vuoi fare con loro. La prima cosa che devi decidere è chi vuoi essere nel mondo NFT, quindi scegliere il mercato diventa più facile.

Cosa devo sapere prima di coniare il mio primo NFT?

Se desideri coniare il tuo primo NFT, significa che devi anche prepararti a vendere anche il tuo NFT. Il marketing è una delle parti più grandi del mondo NFT, se nessuno al mondo sa che hai coniato il tuo NFT allora chi sarebbe in grado di acquistarlo? Devi considerare i canali di marketing che utilizzerai per creare consapevolezza anche per il tuo NFT. Coniare se stesso è facile, ci sono tonnellate di guide che ti aiuterebbero passo dopo passo.

Da pochi clic su un marketplace a coniare direttamente contratti intelligenti, ci sono troppe opzioni disponibili. Infine, non dimenticare che qualsiasi cosa potrebbe essere NFT ma nulla senza alcuna unicità in esso sarebbe a portata di mano.

Puoi fare qualsiasi cosa NFT tuttavia devi renderlo desiderabile e interessante per interessarti alle persone, se è un NFT noioso e indesiderato, non verrà acquistato da nessuno e rimarrai con i tuoi costi di conio. Quindi decidi molto bene in anticipo se il tuo NFT sarebbe desiderabile anche per gli altri.

Conclusione

Se il tuo obiettivo è trovare il mercato perfetto per ogni singolo obiettivo possibile, allora non troverai quel posto perché non esiste. Mentre uno di loro potrebbe essere bravo in una cosa, potrebbe essere più debole in un’altra parte. Un altro potrebbe essere perfetto su ciò che il primo era debole, potrebbe essere debole sulla forza del primo.

Tutto sommato, dovresti scegliere i tuoi posti in base al loro focus, ogni mercato offre un focus diverso e dovrai usarli per i loro punti di forza per ottenere il meglio da loro.

Domande frequenti

Quindi quale NFT Marketplace dovrei scegliere❓

Scegli quello che vuoi usare, quello che ti serve e quello che dà il miglior risultato per quelle che sono le tue esigenze e i tuoi desideri. Non tutti daranno la stessa cosa, quindi scegli in base alle tue esigenze personali.

In che modo i fotografi determinano il valore di un NFT che creano❓

In realtà non lo fanno. Lo mettono semplicemente in base a ciò che credono che dovrebbe valere, esattamente come quello che avresti in una galleria della vita reale. Tuttavia ci sono anche aste più basse, il che significa che un NFT potrebbe essere in vendita per un prezzo, ma se non acquistato per quel prezzo fino a un certo momento, il prezzo scenderà e continuerà a scendere fino a quando qualcuno non lo acquisterà.

Ciò significa che i fotografi possono decidere il prezzo come vogliono, e se il mercato non è d’accordo, il fotografo alla fine otterrà ciò che il mercato ritiene che dovrebbe valere.

Le persone possono creare NFT dalla mia opera d’arte senza il mio permesso❓

Chiunque rubi l’arte altrui per creare NFT andrebbe contro il DMCA (digital millennium copyright act) e potrebbe essere rimosso. L’NFT stesso non può tecnicamente essere rimosso, tuttavia, il mercato potrebbe prendere l’asta e la vendita potrebbe essere annullata prima che accada. Chiunque ci provi potrebbe essere citato in giudizio per violazione del copyright.

Come possono i fotografi fare soldi con gli NFT❓

Potrebbero trasformarli in NFT e venderli, oppure potrebbero usare Zora per rivenderli tutte le volte che vogliono, il che svaluterebbe ciascuno di loro, ma potrebbe continuare a fare soldi per il fotografo per sempre invece di una sola volta.

Quali diritti do all’acquirente di un NFT❓

Concedi i diritti di proprietà all’acquirente. Le leggi sul copyright su dove vivi decidono su cosa l’acquirente può fare con esso, ma la garanzia minima è che NFT significa un accordo digitale su cui l’acquirente ora possiede l’arte su cui si basa NFT.

Quale formato di file per nfc di❓ fotografia

Sono consentiti tutti i soliti formati, puoi fare qualsiasi cosa, da jpg a jpeg a png e qualsiasi altra cosa. Tuttavia, quelli con la migliore risoluzione sono in formato PNG, il che significa che gli investitori preferiscono gli NFT in formato PNG rispetto ad altri. Maggiore è la qualità, meglio è (il formato PSD inviato in seguito è anche una buona cortesia per l’acquirente).

Puoi vendere la fotografia come NFT❓

Puoi fare un selfie e vendere anche quello. Tecnicamente parlando NFT non è il diritto all’elemento nella foto, tuttavia, potrebbe essere se lo si desidera. Ciò significa che se scatti una foto di qualcosa, è l’immagine che viene venduta e non l’articolo in quella foto purché tu lo dichiari chiaramente. Quindi qualsiasi fotografia potrebbe essere NFT e potrebbe essere venduta.

Come posso commercializzare la mia arte❓ NFT

Twitter e Instagram sono le due armi più potenti nel marketing NFT. Finché puoi creare una persona NFT su ciascuno di essi, raggiungi un numero di follower decente semplicemente pubblicando contenuti correlati o i tuoi NFT e anche seguendo gli altri (f4f funziona quando inizi per la prima volta, ma hai bisogno anche di follower organici).

Successivamente, si tratta di utilizzare correttamente i tuoi social media per far sapere ai tuoi follower. Non dimenticare di regalarne alcuni all’inizio per renderli interessati e ottenere un grande numero, NFT gratuito è un ottimo modo per ottenere numeri di follower elevati, in seguito sarebbe più facile vendere con un grande pubblico già lì.