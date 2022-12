Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quanto spesso posso prelevare i miei soldi?

Un investitore non ha alcuna restrizione sul riscatto di denaro da uno schema a porte aperte.

Mentre in alcuni casi può esserci un carico di uscita, che influisce sull’importo finale realizzato, tutti gli schemi open end offrono liquidità come un grande vantaggio.

La decisione di riscattare è totalmente a discrezione dell’investitore. Non ci sono restrizioni sul numero di rimborsi o sull’importo da riscattare. Ci devono essere unità sufficienti nel conto per finanziare i rimborsi. I documenti dello schema di solito indicano l’importo minimo che può essere riscattato.

Le unità soggette a un pegno a una banca o a un’istituzione non possono essere rimborsate, a meno che il pegno non venga rimosso. I rimborsi possono essere limitati solo in circostanze straordinarie, come deciso dal Consiglio di fondazione.

Gli schemi chiusi possono essere rimborsati dall’AMC solo alla scadenza. Tuttavia, forniscono una via per la liquidità – in qualsiasi momento prima della scadenza – vendendo quote in una borsa riconosciuta.

I rimborsi possono essere effettuati a;