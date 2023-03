Quanto si Paga di Commissione con Postepay Evolution? Tutto quello che Devi Sapere

Se possiedi una carta Postepay Evolution, ci sono molte cose da sapere, tra cui quanta commissione si paga quando si effettuano prelievi o acquisti con la carta. In questo articolo, esamineremo in dettaglio tutti i costi associati all’utilizzo della Postepay Evolution, in modo da poter fare una scelta informata su come utilizzare al meglio la tua carta.

Quanto si Paga di Commissione con Postepay Evolution?

Postepay Evolution è una carta di pagamento prepagata emessa da Poste Italiane, che può essere utilizzata per effettuare pagamenti in negozi, bar, supermercati, farmacie e altro ancora. Può essere utilizzata anche online per fare acquisti su siti web, come eBay, Amazon e altri. La carta può essere ricaricata presso qualsiasi ufficio postale, ma anche presso tabaccherie e altri esercenti autorizzati.

Come Funzionano le Commissioni con Postepay Evolution?

Postepay Evolution addebita una commissione per le operazioni effettuate con la carta. La commissione dipende dal tipo di operazione effettuata. Quando si effettua un prelievo di contanti presso un bancomat, ad esempio, la commissione è di €1,50, mentre l’importo massimo prelevabile è di €500 al giorno. Quando si effettua un pagamento presso un esercente o si effettua un acquisto online, non viene addebitata alcuna commissione. Inoltre, Postepay Evolution addebita una commissione di €1,50 per tutti i bonifici effettuati con la carta, indipendentemente dall’importo della transazione. Se si effettua un bonifico online, la commissione può variare a seconda dell’importo della transazione.

In sintesi, quando si utilizza Postepay Evolution per effettuare un prelievo di contanti presso un bancomat o un pagamento presso un esercente, si paga una commissione di €1,50. Quando si effettua un bonifico, si paga una commissione di €1,50. Quando si effettua un acquisto online, non si paga alcuna commissione.

Come Ottimizzare l’Utilizzo di Postepay Evolution

Esistono alcuni modi per ottimizzare l’utilizzo di Postepay Evolution, in modo da ridurre i costi associati alla carta. Prima di tutto, quando si effettua un prelievo, è consigliabile prelevare la somma massima consentita (€500 al giorno) in una volta sola, in modo da ridurre al minimo le commissioni da pagare. Se si effettuano frequenti bonifici, è consigliabile optare per un bonifico online, in modo da ridurre il costo della commissione. Inoltre, è importante ricordare che Postepay Evolution non addebita commissioni per gli acquisti online. Quindi, se si effettuano frequenti acquisti online, è conveniente utilizzare la carta per ottenere un risparmio significativo.

Conclusione

Postepay Evolution è una carta di pagamento prepagata conveniente e flessibile, ma è importante conoscere i costi associati all’utilizzo della carta. Come abbiamo visto, Postepay Evolution addebita una commissione di €1,50 per i prelievi di contanti e i bonifici effettuati con la carta. Non viene addebitata alcuna commissione per gli acquisti online. Per ottimizzare l’utilizzo della carta, è importante prelevare la somma massima consentita al giorno in una volta sola, optare per un bonifico online e utilizzare la carta per effettuare acquisti online.